„Der Bachelor“ heute: Knallhart-Konfrontation beim Dreamdate – Vorschau auf Folge 9

Achtung, Spoiler! Wenn ihr den Bachelor lieber im linearen Fernsehen verfolgen wollt, solltet ihr ab hier nicht weiterlesen! Folge 9 wird erst am 26. April um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt, ist aber online schon als Stream verfügbar (hinter Paywall).

Die Zeit in Mexico ist vorbei und es wird immer enger für die vier hinterbliebenen Frauen, die um das Herz von Bachelor David Jackson kämpfen. Der durchtrainierte Stuttgarter entführt Lisa, Henriette, Chiara und Angelina für die Dreamdates nach Rio de Janeiro (Brasilien), um letzte Fragezeichen zu beseitigen. Allen voran mit Kandidatin Chiara hatte der RTL-Traumprinz noch etwas zu besprechen. „Es gibt eine Sache, die mich beschäftigt. Eine Sache, die wurde mir zugetragen, dass du quasi vor der Kamera anders bist als in echt.“

Rückblick: In Folge 8 hatte Kandidatin Rebecca David in der Nacht der Rosen kurz vor der Entscheidung gewarnt: „Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl bei Chiara. Sie ist vor der Kamera oder auch wenn du da bist, anders als als in echt.“

„Der Bachelor“: Konfrontation mit Chiara in Folge 9

Jetzt die Knallhart-Konfrontation beim Dreamdate. Chiara zeigt sich baff: „Ich möchte nicht, dass du so empfindest oder so über mich denken musst.“ Dann erklärt sie David, wie das Gerücht entstanden ist, sie sei nicht beim „Bachelor“, um die große Liebe zu finden: „Es gab die Situation, dass wir über verschiedene TV-Formate geredet haben und ich erzählt hab, dass ich mich mal bei der Bachelorette beworben hab‘ und daraus wurde dann gemacht: Chiara ist hier, um Bachelorette zu werden.“ Die Anschwärz-Aktion von Rebecca findet sie „schwach“ und fragt David ganz direkt: „Glaubst du, dass ich dir das alles vorgespielt habe?“ Der Bachelor: „Nein, tue ich nicht. Für mich ist das jetzt in dem Moment abgehakt.“ Chiara beteuert: „Ich bin wirklich hierher gekommen, weil ich dachte, hier ist die Chance am höchsten, dass du jemanden triffst, der dir ähnlich ist und in den du dich verlieben kannst und der sich auch in dich verliebt so wie du bist und so wie er ist.“

Danach genossen die beiden ihr Dreamdate ganz unbeschwert bei einer Wanderung durch eine brasilianische Favela. Nach den Dreamdates ging es für alle Kandidatinnen zurück nach Deutschland zur neunten Nacht der Rosen – und eventuell auch für die Homedates. Wer die Sendung in Folge 9 verlassen muss, lest ihr hier. Denn als nächstes soll der Bachelor die Familien seiner potenziellen Partnerinnen kennenlernen, bevor es zum großen Finale am 10. Mai kommt.

Gerüchte um die Neue „Bachelorette“ 2023: Kandidatin Chiara hätte Lust

Aufmerksame Bachelor-Fans haben es mitbekommen: Noch während der Staffel tuscheln die Mädels hinter ihrem Rücken: „Ihr Ziel ist es, Bachelorette zu werden“, so Alyssa zu Angelina und Tami. „Das hat sie zu mir gesagt!“, versichert die 36-Jährige. Tatsächlich gezeigt wurden diese Worte aus Chiaras Mund jedoch nicht. Ob diese Behauptung seitens Alyssa nun wahr ist, sei daher dahingestellt. Sicher ist: Chiara schafft es ins Halbfinale der RTL-Kuppelshow.

Ob sich die Wege von Chiara und David Jackson trennen werden, oder ob die zwei eine gemeinsame Zukunft anbahnen, erfahren wir im Finale am 10. Mai. Alle weiteren Infos zu Gerüchten der neuen Bachelorette 2023 findet ihr hier zusammengefasst.