„Der Bachelor“ 2023 mit David Jackson heute: Finale, Livestreams, Kandidatinnen – die Infos zu Staffel 13

Alle Jahre wieder lockt der Sender RTL mit lauter TV-Highlights: Neben dem „Dschungelcamp“ 2023 und „DSDS“ 2023 ist die 13. Staffel von „Der Bachelor“ 2023 ein absolutes Highlight für die Fans. Was müsst ihr über den aktuellen Bachelor wissen und wer sind die Kandidatinnen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen findet ihr hier.

David Jackson residiert übrigens in einer stattlichen Villa, wie es sich für einen echten Rosenkavalier gehört. Hier die schönsten Fotos seiner Bachelor-Residenz!

Starttermin „Der Bachelor“ 2023: Wann ist die neue Staffel gestartet?

Im vergangenen Jahr startete die 12. Staffel „Der Bachelor“ Ende Januar 2022. Die neue Staffel ging erst am 1. März 2023 um 20.15 Uhr los.

„Der Bachelor“ 2023: alle Sendetermine im Überblick

Auch 2023 laufen die Folgen von „Der Bachelor“ mittwochs zur Primetime um 20.15 Uhr.

Folge 1: 01.03.2023 um 20.15 Uhr

Folge 2: 08.03.2023 um 20.15 Uhr

Folge 3: 15.03.2023 um 20.15 Uhr

Folge 4: 22.03.2023 um 20.15 Uhr

Folge 5: 29.03.2023 um 20.15 Uhr

Folge 6: 05.04.2023 um 20.15 Uhr

Folge 7: 12.04.2023 um 20.15 Uhr

Folge 8: 19.04.2023 um 20.15 Uhr

Folge 9: 26.04.2023 um 20.15 Uhr

Folge 10: 03.05.2023 um 20.15 Uhr

Folge 11: 10.05.2023 um 20:15 Uhr (Finale und Wiedersehen)

„Der Bachelor“ 2023: Wann ist das Finale?

Das große Finale der RTL-Kuppelshow steigt am Mittwoch, 10. Mai 2023 um 20.15 Uhr auf RTL. Schon vorab haben Bachelor-Fans die Möglichkeit, die letzte Folge der aktuellen Episode auf der Streamingplattform RTL+ zu sehen.

„Der Bachelor“ 2023: Live-Stream, RTL+ (vorher TV Now) und Wiederholung

Und was passiert, wenn ihr eine Folge verpasst habt? Keine Sorge, denn die Folgen von „Der Bachelor“ sind wieder online in der RTL+ Mediathek (ehemals TV Now) verfügbar – für Abonnenten gibt’s die Episoden übrigens schon eine Woche früher zu sehen. Wiederholungen im TV gibt es keine.

„Der Bachelor“ 2023: Was passiert in den Folgen der 13. Staffel?

Von welchen Kandidatinnen verabschiedet sich David Jackson in den Folgen? Und welche Lady kann sein Herz am Ende gewinnen? In unserer Zusammenfassung erfahrt ihr die wichtigsten Infos und bekommt eine Antwort auf die wichtige „Wer ist raus“-Frage.