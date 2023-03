„Der Bachelor“ 2023: Rassismus-Panne und ein freiwilliger Abgang – Folge 2

Bereits zum Auftakt gab es Tränen, Peinlich-Momente und Gekreische: Einige Kandidatinnen schlugen beim ersten Aufeinandertreffen mit dem Bachelor David Jackson prompt übers Ziel hinaus – veranstalteten Tanzeinlagen oder „beglückten“ ihren Angebeteten mit kitschigen Geschenken.

Drei Kandidatinnen schickte David Jackson bereits in der ersten Nacht der Rosen nach Hause. Mit seinen 20 Hinterbliebenen startet der Stuttgarter nun in die erste Woche – und die hat es in sich, denn der Bachelor entführt seine Anwärterinnen zu wilden Gruppendates.

>> Fotos: Das sind die 24 Kandidatinnen von „Der Bachelor“ 2023 <<

Einen Tag holt er eine Gruppe mit einem alten VW-Bus ab und fährt sie zum Strand – unter anderem um dort mit Angelina in intimer Zweisamkeit zu verweilen. Als die 28-Jährige zurück in die Villa kommt, ist die Konkurrenz bereits ganz gespannt: „Habt ihr auch geküsst?“ Angelina, die von Freunden und Familie auch „Utze“ genannt wird, gibt eine klare Antwort: „Nein.“

Mit Chiara (26) aus Hamburg geht es zum Zen-Garten, wo die beiden Rücken an Rücken einen Vertrauenstanz zu Tom Odells „Another Love“ tanzen und sich kennenlernen ohne miteinander zu sprechen. David Jacksons Resümee: „Du warst genau die Richtige für dieses Date. Bei diesem Lied werde ich jetzt immer daran denken.“

Beim nächsten Gruppendate sprang der Bachelor prompt mit seinen Auserwählten in den Pool, präsentierte sich den freudestrahlenden Ladies erstmals oben ohne. Der Bachelor: „Nach einer Woche kann man sich schon mal zeigen, oder?“

„Der Bachelor“ 2023: Danielle verlässt die Show freiwillig

Doch während der 32-Jährige Spaß beim Gruppendate hat, ziehen in der Mädels-Villa dunkle Wolken auf. Eine Kandidatin will das Projekt „Bachelor“ abbrechen. „Ich merke einfach, dass sich zwischen David und mir keine Bindung aufbaut und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei mir noch Gefühle entstehen.“ Sie geht, ohne sich vom Rosenkavalier zu verabschieden.

„Der Bachelor“ 2023: Rassismus-Eklat – Saskia leistet sich Peinlich-Patzer

Und: Beim Gruppendate entführt der Bachelor einzelne Frauen zur Eisdiele. Als er Saskia (29) fragt, ob sie ein Eis möchte, kommt es zum Eklat. Ihre Antwort: „Ja, dich als Schokolade.“ Autsch! Dieser Kommentar kommt bei dem dunkelhäutigen Stuttgarter gar nicht gut an. „Deine Bemerkung hat etwas in mir ausgelöst, auch wenn das von dir vielleicht nicht so gemeint war, aber ich habe schon viel erlebt diesbezüglich“, so der Bachelor. Die Vertriebsassistentin aus Münster (NRW) entschuldigt sich und räumt auch ein, als weiße Frau keine Erfahrung mit Rassismus gemacht zu haben. Am Ende muss sie gehen. Der Bachelor in der zweiten Nacht der Rosen: „Ich möchte, dass du weißt, dass es nichts mit deiner Äußerung zu tun hat. Ich habe an anderen Stellen gemerkt, dass ich nicht der richtige Mann für dich bin und du nicht die richtige Frau für mich.“ Da Danielle bereits freiwillig ausgeschieden ist, muss in der Nacht der Rosen nur eine weitere Kandidatin die Villa verlassen: Pamela (25).

„Der Bachelor“ (RTL): Folge 2: Wer fliegt raus? Wer kommt weiter?

In Folge 2 haben Saskia und Pamela keine Rosen bekommen. Danielle ist freiwillig gegangen.

Die 2. Folge „Der Bachelor“ zeigt RTL am 8. März 2023 um 20.15 Uhr.