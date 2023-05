„Der Bachelor“ 2023: „Sensibilität verloren“ – Angelina verrät Trennungsgründe

Es war eine Riesen-Kehrtwende beim großen Wiedersehen nach dem „Bachelor“-Finale am 10. Mai: David Jackson und Angelina sind nicht mehr zusammen. Der Rosenkavalier hat sich im Nachgang doch für die Zweitplatzierte Lisa entschieden. Bei der Reunion mit Frauke Ludowig werden die Trennungsgründe von David und Angelina skizziert. Was ist wirklich zwischen den einst so verliebten und verbundenen Reality-Kandidaten passiert?

Im Podcast „Aftershow“ von RTL+ packt Angelina nun aus, wie es nach der großen Finalshow im Dezember weiterging. „Ich hatte die letzte Rose und dann hat er mir dort vor Ort gesagt, dass er ein Hotel gebucht hat in Köln. Da waren wir dann zwei Nächte und drei Tage zusammen. Man muss auch sagen, ich war extrem krank. Ich hatte Grippe und alles und wollte einfach nur heim.“ Dann haben sie sich an Weihnachten und Silvester mehrere Tage am Stück gesehen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Der Bachelor (@bachelor.rtl)

Ex-Kandidatin Manina stellt im Podcast die wichtige Frage: „Wie lange habt ihr euch getroffen, bis ihr gemerkt habt, dass es nicht passt?“ Angelina: „Zwei Wochen. Das klingt jetzt nach einem kurzen Zeitraum, aber wenn man die ganze Zeit in einem Raum verbringt, man durfte sich ja draußen nicht zeigen, ist das einfach ohne andere Menschen, ohne Ablenkung, sehr intensiv und dann lernt man sich sehr, sehr schnell kennen. Da konnte ich für mich schnell merken, dass es nicht mehr so ist wie vor der Kamera.“

Angelina holt aus: „Es ging dann plötzlich sehr viel um Planung und alles muss jetzt funktionieren. Es muss aber auch auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren und diese ganze Leichtigkeit, die unsere Gespräche da drin hatten, die ganze Feinfühligkeit und Sensibilität, ging verloren.“

„Der Bachelor“ 2023: Wer hat Schluss gemacht?

Nach den Dreharbeiten haben Angelina und David versucht, an die romantische Stimmung bei den Dates in der Show anzuknüpfen. „Es war eigentlich geplant, dass ich danach nach Dubai fliege, aber dadurch, dass ich mich nicht einen Tag hingelegt hatte und mich ausgeruht hab‘, habe ich dann auch noch Covid gekriegt, also ich war übel krank, konnte dann demnach auch nicht nach Dubai fliegen und musste ihn deshalb anrufen, weil er halt auch gemerkt hat, dass irgendwas nicht stimmt.“ Dann soll die 28-Jährige den Schlussstrich gezogen haben: „Dann habe ich ihm gesagt, aus den und den Gründen passt es für mich halt nicht und er meinte dann für ihn auch, also passt. Dann war’s das halt eigentlich auch.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Der Bachelor (@bachelor.rtl)

Doch danach soll David sich nochmal bei Angelina gemeldet haben: „Er hat mir dann nochmal geschrieben, dass ich auf ihn zurückkommen kann, wenn irgendwas ist oder whatever, aber es ging dann auch schnell darum, was an die Öffentlichkeit kommuniziert wird.“ Dann kam es zum letzten Treffen zwischen Angelina und David in Tübingen. In Davids Auto trafen die Beiden die letzten Absprachen für die große Wiedersehensshow. Angelina: „Danach haben wir aber auch noch lange über Banales gesprochen.“ Am Ende des Gesprächs dann der Schock für die Albstädterin: „Dann hat er so gegrinst und mir gesagt, dass er mit Lisa Kontakt hat.“