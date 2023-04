„Der Bachelor“ 2023: Spoiler Folge 11 – diese Frauen stehen im Finale

Achtung, Spoiler! Wenn ihr den „Bachelor“ lieber im linearen TV verfolgen wollt, solltet ihr ab hier nicht weiterlesen. Die 11. Folge wird erst am 3. Mai 2023 um 20.15 auf RTL ausgestrahlt.

Finale ooh ooh, Finale ooh ooh…

Jetzt ist klar, welche zwei von den anfänglich 23 Ladys es ganz nah an David Jacksons (32) Herz geschafft haben. Auf die Dreamdates in Rio de Janeiro folgen die Homedates im heimischen Deutschland. Bei Schnee, Kaffee und Kuchen werden der Bachelor und seine drei Halbfinalistinnen Lisa M. (32), Chiara (26) und Angelina (28) auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Der „Bachelor“: „Es ist schön, sich auch hier mal kennenzulernen.“

>> Der Bachelor“ 2023: Was ist passiert? Wer ist raus? <<

Mit Angelina knistert es wie gewohnt beim Date in ihrer Heimatstadt Albstadt (Baden-Württemberg). Erst lernt der Bachelor ihre Schwestern kennen. Dann statten David und Angelina ihrem Vater noch einen Besuch in seinem Restaurant ab. Und so stellt Angelina ihrem Vater ihren Traummann vor: „Das ist David. Er war neulich auf dem Cover der ‚Men’s Health‘, die du früher immer gelesen hast.“ Angelinas Vater zeigt sich beeindruckt und hat gleich einen passenden Scherz auf den Lippen: „Wow, Respekt. Ich hatte mich da auch mal für beworben, aber das ist nix geworden.“ Des Bachelors Resümee: „Ja, das gefällt mir. Ich könnte mir vorstellen, hier öfter Zeit zu verbringen.“ Nach dem Restaurantbesuch kommen die beiden sich bei Angelina zu Hause näher und sie gesteht ihm: „Ich hab‘ dich gern.“ „Ja?“, fragt der Bachelor schüchtern, „Das hast du mir so noch nie gesagt.“ Es folgt das übliche Gekicher und Geknutsche …

„Der Bachelor“ 2023: So laufen die Homedates mit Lisa und Chiara

Auch mit Lisa M. aus Potsdam kommt der Bachelor sich näher, nachdem er ihren Bruder und ihre beste Freundin kennengelernt hat. Doch fliegen hier nicht ganz so viele Funken wie mit Angelina. Hier wirkt der Bachelor schon deutlich abgeklärter, als Lisas Bruder René ihn verabschiedet: „Hoffentlich bis bald.“ David: „Die Wahrscheinlichkeit besteht.“ Autsch!

Und bei Chiara kommt es erneut zu Unstimmigkeiten. Rückblick: In Folge 8 hatte Ex-Mitstreiterin Rebecca (28) David noch gewarnt, Chiara sei nicht wegen ihm in der Show, sondern um berühmt oder eventuell sogar die neue Bachelorette zu werden. Das stritt die feurige Italienerin mehrfach ab. Nun kommt ihre eigene Mutter beim Kennenlernen mit David mit einem verwerflichen Detail um die Ecke: „Es war ja schon immer Chiaras Traum, beim Bachelor mitzumachen.“ Als die beiden sich in Zweisamkeit zurückziehen, konfrontiert er sie damit. Chiara räumt ein: „Ich bin halt Fan der Sendung. Ich habe das immer mittwochs auf dem Sofa geguckt und gedacht, dass ich da auch mal gerne mitmachen würde.“ Das ändere allerdings nichts an ihren starken, aufrichten Gefühlen zu David.

Doch der Bachelor bleibt skeptisch und entscheidet sich letztendlich für Angelina und Lisa – und gegen Chiara. Am 10. Mai ist klar, welche Frau endgültig das Herz von David Jackson erobert hat.

>> Ist David Jackson noch mit der Siegerin zusammen? <<