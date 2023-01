„Der Bachelor“ 2023: Wann startet die neue Staffel? Und wer ist der neue Rosenkavalier?

Alle Jahre wieder lockt der Sender RTL mit lauter TV-Highlights im Januar: Neben dem „Dschungelcamp“ 2023 und „DSDS“ 2023 warten Fans schon sehnsüchtig auf die 13. Staffel von „Der Bachelor“ 2023. Wann wird die erste Folge ausgestrahlt, wer ist der neue Bachelor und wer sind die Kandidatinnen?

RTL äußert sich: Wann startet die neue Staffel „Der Bachelor“ 2023?

Im vergangenen Jahr startete die 12. Staffel „Der Bachelor“ Ende Januar 2022. Aktuell ist jedoch noch kein Termin für die neue Episode bekannt. Jetzt hat sich der Sender laut Medienberichten dazu geäußert, dass sich Fans zwar auf eine neue Staffel freuen dürften, weitere Infos aber erst zu gegebener Zeit folgen würden. Da ist wohl noch eine Weile Geduld nötig!

„Der Bachelor“ 2023: Sendetermine im Überblick

Da der Start noch nicht bekannt ist, stehen folglich auch noch keine Sendetermine fest. Bisher liefen die Folgen immer mittwochs zur Primetime um 20.15 Uhr. Daran wird sich voraussichtlich nichts ändern. Sobald nähere Informationen bekannt sind, werden wir sie hier veröffentlichen.

„Der Bachelor“ 2023: Live-Stream, RTL+ (vorher TV Now) und Wiederholung

Und was passiert, wenn ihr eine Folge verpasst habt? Keine Sorge, denn die Folgen von „Der Bachelor“ werden vermutlich wieder online in der RTL+ Mediathek (ehemals TV Now) verfügbar sein – für Abonnenten gibt’s die Episoden schon eine Woche früher zu sehen. Wiederholungen im TV werden vermutlich nicht laufen.