„Der Bachelor“ 2023 heute: Alle Kandidatinnen im Bikini – die besten Fotos

In der 13. Staffel von „Der Bachelor“ sucht David Jackson bei sommerlichen Temperaturen seine große Liebe: RTL hat die Folgen in Mexiko gedreht. Und natürlich gehören dazu auch schöne Strandbilder! Wir zeigen euch, wie die 23 Kandidatinnen im Bikini aussehen:

Die Bachelor-Kandidatinnen 2023 im Überblick:

Alyssa (36), Marketing Director aus Kapstadt und Lohr am Main – ausgeschieden in Folge 8

Angelina (28), Sales Executive aus Lissabon und Albstadt

Chiara (26), Journalistin aus München

Colleen Schneider (27), Psychologin und Influencerin aus Köln – ausgeschieden in Folge 5

Dahwi (23), Krankenpflegerin aus Zürich – ausgeschieden in Folge 1

Danielle (28), angehende Psychotherapeutin aus München – freiwillig in Folge 2 gegangen

Fiona (29), Tänzerin und Physiotherapeutin für Hunde aus Hamburg – freiwillig in Folge 3 gegangen

Giovanna (27), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Oelde – freiwillig in Folge 5 gegangen

Henriette (25), Immobilienkauffrau aus Hamburg

Jana (27), Medizinische Fachangestellte aus Bad Vilbel – ausgeschieden in Folge 4

Leyla (26), Integrationshelferin und Betreiberin eines Online Shops aus Frankfurt – ausgeschieden in Folge 7

Lisa M. (32), Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst aus Potsdam

Lisa R. (27), Teamassistentin aus Annweiler am Triffels – freiwillig in Folge 3 gegangen

Maike (25), Studentin aus Lingen – ausgeschieden in Folge 3

Manina (30), Fitness- und Personaltrainerin aus Köln – ausgeschieden in Folge 3

Mariam (30), Marketing und Sales Managerin aus Wien – ausgeschieden in Folge 1

Nevin (30), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Köln – ausgeschieden in Folge 1

Pamela (25), HR Recruiterin aus Freiburg – ausgeschieden in Folge 2

Rebecca (28), Verwalterin für Personalwesen aus Schwabhausen – ausgeschieden in Folge 8

Saskia (29), Vertriebsassistentin aus Münster – ausgeschieden in Folge 2

Tami (29), Fitnessökonomin aus Wörrstadt – freiwillig in Folge 5 gegangen

Xenia (30), Einzelhandelskauffrau aus Hamburg – ausgeschieden in Folge 7

Yolanda (26), Studentin aus Hamburg – ausgeschieden in Folge 6

Seit dem 1. März 2023 zeigt RTL jeden Mittwoch um 20.15 Uhr eine neue Folge von „Der Bachelor“. Bei „RTL+“ ist die aktuelle Folge jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung zu sehen. Wird David Jackson seine große Liebe finden? Eine Zusammenfassung der jeweiligen Folgen findet ihr hier.

