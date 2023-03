Der Bachelor wird schon wieder verlassen: Zwei weitere Abgänge – aber auch ein neuer Kuss in Folge 5

Das gab’s noch nie! Bachelor David Jackson (32) wurde bereits von fünf Frauen freiwillig verlassen. Dabei gilt der diesjährige RTL-Rosenkavalier bei den Frauen als besonders begehrt. An Tag eins waren alle Kandidatinnen hellauf begeistert von David, machten ihm schöne Augen, beschenkten ihn mit Schnickschnack, forderten ihn zum Tanz auf. Doch nach und nach verabschieden sich immer mehr Damen freiwillig vom RTL-Rosenkavalier. In Folge 5 steigen zwei weitere Damen freiwillig aus. Was steckt dahinter?

Giovanna (27) aus Oelde (NRW) machte bereits in den vergangenen Folgen keinen Hehl aus ihren Stimmungstiefs, beklagte immer wieder, dass sie sich vernachlässigt und nicht gesehen fühlt. „Ich kann nicht lächeln, wenn ich es nicht fühle“, sagte sie den Tränen nah. In Folge 5, als sie erneut weder Gruppen- noch Einzeldate ergattert, zieht sie den Schlussstrich: „Ich nehme ihm die Entscheidung jetzt ab!“ Bachelor David Jackson nimmt es gelassen: „Schön, dass es dir jetzt besser geht.“ Doch da weiß er noch nicht, was ihm in der Nacht der Rosen blüht. Denn da verabschiedet sich auch Fitness-Kauffrau Tami vom RTL-Amor – allerdings aus anderen Gründen. Die 29-Jährige hat Heimweh. „Ich vermisse mein Zuhause. Ich vermisse es, allein zu sein.“ Aber auch der Funke sei bei ihr nicht ganz übergesprungen. „Ich glaube, dass ich nicht die Frau für ihn bin und er nicht der Mann für mich. Ich will meine Zeit nicht verschwenden und seine auch nicht.“

„Der Bachelor“ 2023: Zwei Abgänge in Folge 5 und ein Kuss mit Rebecca

Diese Abgänge gehen auch an dem stählernen Fitness-Influencer nicht spurlos vorbei. Denn: Bereits in Folge 2 und 3 wurde der Stuttgarter Single von einigen Damen verlassen – darunter von Hunde-Physiotherapeutin Fiona, Psychologie-Studentin Danielle und Teamassistentin Lisa R. Nun ziehen Giovanna und Tami nach. Der Bachelor ernüchtert zu den Hinterbliebenen: „Danke, dass ihr es freiwillig noch länger mit mir aushaltet.“ Danach genehmigt sich der 32-Jährige erstmal einen Schnaps.

Doch Folge 5 hält noch mehr spannende Momente für „Bachelor“-Fans bereit. Nach dem wilden Geknutsche in Folge 4 mit Potsdamerin Lisa kommt es in Folge 5 zum nächsten Kuss – allerdings nicht ganz freiwillig. Kandidatin Rebecca (28) fordert den Bachelor zum Knutsch-Moment heraus – Achtung, Fremdscham-Gefahr!

„Mir hat beim Date ein Kuss gefehlt“, entfährt es der Verwaltungsangestellten aus Bayern. „Ich hätte mir gewünscht, dass du das machst, aber du hast dich nicht getraut.“ Wie bitte? Das lässt sich David Jackson nicht zweimal sagen und legt sofort los. Es folgt ein mehr oder weniger erzwungener Kuss und danach ein schneller Abgang zurück zu den anderen.

Außerdem scheidet Psychologin Colleen aus Köln in Folge 5 aus. Sie erhält keine Rose vom Rosenkavalier.

Die Sendung wird am 29. März um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt und ist für RTL+-Kunden bereits online verfügbar.