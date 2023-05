„Der Bachelor“ 2023: Das Finale – SIE ist die Gewinnerin, doch SIE erobert Davids Herz

Die Suche hat ein Ende: In Folge 11 vergibt David Jackson seine letzte Rose. Angelina oder Lisa – wer ist die Glückliche, die das Herz vom „Bachelor“ erobert hat? Hier erfahrt ihr alles über die Gewinnerin!

„Bachelor“ 2023: Die Gewinnerin steht fest

Die letzte Folge des „Bachelor“ hat es in sich: Mit beiden Finalistinnen kommt David sich noch einmal sehr nahe, bevor es für ihn in die letzte Nacht der Rosen und somit zur finalen Entscheidung geht. Lisa aus Potsdam (32) lädt der Bachelor zum Go-Kart-Fahren ein. Mit Angelina geht es in einen Greifvogelpark. Ihr erinnert euch: Bereits bei ihrem ersten Einzeldate sind die zwei sich über Tiere näher gekommen, als sie Babyschildkröten aus einem Körbchen ins Freie laufen ließen.

„Bachelor“ 2023: So steht David zu Lisa in Folge 11

Beim letzten Einzeldate mit Lisa kehren die beiden in ein gemütliches Chalet – Sofa, Kerzen, gedimmtes Licht inklusive. Lisa schüttet ihr Herz aus: „Bisher war das ja auch immer viel Spaß und jetzt ist es ernst. Wir haben uns all die Wochen begleitet und jetzt kann es einfach sein, dass wir hier nächste Woche getrennt rausgehen und uns auch nie wieder sehen und das ist natürlich schon sehr verletzend.“ Der Bachelor kühl: „Hast du das für dich so festgestellt?“ Gegenüber RTL gibt er im Einzelgespräch dann zu: „Das hat mich total berührt. Das war einfach schön.“ Doch wie steht es um seine Gefühle für Lisa? „Das sind auf jeden Fall starke und echte Gefühle, die in Richtung Verliebtsein gehen.“ Ob das ausreicht? Das will David offenbar erst nach einer gemeinsamen Nacht entscheiden. „Ich will nicht, dass heute vorbei ist. Deswegen wollte ich dich fragen, ob du bleiben möchtest.“ Sein mehrdeutiges Resümee am nächsten Morgen grinsend: „Es war halt einfach schön. Was soll ich sagen? Es war einfach schön.“ Lisa: „Wir sind jetzt auf jeden Fall noch mehr zusammengerückt.“

„Der Bachelor“ 2023: So läuft das Einzeldate mit Angelina

Auch mit der 28-Jährigen zieht es den Bachelor nach dem Date im Vogelpark ins gemütliche Nest. Nach dem gemeinsamen Kochen kommen die beiden sich auf dem Sofa näher. David gibt seine Gefühle preis: „Ich genieße es so sehr.“ Angelina: „Ja, voll.“ Im Einzelgespräch mit RTL gibt sie zu: „Ich hab‘ mich verliebt. Was soll ich sagen? Ist so.“ Und David: „Es ist auf jeden Fall mehr wie verknallt sein.“ Der Bachelor am nächsten Morgen: „Ich will sie gar nicht loslassen und einfach ganz fest an mich drücken.“

„Der Bachelor“ 2023 Siegerin: Angelina bekommt die letzte Rose, Lisa Zweitplatzierte

Doch so eindeutig die Gefühle des Bachelors auch auf die Zuschauer wirken, so zwiegespalten fühlt der 32-Jährige sich laut eigenem Bekunden: „Mein Herz ist zweigeteilt. Diese Entscheidung wird mich definitiv zerreißen.“ Seine Entscheidung fällt, wie Tonight News bereits vorahnte, auf die 28-jährige Angelina aus Albstadt. Lisa M. geht leer aus und fährt traurig mit einer Limousine davon. Die 32-Jährige: „Ich hab‘ es gewusst. Ich hab es ihm sofort angesehen. Es war ’ne schöne Zeit, aber jetzt gehe ich wieder zurück in mein normales Leben und da freue ich mich drauf.“

„Bachelor“ 2023: David Jackson und Gewinnerin Angelina Utzeri sind getrennt

Nun kam doch alles ganz anders – und David ist schon längst mit Lisa anstelle von Angelina zusammen. Ganz ungewöhnlich ist das nicht, denn wie Fans wissen, gab es auch beim „Bachelor“ 2021 Niko Griesert ein heftiges Hin und Her nach dem Finale. In der letzten Nacht der Rosen entschied er sich zunächst für Mimi Gwozdz – und kam nach dem Wiedersehen anschließend mit Zweitplatzierte Michèle de Roos zusammen. Und auch David Jackson zeigte sich zwiegespalten: Er betonte immer wieder für beide Frauen „echte und ernsthafte Gefühle aufgebaut“ zu haben. Bei Lisa stellte er sogar fest, dass er es niemals für möglich gehalten habe, so viel Gemeinsamkeiten mit einer Frau zu haben.

Und tatsächlich offenbart David Jackson beim großen Wiedersehen neben Angelina sitzend: „Nein, wir sind kein Paar. Im Format haben wir uns füreinander entschieden, aber danach hat das nicht funktioniert. Wir haben uns noch zwei mal gesehen und gemerkt, dass es nicht geht.“ Doch Single ist der Bachelor nun trotzdem nicht. David Jackson: „Dann kamen die Gefühle für Lisa wieder hoch. Ich musste jeden Tag an sie denken und bin nie wirklich darüber hinweg gekommen, sie gehen lassen zu haben.“ Dann habe er sie angerufen und ihr seine Gefühle offenbart. Lisa: „Ich habe gefragt, ob das mit Angelina schon vorbei sei und das war es. Dann bin ich nach Dubai geflogen und das Gefühl war bei uns beiden sofort wieder da.“

Sind Lisa und David auch nach dem Abschluss der Dreharbeiten zusammen? Das erfuhren Zuschauer am 10. Mai beim großen Wiedersehen um ca. 21.15 Uhr auf RTL.

