„Der Bachelor“ 2023: Mit IHR spricht David Jackson schon über Kindernamen

Hinter Bachelor David Jackson (32) und seinen Ladies liegen turbulente Wochen: Selbstmord-Beichten, Baby-Dramen und Herpes-Küsse – dem RTL-Rosenkavalier blieb in den vergangenen Folgen auch wirklich nichts erspart. Die Auslese in der Nacht der Rosen wurde immer schwieriger – oder wie David Jackson sagt: „Ich bin jetzt mit allen Ladies schon sehr weit. Ich habe mit allen schon geknutscht.“

In Folge 8 entführt Deutschlands wohl prominentester Single jede verbliebene Lady zum gleichen Date. Und das geht nur drei Minuten lang. David: „Es sind oft die kleinen Momente, die Großes bewirken.“ Und so kommt es auch mit jeder Dame (mit Ausnahme von Alyssa) zum Kuss unterm Regenschirm. Da er Alyssa aber bereits in der letzten Folge schon geküsst hatte, resümiert David Jackson in Folge 8: „Jetzt habe ich alle sechs Frauen geküsst, aber das sind eigentlich fünf zu viel.“

Mit Angelina spricht der Bachelor schon über Kindernamen

Später konkretisiert er seine kryptische Zusammenfassung dann beim Einzelgespräch mit Angelina („Utze“, 28). Mit IHR hat der Bachelor offenbar einiges vor. „Jetzt hast du selbst letztes Mal angefangen, über das Thema Kinder oder Kindernamen zu reden. Dann ist das ja ein Thema, was bei dir präsent ist. Für mich hat das auch eine Wichtigkeit, also Kinder zu bekommen.“ Angelina sinniert bereits über Namen: „Meine Oma heißt Heiderose. Ich würde mein Kind jetzt nicht Heiderose nennen, aber Rosi finde ich schon schön.“ Und David: „Sie wird Rose Jackson heißen, aber man kann sie auch Rosi nennen.“

Und weiter: „Ich find‘ Romeo richtig schön.“ Angelina ergänzt: „Es muss ja auch nicht nur ein Kind sein.“ Wie man an den Blicken des Bachelor ablesen kann, hätte Angelinas Kommentar nicht besser ausfallen können. Sein Resümee: „Ok, passt. Haben wir das auch schon geklärt. Ich achte im Moment sehr auf mein Bauchgefühl und ich muss sagen, mit Angelina fühlt sich das gut an.“

Und: Schon in den vorherigen Folgen beteuerte der Bachelor immer wieder seine Zuneigung für die Wahl-Portugiesin: „Meine Bindung zu Angelina ist viel stärker als zu den anderen Frauen.“ Ob sie tatsächlich auch die letzte Rose bekommen wird, sehen wir am 3. Mai 2023 beim großen Finale der 13. Staffel. Wer in Folge 8 rausfliegt, erfahrt ihr hier!