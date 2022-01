„Der Bachelor“ 2022: Lasset die Spiele beginnen! Die Vorschau auf Folge 3

Nach der zweiten Folge von „Der Bachelor“ 2022 ist das Abtasten endgültig vorbei. Die Vorschau auf Folge 3 könnte dramatischer nicht sein. Der erste Kuss, die erste Eifersucht und neue Kandidatinnen – all das wird in nur 56 Sekunden gezeigt.

Spoiler-Alarm: Wenn ihr nicht wissen möchtet, wie es bei „Der Bachelor“ 2022 weitergeht, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

„Ich hab ’ne Verbindung zu ihm aufgebaut, wo keine andere Frau hinkommen kann“, sagt Jana-Maria Herz zu Beginn der Vorschau. Doch ihre heile Welt hat nicht lange Bestand. Verantwortlich dafür ist Nele Wüstenberg, die Dominik bei einem gemeinsamen Date im Pool den ersten Kuss der 12. „Bachelor“-Staffel entlockt – und daraus keinen Hehl macht. „Und dann haben wir uns geküsst“, berichtet die 28-Jährige den anderen Kandidatinnen nach ihrer Rückkehr. „Angeleckt ist meins“, ergänzt sie später.

„Der Bachelor“ 2022: Zwei neue Kandidatinnen

Dem geneigten „Bachelor“-Zuschauer ist klar: Jetzt hat die Staffel erst so richtig begonnen! Denn dass die restlichen Frauen nicht begeistert sind, wenn eine ihrer Konkurrentinnen einen Kuss ergattert, liegt auf der Hand. In Verbindung mit der Tatsache, dass die Luft in der Ladys-Villa in der Vorwoche schon dicker und dicker wurde, ist für reichlich Zündstoff gesorgt.

Zu allem Überfluss gibt es für die Single-Frauen auch noch neue Konkurrenz: Nach den freiwilligen Abgängen von Vivian Boesveld und Irina Zeiser hat RTL für Kandidatinnen-Nachschub gesorgt. In der Vorschau auf die dritte Folge können wir einen ersten Blick auf die neuen „Bachelor“-Ladys erhaschen – und erfahren sogar einen Namen: Chiara.

Die Begeisterung unter den alteingesessenen Ladys hält sich in Grenzen.“Ich find’s halt kacke, wenn hier so zwei Neue reinkommen“, sagt Christina Aurora. Im Laufe der Folge liegen die Nerven bei ihr dann blank: „Ich hab keinen Bock, im Fernsehen jemandem auf die Fresse zu schlagen.“ Ob sie damit tatsächlich die neuen Kandidatinnen meint, bleibt ebenso offen wie die Frage, warum Christina Rusch und „Josi“ Fischer weinen.

„Der Bachelor“ 2022: Jana-Maria nach Nele-Kuss eifersüchtig

Klar ist hingegen, dass Jana-Maria sich von Dominik hintergangen fühlt. „Ich hab halt Gefühle aufgebaut – und dann küsst du einfach eine“, knallt sie ihm nach dessen Kuss mit Nele an den Kopf. Das erste Eifersuchts-Drama ist perfekt – und viele weitere könnten folgen. „Ja, jetzt geht’s richtig los“, stellt der Bachelor fest.

