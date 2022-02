Der erste Kuss und zwei neue Kandidatinnen – was in „Bachelor“-Folge 3 passiert

Der Kampf um den Bachelor hat endgültig begonnen. In Folge 3 der 12. Staffel fällt der erste Kuss, zwei neue Kandidatinnen kommen dazu, es gibt mächtig Zickenkrieg – und am Ende fliegen zwei Frauen raus. Unsere Zusammenfassung.

Spoiler-Alarm: Wenn ihr nicht wissen möchtet, was in Folge 3 von „Der Bachelor“ 2022 passiert und wer rausfliegt, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

Christina Rusch konfrontiert Christina Aurora. Ihr Vorwurf: Ihre Warnung, dass über sie gelästert würde, habe einen faden Beigeschmack. Denn die anderen Kandidatinnen hätten „Shakira“ mitgeteilt, dass ausgerechnet Aurora in ihrer Abwesenheit am heftigsten über sie herfalle. Die Beschuldigte ist außer sich: „Ich hab keinen Bock, im Fernsehen jemandem auf die Fresse zu schlagen.“ Und stellt klar: „Wenn ich dich nicht leiden könnte, ich schwör‘, ich würd‘ kein Wort mit dir reden.“

Relativ schnell klärt sich auf: Franziska Temme hat besagte Nachricht verbreitet. Nach einem klärenden Gespräch fließen bei ihr die Tränen – und auch Christina Aurora weint bitterlich: „Ich fühl‘ mich betrogen.“ Der „Stille-Post-Effekt“, wie Susanna Bouchain feststellt, hat zugeschlagen. Im Anschluss kommt es zwar zu einer Versöhnung, doch mit einem Essen der Villa-Köchin Aurora bracht „Franzi“ in Zukunft nicht mehr zu rechnen.

Keine Zeit für Zickenkrieg hat derweil Bachelor Dominik Stuckmann, der sieben Ladys auf ein Gruppendate einlädt. „Das Kennenlernen, den Steckbrief abzufragen, das haben wir bald überwunden. Wir können ein bisschen lockerer werden – und dann fangen sich ja auch Gefühle an zu entwickeln“, kündigt er verheißungsvoll an.

„Der Bachelor“ 2022: Zwei neue Kandidatinnen

Doch während der Dschungel-Expedition wartet am Ende einer Hängebrücke eine böse Überraschung auf die sieben – neben Susanna und Franziska sind das Josi Fischer, Nele Wüstenberg, Anna Rossow, Lara Honner und Natalie Dlabolova – Auserwählten: die doppelte Chiara. Nach den freiwilligen Abgängen von Vivian Boesveld und Irina Zeiser in Folge 2 hat RTL nämlich für Nachschub gesorgt.

Die Nachzüglerinnen sind Chiara Fröhlich, 23, aus Köln und Chiara Madonna, 24, aus Hamburg. „Ich bin überwältigt und überrascht“, fasst Dominik zusammen. Das Stimmungsbild bei den anderen Ladys sieht natürlich komplett anders aus. „Gefreut hab‘ ich mich nicht“, spricht Nele stellvertretend für die ganze Gruppe. Dass die „Neuen“ dann auch einen Großteil der Restzeit für sich beanspruchen, macht es nicht besser. Vor allem Josi, die sich über ihre erste Einladung gefreut hatte, ist gefrustet – und so kullern hier ebenfalls Tränen.

Auch für die Ladys, die in der Villa bleiben mussten, ist die Überraschung groß, als die Date-Rückkehrerinnen zwei weitere Frauen im Schlepptau haben. Christina Nicolardi erkennt bei Chiara Fröhlich „Stresspotenzial“. Stress gibt es kurz darauf auch – tatsächlich geht dieser aber von Christina Aurora aus, die nicht möchte, dass Fröhlich mit ihr in einem Bett schläft. Von Oberzicke Emily von Strasser gibt’s dafür ein High Five.

„Der Bachelor“ 2022: Nele bekommt den ersten Kuss der Staffel

Eine positive Wendung nimmt der Tag nur noch für Nele. Mit ihr möchte Dominik den Dschungel im Anschluss an das Gruppendate noch weiter erkunden – auf einer Seilbahn. Interessant wird es aber erst danach. Denn beim gemeinsamen Abkühlen im Pool knistert es gewaltig. Und dann passiert, was sich in der Vorschau auf Folge 3 schon angedeutet hatte: Der erste Kuss der Staffel fällt! „Es hat sich einfach richtig angefühlt“, resümiert die 28-Jährige. Das sieht auch Dominik so, wenngleich ihm auch Böses schwant. „Jetzt geht’s richtig los“, weiß er.

Und tatsächlich: Als Nele von ihrem Kuss berichtet, sind einige der Kandidatinnen sichtlich getroffen – allen voran Jana-Maria Herz, die das von Dominik erhaltene Armband kurzerhand für „einen ganzen Tag“ ablegt. Auch am nächsten Tag gibt es nur ein Gesprächsthema für die Frau, die laut eigener Aussage eine Verbindung zu Dominik aufgebaut hat, „wo keine andere Frau hinkommen kann“.

Klar, dass sie beim anschließenden Gruppendate, an dem auch Shakira, Chiara Fröhlich, Chiara Madonna, Yasmin Vogt, Christina Aurora und Valeria Pérez Cortés sofort mit der Tür ins Haus fällt. „Ich hab‘ gehört, du hast dich geküsst“, wirft sie Dominik an den Kopf. Und der Bachelor reagiert sehr verhalten. Im Einzelgespräch versucht er, der Verletzten klarzumachen, dass sie in seiner Gunst ganz oben steht. Und erklärt ihr das, was eigentlich alle wissen sollten: „Der Bachelor“ ist eine außergewöhnliche Situation. Falls Neuankömmling Chiara Fröhlich das noch nicht wissen sollte, erfährt sie es vielleicht nach dem Gruppendate, denn für sie ist der Tag nach den Mal- und Lackierarbeiten noch nicht vorbei.

„Der Bachelor“ 2022, Folge 3: Wer ist raus?

Die Bestätigung dafür, dass das Einzeldate gelungen war, bekommt die 23-Jährige in der „Nacht der Rosen“, in der ihr Dominik das Objekt der Begierde schon vorab gibt. Auch Emily von Strasser ist frühzeitig weiter – aufgrund einer Erkrankung (nahezu) kampflos. Gehen müssen hingegen Josi und Natalie.

