Auch in diesem Jahr schickt RTL wieder mehr oder weniger bekannte Promi-Paare ins „Sommerhaus der Stars“. Wir zeigen euch, wer bei der sechsten Staffel dabei ist, wo die Folgen zu sehen sind, geben euch alle relevanten Infos zur Trash-TV-Show an die Hand.

Und wir verraten euch natürlich auch an dieser Stelle, wer in welcher Folge das Sommerhaus der Stars verlassen muss (oder darf).

Sommerhaus der Stars – was passiert in den einzelnen Folgen?

Sommerhaus der Stars: Wer ist raus? Wer ist weiter?

Welche Paare sind die Kandidaten im Sommerhaus der Stars 2021?

Mola Adebisi (48) und Adelina Zilai (33)

Berühmt wurde Mola Adebisi durch den Musiksender VIVA. Von 1993 bis 2004 stand er dort als Moderator vor der Kamera. Der Tausendsassa betreibt seit 2005 seine eigene Fernsehproduktionsfirma „Molali“, auch eine Unterwäschekollektion hat er schon einmal herausgebracht. Reality-TV-Erfahrung sammelte er als Kandidat im RTL-Dschungelcamp, als er im Jahr 2014 bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnahm. Seine 15 Jahre jüngere Freundin Adelina Zilai lernte der 48-Jährige während der Corona-Pandemie kennen. Zilai ist studierte Theologin und arbeitet als Personaltrainerin.

>> „Sommerhaus der Stars“ 2021: Mola und Adelina im Porträt <<

Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt (31)

Bei „Unter Uns“ gehört Lars Steinhöfel mittlerweile zu den Urgesteinen. Seit 2005 ist er Teil der RTL-Soap. Der 35-Jährige machte seine Homosexualität im Alter von 28 Jahren öffentlich. Seit knapp vier Jahren ist er mit Freund Dominik zusammen. Gegenüber RTL verriet er, dass sich beide via Instagram kennenlernten. Nachdem beide mehrere Tage hin und her schrieben, trafen sich beide in Köln und lernten sich lieben.

>> „Sommerhaus der Stars“ 2021: Das sind die Kandidaten Lars und Dominik <<

Almklausi (52) und Maritta (35)

„Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Laudaaa!“ Dieser Schlager-Kracher aus dem Jahr 2018 gab Partysänger Almklausi nochmal einen gehörigen Popularitätsschub. Dabei ist Klaus Krehl-Meier, wie Almklausi bürgerlich heißt, bereits seit Anfang der 2000er im Musik-Business unterwegs. Auch er besitzt bereits Reality-TV-Erfahrung: Bei Promi Big Brother belegte er 2019 den fünften Platz. Seit 2015 ist er mit seiner Frau Maritta verheiratet. Beide haben einen gemeinsamen Sohn.

>> „Sommerhaus der Stars“ 2021: Das sind die Kandidaten Almklausi und Maritta <<

Benjamin Melzer (34) und Sissi Hofbauer (25)

Als erstes Transmodel war Benjamin Melzer 2016 auf dem „Men’s Health“-Cover zu sehen. Im Alter von 23 Jahren begann der als Frau geborene Melzer seine Geschlechtsumwandlung. Der heute 34-Jährige ist mittlerweile ein erfolgreiches Model und Fitness-Blogger, hat auf Instagram über 125.000 Follower. Seine Freundin Sissi Hofbauer war im Jahr 2015 Teilnehmerin bei „Germany’s Next Topmodel“, ihre Schwester Anna war im 2014 „Die Bachelorette“.

>> „Sommerhaus der Stars“: Diie Kandidaten Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer <<

Samira (24) und Yasin Cilingir (30)

Samira und Yasin Cilingir wollen den Beweis antreten, dass es möglich ist, bei TV-Kuppelshows die große Liebe zu finden. Im Jahr 2019 lernten sich die beiden bei der RTL-Show „Love Island“ kennen. Sportlehrer Yasin und seine Samira sind mittlerweile sogar verheiratet und haben ein Kind. Zwischenzeitlich versuchte sich Yasin auch beim „Sat.1 Promiboxen“, wo er von „IBES-Dschungelshow“-Kandidat Oliver Sanne vermöbelt wurde.

>> „Sommerhaus der Stars“ 2021: Das sind die Kandidaten Samira und Yasin Cilingir <<

Stephan „Steff“ Jerkel (53) und Peggy Jerofke (45)

Im vorigen Jahr haben mit Andreas und Caro Robens zwei „Goodbye Deutschland“-Auswanderer beim Sommerhaus der Stars gewonnen. Dieses Jahr wollen Stephan „Steff“ Jerkel und Peggy Jerofke in diese Fußstapfen treten. Seit 2014 wird das Paar von VOX für die Auswanderer-Doku begleitet. Wie auch bei den Robens ist ihre neue Heimat Mallorca. Seit 15 Jahren sind die beiden verlobt – die Hochzeitsglocken haben allerdings noch nicht geläutet.

>> „Sommerhaus der Stars“ 2021: Das sind die Kandidaten Steff und Peggy <<

Michelle Monballijn (42) und Mike Cees-Monballijn (33)

Ein auf den ersten Blick eher ungleiches Paar bilden Michelle Monballijn und Ehemann Mike. Die Schauspielerin spielte im Jahr 2015 im Tatort Weimar mit, hatte zudem Auftritte bei „Unter Uns“ oder „Alles was zählt“. Ihr neun Jahre jüngerer Mann Mike ist im Reality-TV beheimatet: Im Jahr 2020 suchte er noch die große Liebe bei der Schweizer Ausgabe der „Bachelorette“ sowie bei „Temptation Island“. Seine große Liebe fand er dann jedoch in Michelle, mit der er seit Februar 2021 sogar verheiratet ist.

>> „Sommerhaus der Stars“ 2021: Das sind die Kandidaten Michelle und Mike <<

Janina Korn (37) und Roland Heitz (63)

Das Paar mit dem größten Altersunterschied im Sommerhaus der Stars 2021 sind Janina Korn und Roland Heitz. 26 Jahre trennen das Schauspiel-Paar. Janina, Tochter von „Neue Deutsche Welle“-Sänger Peter Schilling („Major Tom“) spielte unter anderem bei „Niedrig und Kuhnt“, „mieten, kaufen, wohnen“ oder dem „Tatortreiniger“ mit. Heitz, mit dem Korn seit rund einem Jahr zusammen ist, schaffte den Durchbruch schon im Jahr 1987 als Dr. Schweighardt in der ZDF-Serie „Die Schwarzwaldklinik“.

>> „Das Sommerhaus der Stars“ 2021: Das sind die Kandidaten Roland Heitz und Janina Korn <<

Jana Pallaske (42) und Sascha Girndt (44)

Die Schauspielerin und der Stuntman ziehen im Laufe der Staffel als Nachzügler-Paar ins Sommerhaus ein. Für beide ist es der erste gemeinsame öffentliche Auftritt als Paar. Pallaske ist unter anderem aus den deutschen Kino-Erfolgen „Männerherzen“ und „Fack ju Göhte“ bekannt. Auch im Hollywood-Streifen „Inglorious Basterds“ von Quentin Tarantino hatte sie eine kleine Rolle. Im Mai 2020 war sie zudem in einem „Tatort“ zu sehen. Serien-Junkies dürften sie aus „Jerks“ kennen. In der Kultserie mit Christian Ulmen und Fahri Yardim, die bald in die vierte Staffel geht, spielt Pallaske sich in einer Folge selbst. Doch auch für RTL-Zuschauer ist Pallaske kein unbekanntes Gesicht. Im Jahr 2016 belegte sie bei „Let’s Dance“ gemeinsam mit Tanzpartner Massimo Sinato den dritten Platz.

>> „Sommerhaus der Stars“ 2021: Das sind die Kandidaten Jana und Sascha <<

Wo wird das Sommerhaus der Stars 2021 aufgezeichnet?

Bei den ersten vier Staffeln wurde das Sommerhaus der Stars stets im Ausland produziert, bei der Staffel 2019 beispielsweise in Portugal. Aufgrund der Coronavirus-Krise fanden sich die Promi-Pärchen im Jahr 2020 bei Staffel fünf allerdings in Deutschland ein und hausten in einem alten Bauernhaus in Bocholt-Barlo. Auch bei der neuen Staffel im Jahr 2021 wird das Sommerhaus der Stars dort aufgezeichnet.

>> Hier zeigen wir euch alle neun Kandidaten-Paare in der Bildershow <<

Wann beginnt das Sommerhaus der Stars 2021?

Die Dreharbeiten zum Sommerhaus der Stars 2021 fanden Ende Juni/Anfang Juli statt. Wie RTL am 8. September bekannt gab, startet die Show am 5. Oktober 2021.

>> Sommerhaus der Stars 2021: RTL will mehr Humor im Reality-TV <<

Wie sind die Sendetermine vom Sommerhaus der Stars?

Folge 1: Dienstag, 5. Oktober, 20.15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 6. Oktober, 20.15 Uhr

Folge 3: Donnerstag, 7. Oktober, 20.15 Uhr

Folge 4: Dienstag, 12. Oktober, 20.15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 13. Oktober, 20.15 Uhr

Folge 6: Donnerstag, 14. Oktober, 20.15 Uhr

Folge 7: Dienstag, 19. Oktober, 20.15 Uhr

Folge 8: Mittwoch, 20. Oktober, 20.15 Uhr

Folge 9: Mittwoch, 20. Oktober, 22.35 Uhr

Folge 10: Dienstag, 26. Oktober, 20.15 Uhr

Folge 11: Mittwoch, 27. Oktober, 20.15 Uhr

Folge 12: Donnerstag, 28. Oktober, 20.15 Uhr

>> Das wurde aus den Paaren von „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ <<

Sommerhaus der Stars-Folgen online streamen

Auf TVNOW geht die erste Folge fünf Tage vor TV-Ausstrahlung online. Nach Ausstrahlung der ersten Folge kann man die nächste Sommerhaus-Episode immer direkt nach der aktuellen Folge bei RTL auf TVNOW schauen.

Die Regeln: Darum geht’s im „Sommerhaus der Stars“

Es hat etwas vom Dschungelcamp oder Promi Big Brother, nur eben für Paare. Das Sommerhaus der Stars bringt keine Stars, sondern Z-Promis für zwei Wochen in einer Villa zusammen. Der Begriff „Villa“ ist dafür aber ein nur bedingt geeigneter Begriff, denn der Wohnraum ist beengend. Zudem gibt es eine Reihe von Challenges und intime Fragen. So werden die Nerven der Kandidaten regelmäßig auf die Probe gestellt und es kommt gerne und oft zu Streit und Lagerkoller. Nach einigen Tagen kommt es dann regelmäßig zum Voting, bei dem die Paare entscheiden, wer das Haus verlassen muss (das Paar, das die wöchentliche Challenge gewinnt, darf nicht nominiert werden) – solange, bis die Finalisten feststehen. Danach fällt die Entscheidung in drei finalen Challenges.

Was gibt es beim Sommerhaus der Stars zu gewinnen?

Die Sieg-Prämie beträgt seit der zweiten Staffel 50.000 Euro, auch in diesem Jahr.

Wer moderiert das Sommerhaus der Stars?

In der ersten Staffel moderierte Malte Arkona die Spiele, seit der zweiten Staffel werden die Sendungen ausschließlich von Off-Sprecher Patrick Linke begleitet. Zuletzt moderierte Angela Finger-Erben das große Wiedersehen, so auch 2020.

Wie hoch waren die Einschaltquoten beim Sommerhaus der Stars?

Die erste Staffel erreichte im Schnitt 2,5 Millionen Zuschauer, in der zweiten Staffel waren es 2,22 Millionen. In der dritten Staffel sahen wieder 2,5 Millionen zu. Die vierte Staffel mit Michael Wendler und Laura Müller war die bis dato erfolgreichste Auflage des Formats: 3,2 Millionen Zuschauer schalteten im Schnitt ein. In der fünften Staffel sank die Quote wieder: Im Schnitt waren 2,43 Millionen TV-Zuschauer dabei.

Die bisherigen Sieger im Sommerhaus der Stars

1. Staffel: Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan

2. Staffel: Nico Schwanz und Saskia Atzerodt

3. Staffel: Iris und Uwe Abel

4. Staffel: Elena Miras und Mike Heiter

5. Staffel: Caro und Andreas Robens

Alle bisherigen Kandidaten im Sommerhaus der Stars

Staffel 1:

Xenia Prinzessin von Sachsen und ihr Freund Rajab Hassan

Thorsten Legat und seine Ehefrau Alexandra Legat

Chris Töpperwien und seine Ehefrau Magey Kalley

René Weller und seine Ehefrau Rosemarie Weller

Alexander Posth und seine Ehefrau Angelina Posth

Hubert Kah und seine Freundin Ilona Magyar

Rocco Stark und seine Freundin Angelina Heger

Staffel 2:

Nico Schwanz und seine Freundin Saskia Atzerodt

Helena Fürst und ihr Freund Ennesto Monté

Hubert Fella und sein Partner Matthias Mangiapane

Markus Mörl und seine Partnerin Yvonne König

Giulia Siegel und ihr Freund Ludwig Heer

Aurelio Savina und seine Freundin Lisa Freidinger

Manni Ludolf und seine Ehefrau Jana Ludolf

Martin Semmelrogge und seine Ehefrau Sonja Semmelrogge

Staffel 3:

Uwe und Iris Abel

Shawne Fielding und ihr Lebensgefährte Patrick Schöpf

Frank Fussbroich und seine Ehefrau Elke Fussbroich

Patricia Blanco und ihr Freund Nico Gollnick

Stephanie Schmitz und ihr Verlobter Julian Evangelos

Micaela Schäfer und ihr Freund Felix Steiner

Jens Büchner und seine Frau Daniela Büchner

Bert Wollersheim und seine Freundin Bobby Anne Baker

Staffel 4:

Elena Miras und Mike Heiter

Steffi und Roland Bartsch

Sabrina Lange und Thomas Graf von Luxburg

Willi und Jasmin Herren

Johannes Haller und Yeliz Koc

Benjamin Boyce und Kate Merlan

Menowin Fröhlich und Senay Ak

Michael Wendler und Laura Müller

Jessica Cardinahl und Quentin Parker

Staffel 5:

Annemarie Eilfeld und ihr Freund Tim Sandt

Denise Kappes und ihr Freund Henning Merten

Diana Herold und ihr Mann Michael Thomas

Caro und Andreas Robens

Martin Bolze und seine Frau Michaela Scherer

Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubilay Özdemir

das YouTuber-Pärchen Lisha & Lou

Andrej Mangold und Freundin Jennifer Lange

Eva Benetatou und Chris

Iris Klein und Ehemann Peter

Staffel 6: