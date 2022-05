„Das Sommerhaus der Stars“ 2022: Start, Übertragung, Regeln – alle Infos

Auch in diesem Jahr schickt RTL wieder mehr oder weniger bekannte Promi-Paare ins „Sommerhaus der Stars“ 2022.Wann startet die neue Staffel? Welche Kandidaten-Paare sind dabei? Was gibt es zu gewinnen und wie lauten die Regeln? Wir geben euch alle relevanten Infos zur Show!

Wann beginnt das „Sommerhaus der Stars“ 2022?

Wann „Das Sommerhaus der Stars“ 2022 genau ausgestrahlt wird, ist nicht bekannt. RTL spricht vom „Spätsommer“. Im vergangenen Jahr begann „Das Sommerhaus der Stars“ am 5. Oktober.

Wie sind die Sendetermine vom „Sommerhaus der Stars“ 2022?

Die Sendetermine sind entsprechend ebenfalls noch nicht bekannt. Orientiert man sich an den Sendezeiten der vergangenen Staffel, sind folgende Termine wahrscheinlich:

dienstags um 20.15 Uhr

mittwochs um 20.15 Uhr

donnerstags um 20.15 Uhr

Welche Paare sind die Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“ 2022?

„Bauer sucht Frau“-Paar Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22)

DSDS-Kultkandidat Cosimo Citiolo (40) und Nathalie Gaus (31)

Rapper, Modedesigner und Reality-Star Eric Sindermann (33) und Katharina Hambuechen (27)

Reality-Queen Kader Loth (49) und Ismet Atli (51)

YouTube-Star Marcel Dähne (28) und Lisa Weinberger (24)

Kultfußballer Mario Basler (53) und Doris Büld (52)

Fußball-Original Sascha Mölders (37) und Ivonne Mölders (42)

Schauspieler Stephen Dürr (47) und Katharina Dürr (39)

„Sommerhaus der Stars“-Folgen online im Stream

Auf RTL+ ging die erste Folge im vergangenen Jahr fünf Tage vor TV-Ausstrahlung online. Nach Ausstrahlung der ersten Folge konnte man die nächste „Sommerhaus“-Episode immer direkt im Anschluss an die aktuelle Folge bei RTL auf RTL+ schauen. An diesem Erfolgsrezept wird RTL wohl festhalten.

Wo wird das „Sommerhaus der Stars“ 2022 gedreht?

Nachdem die ersten vier „Sommerhaus“-Staffeln im Ausland – 2019 beispielsweise in Portugal – produziert wurden, mussten die Promi-Pärchen 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie mit einem alten Bauernhaus im beschaulichen Bocholt-Barlo vorliebnehmen. Auch die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ wird dort aufgezeichnet.

Die Regeln: Darum geht’s im „Sommerhaus der Stars“

„Das Sommerhaus der Stars“ hat etwas vom Dschungelcamp oder Promi Big Brother – nur eben für Paare, die zwei Wochen in einer Villa zusammenwohnen. Wobei der Begriff „Villa“ nur bedingt geeignet ist, denn der Wohnraum ist beengend.

Im Laufe der Sendung kommt es zu einer Reihe von Challenges – und mitunter intimen Fragen. So werden die Nerven der Kandidaten-Paare regelmäßig auf die Probe gestellt und es kommt gerne und oft zu Streit und Lagerkoller. Nach einigen Tagen gibt es dann regelmäßig ein Voting, bei dem die Paare entscheiden, wer das Haus verlassen muss (das Paar, das die wöchentliche Challenge gewinnt, darf nicht nominiert werden) – solange, bis die Finalisten feststehen. Im Finale fällt die Entscheidung in drei Challenges.

Was gibt es beim „Sommerhaus der Stars“ zu gewinnen?

Die Sieg-Prämie beträgt seit der zweiten Staffel 50.000 Euro – so auch 2022.

Wer moderiert „Das Sommerhaus der Stars“?

In der ersten Staffel moderierte Malte Arkona die Spiele, seit der zweiten Staffel werden die Sendungen ausschließlich von Off-Sprecher Patrick Linke begleitet. Das große Wiedersehen wurde zuletzt von Angela Finger-Erben moderiert.

Wie hoch waren die Einschaltquoten beim „Sommerhaus der Stars“?

Die erste Staffel erreichte im Schnitt 2,5 Millionen Zuschauer, in der zweiten Staffel waren es 2,22 Millionen. In der dritten Staffel sahen wieder 2,5 Millionen zu. Die vierte Staffel mit Michael Wendler und Laura Müller war die bis dato erfolgreichste Auflage des Formats: 3,2 Millionen Zuschauer schalteten im Schnitt ein. In der fünften Staffel sank die Quote wieder: Im Schnitt waren 2,43 Millionen TV-Zuschauer dabei. Die sechste Staffel war mit durchschnittlich 1,91 Millionen Zuschauern die bislang schwächste.

Die bisherigen Sieger im „Sommerhaus der Stars“

1. Staffel: Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan

Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan 2. Staffel: Nico Schwanz und Saskia Atzerodt

Nico Schwanz und Saskia Atzerodt 3. Staffel: Iris und Uwe Abel

Iris und Uwe Abel 4. Staffel: Elena Miras und Mike Heiter

Elena Miras und Mike Heiter 5. Staffel: Caro und Andreas Robens

Caro und Andreas Robens 6. Staffel: Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt

Alle bisherigen Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“

Staffel 1:

Xenia Prinzessin von Sachsen und ihr Freund Rajab Hassan

Thorsten Legat und seine Ehefrau Alexandra Legat

Chris Töpperwien und seine Ehefrau Magey Kalley

René Weller und seine Ehefrau Rosemarie Weller

Alexander Posth und seine Ehefrau Angelina Posth

Hubert Kah und seine Freundin Ilona Magyar

Rocco Stark und seine Freundin Angelina Heger

Staffel 2:

Nico Schwanz und seine Freundin Saskia Atzerodt

Helena Fürst und ihr Freund Ennesto Monté

Hubert Fella und sein Partner Matthias Mangiapane

Markus Mörl und seine Partnerin Yvonne König

Giulia Siegel und ihr Freund Ludwig Heer

Aurelio Savina und seine Freundin Lisa Freidinger

Manni Ludolf und seine Ehefrau Jana Ludolf

Martin Semmelrogge und seine Ehefrau Sonja Semmelrogge

Staffel 3:

Uwe und Iris Abel

Shawne Fielding und ihr Lebensgefährte Patrick Schöpf

Frank Fussbroich und seine Ehefrau Elke Fussbroich

Patricia Blanco und ihr Freund Nico Gollnick

Stephanie Schmitz und ihr Verlobter Julian Evangelos

Micaela Schäfer und ihr Freund Felix Steiner

Jens Büchner und seine Frau Daniela Büchner

Bert Wollersheim und seine Freundin Bobby Anne Baker

Staffel 4:

Elena Miras und Mike Heiter

Steffi und Roland Bartsch

Sabrina Lange und Thomas Graf von Luxburg

Willi und Jasmin Herren

Johannes Haller und Yeliz Koc

Benjamin Boyce und Kate Merlan

Menowin Fröhlich und Senay Ak

Michael Wendler und Laura Müller

Jessica Cardinahl und Quentin Parker

Staffel 5:

Annemarie Eilfeld und ihr Freund Tim Sandt

Denise Kappes und ihr Freund Henning Merten

Diana Herold und ihr Mann Michael Thomas

Caro und Andreas Robens

Martin Bolze und seine Frau Michaela Scherer

Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubilay Özdemir

das YouTuber-Pärchen Lisha & Lou

Andrej Mangold und Freundin Jennifer Lange

Eva Benetatou und Chris

Iris Klein und Ehemann Peter

Staffel 6:

Mola Adebisi und Partnerin Adelina Zilai

Lars Steinhöfel und Freund Dominik Schmitt

Almklausi und Ehefrau Maritta

Benjamin Melzer und Freundin Sissi Hofbauer

Samira und Yasin Cilingir

Stephan Jerkel und Freundin Peggy Jerofke

Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

Janina Korn und Roland Heitz

Jana Pallaske und Freund Sascha Girndt

Staffel 7:

Patrick Romer und Antonia Hemmer

Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

Eric Sindermann und Katharina Hambuechen

Kader Loth und Ismet Atli

Marcel Dähne und Lisa Weinberger

Mario Basler und Doris Büld

Sascha Mölders und Yvonne Mölders

Stephen Dürr und Katharina Dürr

