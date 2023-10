„Das Sommerhaus der Stars“ 2023: Kandidat wird handgreiflich – zwei Paare müssen gehen

Achtung, Spoiler! Wenn ihr das Sommerhaus der Stars lieber im linearen TV schauen wollt, solltet ihr ab hier nicht weiterlesen. Folge sechs wird erst am 24. Oktober um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Wir haben die Folge für euch vorab auf RTL+ gesehen.

Kaum ist der Schreck über den Neuzugang durch Gigi Birofio und Dana Feist verdaut, kommt es zum nächsten Skandal im Sommerhaus der Stars. Walentina Doronina und Can Kaplan können sich zum ersten Mal nicht safen und erhalten bei der Nominierung fünf Stimmen gegen sich. Das Ergebnis ist eigentlich eindeutig. Doch will das RTL-Produktionsteam wohl noch nicht auf die skandalöse Blondine verzichten und schickt sie in eine Exit-Challenge. Neben Walentina und Can haben auch Ricarda und Maurice sowie Tim und Carina jeweils eine Stimme bekommen, sodass Walentina und Can sich ein Gegner-Paar für die Exit-Challenge aussuchen können. Sie entscheiden sich für Tim und Carina, weil sie das Paar für schwächer und somit leichter zu besiegen halten.

Das Sommerhaus der Stars 2023: Diese Paare müssen in Folge sechs gehen

Doch der weitere Verbleib der allseits verhassten Walentina bleibt nicht das einzige Thema an diesem Abend. Am Lagerfeuer echauffieren sich mehrere Personen über Maurice, warum er sich mit Walentina abgebe, gar mit ihr tuschele. Da mischt die 23-Jährige sich prompt ein. Auch Sommerhaus-Neuling Gigi Birofio (war bereits im Dschungelcamp) brennt etwas auf der Zunge: „Can, du Lutschpuppe.“

Als die beiden Männer sich voreinander aufbäumen, geht Walentina dazwischen, um ihren Verlobten zu beschützen. Da greift Gigi Walentina ins Gesicht und die Situation eskaliert. Can geht auf ihn los: „Fass meine Frau nicht an!“ Security-Kräfte stürmen in den Garten des Sommerhauses und führen Gigi und Dana ab. Die beiden müssen das Sommerhaus verlassen. RTL verkündet: „Gewalt hat im Sommerhaus keinen Platz.“

Allerdings sind sich alle anderen Kandidaten einig darüber: Walentina hat den Eklat provoziert. „Die hat hier schon jede Frau an ihre psychischen und körperlichen Grenzen und zum Heulen gebracht“, fasst etwa Arben, der neue Mann von Joey Heindles Ex-Frau, zusammen. Da alle Mitstreiter die Anwesenheit der Blondine als „Psychoterror“ empfinden, müssen auch Walentina und Can das Sommerhaus in Bocholt (NRW) vorzeitig verlassen. Allen voran Tim und Carina dürfte der überraschende Abgang der beiden gelegen kommen. Denn zur Exit-Challenge müssen die Ballermann-Sänger dann vorerst nicht antreten.