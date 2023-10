„Das Sommerhaus der Stars“ 2023: das sind Samira und Serkan – das Nachrücker-Paar

In Folge 7 (TV-Ausstrahlung am 31. Oktober) weht ein frischer Wind im „Sommerhaus der Stars“. Denn nach dem überraschenden Auszug zweier Promi-Paare rücken Neulinge aus dem südlichen Bayern nach, um das gewöhnungsbedürftige Bauern-Domizil mitten im Nirgendwo (Bocholt, NRW) zu beziehen.

Und über den Einzug von Samira Klampf (29) und Serkan Yavuz (30) freut sich nicht jeder Sommerhaus-Bewohner. Woher kennt man das Paar und woher kennen sie sich wiederum? Das und mehr erfahrt ihr hier!

Neues Paar im „Sommerhaus der Stars“: Das sind Samira Klampfl und Serkan Yavuz

Es ist ein ganz eigener Kosmos, aus dem RTL sich seine „Stars“ heranzüchtet: Die skandalösesten Persönlichkeiten aus diversen Dating-Shows werden selektiert und ins „Sommerhaus der Stars“ geschickt – vorausgesetzt, sie sind mittlerweile vergeben.

Dieser Eindruck bestätigt sich auch in der diesjährigen Staffel der Pärchen-Sendung bei einem kurzen Blick auf den Cast. So kennt man Walentina Doronina aus „Are You The One“ oder „Couple Challenge“, Zico Banach aus „Bachelor in Paradise“ und „Die Bachelorette“ sowie Ricarda Raatz aus „Are You The One VIP“. Auch die Neulinge Serkan Yavuz und Samira Klampfl passen in dieses Bild.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 𝗦𝗘𝗥𝗞𝗔𝗡 𝗬𝗔𝗩𝗨𝗭 😈 (@serkan_yavuz)

Sie nahm bereits 2018 an der Kuppel-Show „Der Bachelor“ mit Rosenkavalier Daniel Völz teil. 2020 war sie, wie auch Walentina Doronina, bei „Beauty & The Nerd“ zu sehen. Außerdem suchte sie bei „Take Me Out“ nach der großen Liebe, die sie aber schließlich erst bei „Bachelor in Paradise“, dem Format, bei dem „Bachelor- und Bachelorette-Reste“ sich untereinander kennenlernen können, fand. Dort traf Samira auf ihren heutigen Ehemann Serkan Yavuz – Schwangerschaft während der Dreharbeiten inklusive! Neun Monate nach dem Kennenlernen erblickte die gemeinsame Tochter Nova Skye Sya das Licht der Welt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 𝗦𝗘𝗥𝗞𝗔𝗡 𝗬𝗔𝗩𝗨𝗭 😈 (@serkan_yavuz)

Auch Serkan Yavuz ist kein unbeschriebenes Trash-TV-Blatt. Der im Zeichen des Widder geborene Bayer mit türkischen Wurzeln nahm im Jahr 2019 an „Die Bachelorette“ teil, wo er um das Herz von Gerda Lewis (30) buhlte. Kurz vor dem Finale musste er die Sendung jedoch verlassen. Bei „Bachelor in Paradise“ lernte er schließlich seine Frau Samira Klampfl kennen und lieben. Und: 2023 gewann er die RTL2-Sendung „Kampf der Realitystars“.

>> Sommerhaus der Stars 2023 Gewinner: Sehen wir hier die glücklichen Sieger? <<

Samira Klampfl und Serkan Yavuz sehen sich im „Sommerhaus der Stars“- Finale

Auch im Sommerhaus präsentiert sich das Paar gleich nach Einzug siegessicher und gewinnt sein erstes Spiel, was nicht alle Mitstreiter freut. Allen voran Aleks Petrovic (32) ist sauer, weil die beiden Neuen „noch frisch“ seien und mit mehr Energie glänzen können.