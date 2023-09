„Das Sommerhaus der Stars“ 2023: Diese acht Kandidaten-Paare nehmen teil

Es ist wieder soweit: Acht Promi-Paare kämpfen im „Sommerhaus der Stars“ um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Bei 16 Personen auf engsten Raum sind Konflikte und Streitigkeiten vorprogrammiert. Wer es trotz dicker Luft und Zickenkrieg bis zum Ende der Show durchhält, wird sich in den kommenden Ausgaben zeigen. Wir stellen auch die Teilnehmer der diesjährigen Staffel in unserer Bildergalerie vor.

RTL wirft während Aufzeichnung zwei Paare raus

Während den Aufzeichnungen kam es wohl zu einer heftigeren Auseinandersetzung: RTL zog die Handbremse und warf kurzerhand nach eigenen Angaben zwei Paare aus dem Haus. In der Mitteilung vom 9. Juli 2023 hieß es, die Paare seien in einem „Zwischenfall“ zum einen „heftig aneinander geraten“ – „schlechtes Benehmen“ hätte in diesem Format keinen Raum.

Was genau vorgefallen ist und um welche Pärchen es sich handelt, die das „Sommerhaus“ vorzeitig und unfreiwillig verlassen mussten, ist noch nicht bekannt.

Weitere Infos zum Vorfall sowie Infos zum Starttermin von „Das Sommerhaus der Stars“ 2023 findet ihr hier.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2023: Die Kandidaten-Paare

Das sind die Paare im „Sommerhaus der Stars“ 2023:

Justine Dippl (34) und Arben Zekic (28)

Justine Dippl ist dem einen oder anderen wohl besser bekannt als Ex-Frau von Sänger und „Dschungelkönig“ Joey Heindle. Ihr Partner Arben Zekic, als Fußballer aktiv, ist der TV-Welt eher unbekannt. „Das Sommerhaus der Stars“ ist seine erste Teilnahme an einem Reality-Format.

Die beiden sind seit August 2022 frischgebackene Eltern ihrer Tochter Jamilia Zaylee.

Walentina Doronina (23) und Can Kaplan (26)

Sie ist der Medienlandschaft schon eher bekannt: Walentina Doronina nahm unter anderem an „Ex on the Beach“ 2020, „Are You The One? – Reality Stars in Love“ und „Couple Challenge“ teil. Ihr Verlobter Can Kaplan ist Unternehmer. Beide stammen aus der Ruhrpottstadt Essen. Mehr über das „Sommerhaus der Stars“-Paar erfahrt ihr hier.

Tim Toupet (51) und Carina Crone

Schlagersänger und Friseurmeister Tim Toupet dürfte mitunter den höchsten Bekanntheitsgrad im „Sommerhaus“ aufweisen: War der „So ein schöner Tag“-Star lange Single, lernte er in dem Format „Schlager sucht Liebe“ seine jetzige Partnerin Carina Crone kennen. Da wundert es kaum, dass Carina ebenfalls Schlagersängerin ist.

Eric (33) und Edith Stehfest (28)

Was macht denn Chris Lehmann aus der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ im „Sommerhaus“? Tatsächlich, es handelt sich hier um Schauspieler Eric Stehfest, der bei „GZSZ“ sechs Jahre lang den Stamm-DJ im Mauerwerk spielte. Seine Frau Edith ist ebenfalls Schauspielerin.

Pia Tillmann (35) und Zico Banach (32)

Zico könnte vielen noch aus der achten Staffel „Die Bachelorette“ (2021) bekannt vorkommen. Dort versuchte er sich an ein Liebesglück mit Maxime Herbord, schied hier allerdings kurz vor dem Finale aus. Seit Sommer 2022 ist er mit seiner Freundin Pia Tillmann zusammen.

Beide sind heute Schauspieler in der RTL2-Soap „Köln 50667“. Mehr über das Paar erfahrt ihr hier.

Maurice Dziwak (24) und Ricarda „Ricky“ Raatz (30)

Zwei weitere Reality-Sternchen: Maurice Dziwak und Freundin Ricky Raatz nahmen bereits an Formaten wie „Love Island“ und „Are You The One? – Reality Stars in Love“ teil. In Letzterem lernten sich die beiden kennen.

Doch schon vor der TV-Ausstrahlung vom „Sommerhaus der Stars“ 2023 ist klar: Das Paar hat sich getrennt. Maurice ließ im „RTL„-Interview anklingen, dass er Schluss gemacht habe: „Die Einstellung vor Ort hat mir überhaupt nicht gefallen.“ Ricarda hätte nach seinem Geschmack zu wenig Ehrgeiz an den Tag gelegt.

Aleksandar „Aleks“ Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23)

Einen ähnlichen Karrieregang hat wohl Aleks Petrovic: Neben „Love Island“ und „Are You The One?“ war er bereits bei „Ex on the Beach“ und „Couple Challenge“ zu sehen. Die Teilnahmen an Dating-Formaten scheinen für den 32-Jährigen Sinn gemacht zu machen, denn während seiner Zeit bei „Temptation Island VIP“ lernte er seine heutige Freundin Vanessa Nwattu kennen.

Claudia Obert (61) und Max Suhr (25)

Auch sie dürften den größten Promistatus der Staffel genießen: Unternehmerin Claudia Obert wurde durch ihre Teilnahme an diversen TV-Formaten und ihre verblümte Art bekannt. Ins „Sommerhaus“ in Bocholt zieht sie mit ihrem 25-Jährigen Partner Max Suhr, Webdesigner und Unternehmer. Die beiden lernten sich nach eigenen Angaben auf dem Kiez in Hamburg in einer Bar kennen. Ihr wollt mehr zu dem Paar wissen? Dann haben wir hier alle Infos zu Claudia Obert und Max Suhr für euch.