David Jackson ist „Der Bachelor“ 2023: Dieses Male Model steckt hinter dem Rosenkavalier

Endlich ist die 13. Staffel „Der Bachelor“ gestartet. Der Rosenkavalier David Jackson sucht in der neuen Staffel sein Liebesglück! Wir haben alle Infos zum Bachelor!

Wann startet „Der Bachelor“ 2023?

Die neue Staffel „Der Bachelor“ ist am 1. März 2023 gestartet. Damit behält die Kuppelshow wie gewohnt seinen Sendeplatz am Mittwochabend. Die einzelnen Folgen werden zur Primetime um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Wer ist „Der Bachelor“ 2023?

Sein Name ist Jackson, David Jackson. Der Name ist schonmal reif für die TV-Branche, aber was macht David nun zum Bachelor 2023? Der Halb-US-Amerikaner ist Model von Beruf – wie könnte es anders sein. Außerdem ist er gelernter Versicherungskaufmann und selbstständiger Content Creator.

Und er soll wahnsinnig sensibel sein, denn im RTL-Interview wurde er als „der gefühlvollste Bachelor ever“ vorgestellt: „Für mich gibt es nichts Männlicheres, als zu seinen Gefühlen zu stehen und zu sagen, wie man fühlt. Das ist alles andere als Schwäche“, fügt er hinzu. Harte Schale, weicher Kern?

Im Interview verrät er, dass er selbst mit sehr viel Liebe groß geworden sei. Das hat er nur drei Menschen in seinem Leben zu verdanken: seiner Mama, seiner Schwester und seiner Zwillingsschwester. „Alles, was mich heute ausmacht, habe ich diesen drei Frauen zu verdanken“, so der 32-Jährige. Genauer bedeutet das: „Ehrlichkeit, Offenheit, Empathie, Einfühlungsvermögen. Dass man zuhört, um verstehen zu wollen. Das sind so Dinge, die ich in mir trage.“

David Jackson ist „Der Bachelor“ 2023: Wie sieht er aus?

Der 32-Jährige sieht nicht schlecht aus, das ist klar. Noch im September 2022 zierte er das Cover des Fitness-Magazins „Men’s Health“. Fitness kann er also, aber was treibt ihn in die Kuppelshow? Die Frauen scheinen ihn doch geradezu anzuhimmeln.

David ist seit drei Jahren Single – und daher mehr als bereit für „die“ Frau an seiner Seite. Sie soll vor allem liebevoll und familiär sein. Sein größter Wunsch ist eine eigene Familie, daher sollten seine Anbeterinnen mit dem Thema Familienplanung keine Berührungsängste haben.

Doch was, wenn er merkt, dass eine Kandidatin es nicht ernst meint? „Ich hoffe auch, dass sie dabei sind, um sich zu verlieben – und keine anderen Absichten haben. Es ist völlig legitim, wenn jemand mehr Reichweite möchte. Aber bitte nicht auf Kosten meiner Gefühle“, meint David.

„Der Bachelor“ 2023: Das ist seine Zwillingsschwester Charlene

David hat eine Zwillingsschwester, die er liebevoll „Leni“ nennt. Charlene – wie sie eigentlich heißt, lebt mit ihrem Ehemann und zwei gemeinsamen Söhnen seit zehn Jahren in Florida. Auf ihrem Instagram-Account „Cici Ayers“ gibt die 32-Jährige Einblicke in ihr Leben als Vollzeitmama. Dabei hat die Zwillingsschwester des diesjährigen Rosenkavaliers ganz und gar nicht rosige Zeiten hinter sich – denn Charlene erkrankte mit 18 Jahren an Krebs. Im RTL-Interview verrät David, wie machtlos er sich dabei fühlte: „Ich lag so oft abends im Bett und ich habe mir gewünscht, dass ich die Haare verliere, dass ich in die Situation komme und sie einfach weiterleben kann, dass sie einfach weitermachen kann. Aber es ist egal, was man sich irgendwie gewünscht hat. Ich konnte es ihr ja nicht abnehmen.“

Die beste Nachricht: „Meine Schwester ist mittlerweile wieder gesund.“ Und der 32-Jährige kann es kaum erwarten, sie und ihre Familie in den USA hoffentlich bald mit seiner Traumfrau besuchen. Charlene ist sich jedenfalls sicher: „Ich glaube, bei uns passt jede rein.“

„Der Bachelor“ 2023: Alter, Beruf, Herkunft – wer ist David Jackson?

RTL hat für alle Neugierigen einen kleinen Steckbrief veröffentlicht. Hier alle Infos über David Jackson:

Alter: 32

Ausbildung: gelernter Versicherungskaufmann

Beruf: Model und Content Creator

Wohnort: Stuttgart

Nation: Halb-US-Amerikanier

Größe: 1,86

Single seit: 3 Jahren

Instagram: dee_jaxon

David Jackson ist der neue „Bachelor“ 2023: So tickt er

David beschreibt sich selbst als empathisch und selbstreflektiert. Auch seine Frau „sollte wissen, was sie im Leben will“, sagt er. Außerdem ist dem 1,86 Meter großem Mann Sport sehr wichtig und für die große Liebe würde er so einiges tun. Nämlich vor allem Verletzlichkeit zeigen – sich öffnen und einiges riskieren. Eine Konkurrenz haben die Kandidatinnen allerdings schon, denn seine größte Liebe ist wohl seine Mutter selbst. Zu ihr hat er eine sehr enge Bindung, wie er im Interview erzählt und auf Instagram auch preisgibt.

„Der Bachelor“ 2023: Ex-Freundin Sarah Almoril macht Vorwürfe

Seine letzte Freundin ist keine Unbekannte, denn David Jackson war für kurze Zeit mit der ehemaligen GNTM-Kandidatin 2019 Sarah Almoril zusammen. Die beiden lernten sich angeblich schon vor ihrer Show-Teilnahme über Instagram kennen, solange ihre gemeinsamen Posts mehr als Worte sprechen. Diese sind allerdings bereits gelöscht. Nach der Sendung wurden die beiden dann ein Paar, verkündeten aber nur einige im selben Jahr ihre Trennung – und sind wohl nicht gerade im Guten auseinandergegangen: Denn unter der RTL-Ankündigung des neuen Bachelors auf Instagram kommentierte sie: „Sorry, er ist ein Narzisst, Ladies.“

Die 24-Jährige erhebt in einer Instagram-Story schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund. Sie erzählt, dass David in ihrer Zeit als Pärchen gleichzeitig als Manager und auch bei ihrem Youtube-Account mitgewirkt haben soll. Dabei spricht sie in ihrem Statement von „Manipulation“ und „narzisstischem Missbrauch“. Sie habe sich schon früher trennen wollen, doch er habe sie davon abgehalten. Stattdessen wollte David offenbar etwas von ihrer Bekanntheit abhaben und Teil ihres YouTube-Kanals werden. Sarah spricht sogar von psychischen Terrorspielchen: Angeblich soll David sie kontrolliert und somit berufliche Chancen verbaut haben. Ein Statement von David Jackson oder RTL zu diesen Vorwürfen gibt es bislang nicht.

David Jackson: Der „Bachelor“ 2023 hat noch nie eine Dating-App benutzt

Dabei hat der neue Bachelor David Jackson nach eigenen Worten noch nie eine Dating–App genutzt: „Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich sage: ‚Hey, hier ist Platz an meiner Seite!'“, sagte der 32-Jährige im RTL-Interview. Trotzdem hatte er bisher drei feste Beziehungen, ganz unangetastet ist er in der Frauenwelt also nicht. Woran es in seinen bisherigen Liebschaften gescheitert ist, werden wir womöglich in den kommenden Folgen auf RTL erfahren.

„Der Bachelor“ 2023: Wer sind die Kandidatinnen?

Die diesjährigen 23 Kandidatinnen sind bestätigt. Findet hier die schönsten Fotos der Kandidatinnen im Bikini. Alle weiteren Infos zum Staffelstart, Gerüchten und Sendeterminen haben wir euch hier zusammengetragen.