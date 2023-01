Das Rätseln ist vorbei – das ist „Der Bachelor“ 2023! – Name, Alter, Beruf

Da hat RTL die Bachelor-Fans ganz schön lange zappeln lassen, aber jetzt ist es raus! Jetzt darf sich offiziell auf den Start der 13. Staffel „Der Bachelor“ gefreut werden. Aber dafür fehlt noch ein ganz bestimmter Mann, um den sich zumindest in der Kuppelshow alles dreht. Wer ist der geheimnisumwobene Rosenkavalier, und wann startet die Staffel?

Wann startet „Der Bachelor“ 2023?

Die neue Staffel „Der Bachelor“ startet am 1. März 2023. Damit behält die Kuppelshow wie gewohnt seinen Sendeplatz am Mittwochabend. Die einzelnen Folgen werden voraussichtlich zur Primetime um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Aktuell laufen am Mittwoch noch die Castings von „DSDS“ 2023, diese werden aber nach Karneval auf den Samstag verlegt. Passt!

Wer ist „Der Bachelor“ 2023?

Sein Name ist Jackson, David Jackson. Der Name ist schonmal reif für die TV-Branche, aber was macht David nun zum Bachelor 2023? Der Halb-US-Amerikaner ist Model von Beruf, wie könnte es anders sein. Außerdem ist er gelernter Versicherungskaufmann und selbstständiger Content Creator.

Und er soll wahnsinnig sensibel sein, denn im RTL-Interview wird er als „der gefühlvollste Bachelor ever“ vorgestellt: „Für mich gibt es nichts Männlicheres, als zu seinen Gefühlen zu stehen und zu sagen, wie man fühlt. Das ist alles andere als Schwäche“, fügt er hinzu. Harte Schale, weicher Kern?

Im Interview verrät er, dass er selbst mit sehr viel Liebe groß geworden sei. Das hat er nur drei Menschen in seinem Leben zu verdanken: seiner Mama, seiner Schwester und seiner Zwillingsschwester. „Alles, was mich heute ausmacht, habe ich diesen drei Frauen zu verdanken“, so der 32-Jährige. Genauer bedeutet das: „Ehrlichkeit, Offenheit, Empathie, Einfühlungsvermögen. Dass man zuhört, um verstehen zu wollen. Das sind so Dinge, die ich in mir trage.“

David Jackson ist „Der Bachelor“ 2023: Wie sieht er aus?

Der 32-Jährige sieht nicht schlecht aus, das ist klar. Noch im September 2022 zierte er das Cover des Fitness-Magazins „Men’s Health“. Dort wird er als „Unser Leser des Jahres“ vorgestellt. Fitness kann er also, aber was treibt ihn in die Kuppelshow? Die Frauen scheinen ihn doch geradezu anzuhimmeln.

David ist seit drei Jahren Single. Daher ist mehr als bereit für „die“ Frau an seiner Seite. Sie soll vor allem liebevoll und familiär sein. Sein größter Wunsch ist eine eigene Familie, daher sollten seine Anbeterinnen mit dem Thema Familienplanung keine Berührungsängste haben.

Doch was, wenn er merkt, dass eine Kandidatin es nicht ernst meint? „Ich hoffe auch, dass sie dabei sind, um sich zu verlieben – und keine anderen Absichten haben. Es ist völlig legitim, wenn jemand mehr Reichweite möchte. Aber bitte nicht auf Kosten meiner Gefühle“, meint David.

„Der Bachelor“ 2023: Alter, Beruf, Wohnort – wer ist David Jackson?

RTL hat für alle Neugierigen einen kleinen Steckbrief veröffentlicht. Hier alle Infos über David Jackson:

Alter: 32

Ausbildung: gelernter Versicherungskaufmann

Job: Model und Content Creator

Wohnort: Stuttgart

Nation: Halb-US-Amerikanier

Größe: 1,86

Single seit: 3 Jahren

„Der Bachelor“ 2023: Wer sind die Kandidatinnen?

Nun ist das wichtigste enthüllt, aber die nicht minder wichtigen Kandidatinnen fehlen immer noch. Stattdessen kursieren immer mehr Gerüchte über die Teilnahme der Damen. Alle weiteren Infos zum Staffelstart, Gerüchten und Sendeterminen haben wir euch hier zusammengetragen.