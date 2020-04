Welche Sendung zum Coronavirus muss ich auf dem Schirm haben? Welche Gäste sitzen in welcher Talkshow? Wir verschaffen einen Überblick.

Die Coronavirus-Krise hält die Welt in Atem. Täglich werden wir mit neuen Informationen überflutet, im Fernsehen sprießen die Sendungen zum Thema aus dem Boden und TV-Sender werfen ihre Programmplanung über den Haufen – da kann man schon einmal den Überblick verlieren.

Wir halten für euch im Blick, welche Sendungen zum Coronavirus im TV kommen und bieten euch täglich eine Auswahl der wichtigsten Shows zum Thema.

TV-Tipps zum Coronavirus für Mittwoch, 22. April

ZDF Spezial: Corona-Kri se –Die Geldnot der Kommunen

Mittwoch, 19.25 bis 20.15 Uhr

ZDF

Schon vor Ausbruch der Krise waren viele Städte, Gemeinden, Landkreise hoch verschuldet. Wie sollen künftig Infrastruktur, Sozialwesen und Kultur finanziert werden? Im Interview dazu unter anderen Hans-Günter Henneke, Hauptgeschäftsführer „Deutscher Landkreistag“.

ARD extra: Die Corona-Lage

Mittwoch, 20.15 bis 20.30 Uhr

Das Erste

Die ARD informiert in ihrer Sondersendung „ARD extra“ über die neuesten bundesweiten aktuellen Entwicklungen rund um die Covid-19-Pandemie: Expertinnen und Experten kommen zu Wort, die neusten Statistiken werden vorgestellt.

auslandsjournal spezial: Corona global

Mittwoch, 22.25 bis 22.55 Uhr

ZDF

Moderation: Antje Pieper

Auch in dieser Woche zeigt das ZDF wieder ein „auslandsjournal spezial“ zur Coronakrise. Folgende Themen werden beleuchtet:

Chinas Staatsmacht und das Virus – Die digitale Diktatur

Gestrandet im Paradies – Traumurlaub ohne Ende?

Istanbul in Zeiten von Corona – Die schlafende Schöne

phoenix runde

Mittwoch, 22.15 bis 22.30

Phoenix

Talkrunde

Moderation: Alexander Kähler

Gäste: Prof. Michael Hüther (Ökonom, Direktor Institut der Deutschen Wirtschaft), Thorsten Frei (stellv. Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion), Cerstin Gammelin (Süddeutsche Zeitung), Geisne Lötzsch (Die Linke, Mitglied des Bundestages)

1,2 Billionen Euro. Diese beeindruckende Summe wurde in Deutschland für die Finanzierung der Folgekosten der Corona-Pandemie mobilisiert. Laut Internationalem Währungsfonds ist es, gemessen an der Wirtschaftsleistung, das weltweit größte Rettungspaket. Was bedeuten die enormen Zusatzkosten für Deutschland? Welche Konsequenzen haben sie für sozialstaatliche Projekte, wie die Grundrente? Wie effektiv sind die Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft? Welche Modelle zur Finanzierung der Krise gibt es – und was taugen sie?

maischberger.die woche

Mittwoch, 23.15 bis 0.30 Uhr

Das Erste

Moderation: Sandra Maischberger

Gäste: Markus Söder, CSU (Ministerpräsident Bayern), Sebastian Kurz (österreichischer Bundeskanzler), Anna Planken (Moderatorin ARD-„Morgenmagazin“), Robin Alexander (Stellvertretender „Welt“-Chefredakteur), Wolfram Weimer (Publizist und Autor)und Prof. Dr. Dirk Brockmann (Pandemie-Experte, RKI)

Deutschland diskutiert über Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Österreich hat bereits eine Woche früher die Geschäfte geöffnet, allerdings verbunden mit einer Mundschutzpflicht in vielen Bereichen des Lebens. Was können wir von den Nachbarn lernen? Wie können wir das Virus langfristig in den Griff bekommen – mit Masken und Apps?

After Corona Club

Mittwoch, 23.50 bis 0.05 Uhr

NDR

Moderation: Anja Reschke

Gast: Sophie Schönberger (Juristin)

Was macht die Corona-Krise mit uns? Mit unserer Gesellschaft? Mit unserer Welt? Noch stecken wir mittendrin – aber viele fragen sich inzwischen: Wie sieht die Zeit nach Corona aus? Für Prognosen, Visionen, Einschätzungen und auch Forderungen gibt es den After Corona Club. Heute zu Gast: Juristin Sophie Schönberger.

+++ Alle aktuellen und wichtigen Infos zur Corona-Krise findet Ihr im Live-Blog von RP Online! +++