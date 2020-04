Wenn keiner Geld ausgibt – Existenzkampf in Zeiten von Corona

Freitag, 18.15 bis 18.45 Uhr

WDR

Dokumentation

Angst prägt das Land in diesen Tagen, Angst vor dem Virus und dem wirtschaftlichen Aus. Egal ob Selbstständige oder Arbeitnehmer, Kleinunternehmen oder Produzenten, alle zittern in diesen Zeiten um ihre Existenz. Wie gehen die Menschen damit um, was kommt an von den stattlichen Hilfen und wie versuchen die Betroffenen in der Krise eine Chance zu entdecken, kreativ damit umzugehen?