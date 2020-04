Welche Sendung zum Coronavirus muss ich auf dem Schirm haben? Welche Gäste sitzen in welcher Talkshow? Wir verschaffen einen Überblick.

Die Coronavirus-Krise hält die Welt in Atem. Täglich werden wir mit neuen Informationen überflutet, im Fernsehen sprießen die Sendungen zum Thema aus dem Boden und TV-Sender werfen ihre Programmplanung über den Haufen – da kann man schon einmal den Überblick verlieren.

Wir halten für euch im Blick, welche Sendungen zum Coronavirus im TV kommen und bieten euch täglich eine Auswahl der wichtigsten Shows zum Thema.

TV-Tipps zum Coronavirus für Dienstag, 21. April

ZDF Spezial: Corona-Krise – Wie das Virus den Alltag verändert

Dienstag, 19.25 bis 20.15 Uhr

ZDF

Das „ZDF spezial“ blickt hinein in den Alltag von Familien – zerrieben zwischen Homeoffice, Homeschooling und Sorgen um die Zukunft. Darüber spricht unter anderen Maja Göpel, Politökonomin und Expertin für Nachhaltigkeit.

ARD extra: Die Corona-Lage

Dienstag, 20.15 bis 20.30 Uhr

Das Erste

Moderation: Wiebke Binder

Wer kümmert sich jetzt um die Kinder? Deutschland fährt das öffentliche Leben langsam wieder hoch, doch diese Frage sorgt viele Mütter und Väter im ganzen Land. Kitas und Grundschulen bleiben weiter dicht. Es gibt zu wenige Notbetreuungsplätze, nur wer als „systemrelevant“ gilt, darf diese Hilfe in Anspruch nehmen. Gerade sozial schwache Familien und Alleinerziehende drohen in Not zu geraten.

Wir müssen reden: Kampf gegen Corona – Wie hart wird die Rückkehr in den Alltag?

Dienstag, 20.30 bis 21.45 Uhr

RBB

Moderation: Sarah Zerdick, Andreas Rausch

Gäste: Britta Ernst (SPD Bildungsministerin Brandenburg), Dilek Kalayci (SPD) Gesundheitssenatorin Berlin), Anna Loos (Schauspielerin und Mutter von Schulkindern), Hanna Präger (Restaurantbesitzerin Frohnsdorff), Camila Staniaczyk (Leiterin und Pflegedienstchefin AWO Seniorenzentrum „Am Südring“ in Frankfurt (Oder)), Prof. Dr. Frank Hufert (Virologe „Medizinische Hochschule Brandenburg“)

Ab Mittwoch werden in Berlin und Brandenburg die Corona-Beschränkungen gelockert. Mehr Geschäfte dürfen wieder öffnen, erste Schulen beginnen mit Prüfungen. Doch viele Verbote bestehen auch noch weiter. Die Kontaktbeschränkungen gelten unverändert, Kneipen, Hotels und Restaurants bleiben geschlossen, auch Kitas sind – bis auf Notbetreuungen – immer noch zu und die Grenzen zum Beispiel nach Polen sind bis mindestens zum 3. Mai weitgehend dicht. Der Talk beschäftigt sich mit der Frage: Wie hart wird die Rückkehr in den Alltag?

Weltbilder Spezial

Dienstag, 23.30 bis 0 Uhr

NDR

Moderation: Julia-Niharika Sen

Wie meistern Deutschlands Nachbarländer die Coronakrise? Die Grenzen rund um Norddeutschland sind dicht: Es sind keine Stippvisiten nach Dänemark, kein Pendeln nach Polen und kein Trip in die Niederlande möglich. Die „Weltbilder“ schauen hinter diese Grenzen und fragen: Wie geht es den Menschen in den Nachbarländern?

After Corona Club

Mittwoch, 0 bis 0.15 Uhr

NDR

Moderation: Anja Reschke

Gast: Andreas Rettig (Fußballfunktionär)

Was macht die Corona-Krise mit uns? Mit unserer Gesellschaft? Mit unserer Welt? Noch stecken wir mittendrin – aber viele fragen sich inzwischen: Wie sieht die Zeit nach Corona aus? Für Prognosen, Visionen, Einschätzungen und auch Forderungen gibt es den After Corona Club. Heute zu Gast: Fußballfunktionär Andreas Rettig.

