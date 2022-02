Christian Polanc: Das sind die besten Fotos des „Let’s Dance“-Tänzers

Es gibt keinen anderen männlichen Profi-Tänzer in der Geschichte von „Let’S Dance“, der bereits so lange dabei ist und gleichzeitig so viele Siege auf dem Konto hat, wie Christian Polanc. Der Ingolstädter stieg in der zweiten Staffel ein und ist seitdem fester Bestandteil der Tänzerriege. Drei Mal gewann er die Show bereits.

Als er 2007 dazu stieß, gewann er den Pokal gleich mal mit seiner damaligen Partnerin Susan Sideropoulos. Es war der erste Sieg für Polanc, es sollte aber nicht sein Letzter bleiben. Schon im folgenden Jahr schrammte er knapp an einer Titelverteidigung vorbei, als er mit der niederländischen Moderatorin Sylvie Meis nur den zweiten Platz machte.

Doch bereits in der vierten Staffel sollte er mit seiner damaligen Partnerin, diesmal war es Sängerin Maite Kelly, wieder den Pokal in den Händen halten. Damit hatte er bereits in den ersten vier Staffeln zweimal den Sieg errungen. Doch bis zum dritten Sieg sollte es eine Weile dauern.

Denn zunächst musste er die eine oder andere Enttäuschung wegstecken. So reichte es mit Sila Sahin 2013 nur zu einem zweiten Platz. Ebenso mit Vanessa Mai 2017. Doch egal mit wem er antrat, er schaffte es meist unter die Top 5 der Teilnehmer. Ausnahmen waren ein achter Rang 2016 mit Nastassja Kinski, ein sechster Platz mit Laura Müller 2020 und ein sechster Platz mit Lola Weippert 2021.

Sein letzter und dritter Sieg gelang Polanc dann aber 2020 bei der Profi-Challenge, wo er gemeinsam mit Tänzerin Christina Luft erneut gewinnen konnte. Ob er es dieses Jahr wieder schaffen wird? Die Vorfreude ist jedenfalls groß!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Christian Polanc (@christianpolanc)

Und wer würde mit Christian Polanc bei diesen Augen nicht gern auf dem Parkett stehen?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Christian Polanc (@christianpolanc)

Mit Christina Luft war er bereits bei der Profi-Challenge zuletzt erfolgreich und konnte den Titel mit der Tänzerin gewinnen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Christian Polanc (@christianpolanc)

Auch in den Kostümen gibt der Tanzlehrer regelmäßig eine gute Figur ab.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Christian Polanc (@christianpolanc)

Und wenn er mal nicht auf dem Parkett steht, vertreibt sich Christian Polanc die Zeit mit anderen schönen Dingen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Christian Polanc (@christianpolanc)

Und wer weiß, vielleicht gibt es ja am Ende ein weiteres Siegerpärchenbild, wie mit Maite Kelly.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Christian Polanc (@christianpolanc)

Das könnte dich ebenfalls interessieren: