"Caren Miosga" am Sonntag: Gäste und Thema am 3. März 2024

An 30 Sonntagen im Jahr diskutiert Caren Miosga mit ihren Gästen im Ersten über aktuelle politische Themen. Wann kommt eine neue Folge, worüber wird gesprochen? Wir haben alle Infos!

„Caren Miosga“: Wann läuft die nächste Sendung?

Beim Wechsel von Anne Will zu Caren Miosga bleibt erstmal vieles beim Alten: Auch „Caren Miosga“ läuft sonntags ab 21.45 Uhr, meist direkt nach dem „Tatort“, und soll den gewohnten Polit-Talk bieten. Gesendet wird live aus dem rundum erneuerten Studio in Berlin-Adlershof.

Aktuell pausiert Caren Miosga. Die nächste Sendung soll am Sonntag, dem 3. März 2024, um 21.45 Uhr im Ersten laufen.

„Caren Miosga“: Das sind die Gäste am 3. März 2024

Markus Söder , Bayerns Ministerpräsident

, Bayerns Ministerpräsident Mariam Lau , „Zeit“-Journalistin

, „Zeit“-Journalistin Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin

„Caren Miosga“: Das ist das Thema am 3. März 2024

„Wie geht Politik in ernsten Zeiten, Herr Söder?“

Während Politiker um Auswege aus verschiedenen Krisen ringen, wird der gesellschaftliche Zusammenhalt im Land auf die Probe gestellt. Die Proteste auf den Straßen nehmen immer schärfere Formen an: Parteiveranstaltungen werden massiv gestört oder aus Sicherheitsgründen abgesagt. Welche Antworten findet die Politik auf diese Herausforderungen?

Markus Söder, CSU-Vorsitzende und Ministerpräsident Bayerns kritisiert die Ampel-Regierung scharf. Aus seiner Sicht findet sie auf die aktuellen Herausforderungen nicht die richtigen Antworten. Es gehe in Berlin zu viel um Ideologie und viel zu wenig um Vernunft, Pragmatismus und Bodenständigkeit. Söder fordert Neuwahlen und eine Wachstumsoffensive für die Wirtschaft mit umfangreichen Steuersenkungen.

Die Korrespondentin im Hauptstadtbüro der „Zeit“ warnt vor einer zunehmenden Schärfe in der politischen Debattenkultur. Mariam Lau analysiert die Stimmung im Land und kritisiert die Rhetorik von links wie rechts. Hinsichtlich der jüngsten Angriffe auf Parteiveranstaltungen der Grünen sagt sie: Auch Politiker anderer Parteien müssten sich vor die Grünen stellen, um diese vor Angriffen zu schützen.

Die promovierte Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach forscht an der FU Berlin zu politischer Kultur und Kommunikation. Sie warnt vor einer zunehmenden Polarisierung der politischen Debatte. Viele Menschen seien überfordert, erschöpft von den gesellschaftlichen Veränderungen und müssten mehr an die Hand genommen werden. Sie sieht die Parteien in der Pflicht, kompromissbereit und im Austausch stehen zu bleiben.

Wo und wann läuft „Caren Miosga“ als Wiederholung?

An diesen Terminen könnt ihr die aktuelle Sendung in der Wiederholung sehen:

Montag, 4. März 2024, 0.55 Uhr (NDR)

Montag, 4. März 2024, 2.35 Uhr (Das Erste)

Montag, 4. März 2024, 9.30 Uhr (phoenix)

Montag, 4. März 2024, 20.15 Uhr (tagesschau 24)

Dienstag, 5. März 2024, 1.15 (3sat)

Das ist Caren Miosga

Die meisten Menschen dürften Caren Miosga als ehemalige „Tagesthemen“-Sprecherin kennen. Doch wie kam Miosga eigentlich zur ARD-Nachrichtensendung? Und wo wohnt die Moderatorin derzeit? Alles, was ihr über die Anne-Will-Nachfolgerin wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst:

Das ist Anne Will

Am 3. Dezember 2023 verabschiedete sich Anne Will in ihrer letzte Sendung vom Polit-Talk am Sonntag. Ihre ersten journalistischen Schritte machte Anne Will neben ihrem Studium bei der Kölnischen Rundschau, bevor sie von 1991 bis 1992 ein Volontariat beim „Sender Freies Berlin“ – der ehemaligen Landesrundfunkanstalt des Landes Berlin – machte. Anschließend blieb Will dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk treu.

Bevor die gebürtige Kölnerin ihre eigene Talkshow bekam, moderierte Will von 2001 bis 2007 die Tagesthemen im Ersten. Zuvor erlangte sie große Bekanntheit, indem sie ab November 1999 als erste Frau die Sportschau moderierte.

„Anne Will“ von „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga übernommen

Wie die ARD bereits im Juni 2023 mitteilte, wird „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga den Sonntags-Talk nach dem „Tatort“ von Anne Will übernehmen. Neben Ingo Zamperoni und Aline Abboud gehört die 54-Jährige zum Kernmoderatorenteam der „Tagesthemen“. Ihren Posten bei der Nachrichtensendung hatte Miosga bereits 2007 übernommen, damals übrigens ebenfalls von Anne Will.

„Anne Will“ lief nicht immer am Sonntag

Seit 2007 moderierte Anne Will ihre Talkshow im Ersten. Damals übernahm sie den Sendeplatz von Sabine Christiansen, nachdem Verhandlungen der ARD mit Günther Jauch zunächst gescheitert waren. Im August 2011 wurde Jauch dann aber doch als Talkshowmaster für den Sonntagabend verpflichtet, sodass Anne Will mit ihrer Sendung auf den Mittwochabend wechselte.

Nachdem Jauchs Vertrag beim Öffentlich-Rechtlichen auslief, wechselte „Anne Will“ Anfang 2016 wieder auf den Sonntagabend-Sendeplatz. „Anne Will“ war die meistgesehene Talkshow im deutschen Fernsehen.

