„Beauty & The Nerd“: Diese Kandidaten bleiben dem Trash-TV treu

Die Erfolgsshow „Beauty & The Nerd“ auf ProSieben erfreut sich großer Beliebtheit. Der Sender strahlte 2023 bereits die vierte Staffel aus. Am 3. August steht das große Finale und damit auch die Frage nach dem Gewinnerpaar an. Doch einige Kandidaten stehen schon längst für neue TV-Formate vor der Kamera. Welche Protagonisten schon bald ein Comeback im Trash-TV feiern, erfahrt ihr hier!

„Beauty“ Walentina Doronina (23) zieht schon bald für euch ins „Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Ihr Partner ist allerdings kein TV-„Nerd“, sondern ihr Verlobter Can Kaplan (27). Die „Sommerhaus“-Staffel startet Anfang September. Doch bereits vor der Ausstrahlung soll es zum handfesten Zoff am Drehort in Bocholt (NRW) gekommen sein, wie „tvmovie“ berichtet. Zwischen dem Paar und Ex-Dschungelcamper Gigi Birofio soll es so heftig geknallt haben, dass zwei Paare die Realityshow vorzeitig verlassen mussten.

„Beauty & The Nerd“: In diesen Formaten seht ihr die Kandidaten wieder

Und: Das „Sommerhaus der Stars“ ist nicht Walentinas einzige TV-Plattform. Sie ist ganz nebenbei auch noch bei „Germany Shore“ auf MTV zu sehen.

„Beauty“ Beverly (29) soll laut „tvmovie“ demnächst in die laufende Staffel „Ex On The Beach“ (RTL+) einsteigen. Welchen Ex-Partner sie dort treffen wird, ist nicht bekannt. Und: „Beauty“ Setty Mois steht momentan wieder für „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ vor der Kamera. Das Format läuft auf RTLZWEI.

Der Streamingdienst Joyn plant aktuell das neue Format „Forsthaus Rampensau“. Gerüchten zufolge soll „Beauty“ Natascha Beil (31) Teil des Casts sein – genauso wie Ex-Dschungelcamper und „Hot oder Schrott“-Kulttester Matthias Mangiapane (39). Auf Instagram gab Natascha kürzlich preis, lange mit Matthias telefoniert zu haben…

Welche Promis sonst noch ins „Sommerhaus der Stars“ auf RTL einziehen, erfahrt ihr hier.