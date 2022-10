Bauer sucht Frau 2022: Wann kommt die neue Staffel?

Zwischen Landluft und Liebe: Elf Bauern und eine Bäuerin sind gemeinsam mit RTL-Amor Inka Bause wieder auf der Suche nach dem großen Liebesglück. Dabei geht die RTL-Erfolgsshow schon in die 18. Staffel – mittlerweile sind in der „Bauer-sucht-Frau„-Geschichte sagenhafte 30 Hochzeiten und über 30 Babys zu verzeichnen. Die Trefferquote der RTL-Liebesbotschafterin Inka Bause scheint also ziemlich hoch zu sein. Zur Feier des Jubiläums startet die neue Staffel diesmal am 10. Oktober, und damit etwas früher als die vergangenen Staffeln.

An den Sendeterminen hat sich außer dem verfrühten Startschuss nichts geändert. Wie gewohnt wird die 18. Staffel auch wieder montags und dienstags zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Eine gute Nachricht blieb noch vorbehalten: Diesmal werden zwölf statt zehn Folgen ausgestrahlt.

>> Hier geht’s zu den Bauern aus der Staffel im April 2022 <<

Das sind die Sendetermine von „Bauer sucht Frau“ 2022 im Überblick:

Folge 1: Montag, 10. Oktober um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 2: Dienstag, 11. Oktober um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 3: Montag, 17. Oktober um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 4: Dienstag, 18. Oktober um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 5: Montag, 24. Oktober um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 6: Dienstag, 25. Oktober um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 7: Montag, 31. Oktober um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 8: Dienstag, 1. November um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 9: Montag, 7. November um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 10: Dienstag, 8. November um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 11: Montag, 14. November um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 12: Dienstag, 15. November um 20.15 Uhr auf RTL

„Bauer sucht Frau“ im Stream – Wo laufen die Wiederholungen?

Falls die neue Staffel von „Bauer sucht Frau“ nicht im Free-TV angesehen werden kann, ist die Live-Verfolgung auch im Stream möglich – allerdings nur über die kostenpflichtige Streaming-Plattform RTL+. Mit ein wenig Geduld sind die Folgen nach der Ausstrahlung jedoch kostenlos in der Wiederholung verfügbar.