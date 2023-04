„Bauer sucht Frau International“ 2023: Diese Singles verzaubern die Bauern – Folge 1

Achtung, Spoiler! Wenn ihr „Bauer sucht Frau International“ lieber im linearen TV sehen wollt, solltet ihr ab hier nicht weiterlesen. Die Sendung wird erst am 1. Mai 2023 um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt, ist aber schon auf RTL+ verfügbar.

Auf vier verschiedenen Kontinenten suchen Landwirte nach dem ganz großen Liebesglück. Mithilfe von TV-Amor Inka Bause (54) sollen die Bauern nun vermittelt werden. In Folge 1 erhalten vier Bauern ihre Liebespost und im Anschluss direkt den Besuch ihrer Auserwählten.

„Bauer sucht Frau International“: Volltreffer beim One-on-One in Namibia

Im Gegensatz zu den anderen Bauern lädt Emil (56) aus Namibia nur eine Anwärterin ein. Eine bestimmte Vorliebe hat die Damenauswahl des geschiedenen Bauern verkleinert: „Ich suche eine Deutsche mit dunklen Haaren.“ Da kam nur Susan (45) aus Norddeutschland infrage. Bereits beim ersten Kennenlernen knistert es zwischen den beiden. Der gebürtige Südafrikaner holt die Pferdepflegerin mit einer Kutsche ab – Volltreffer! Dort wird erstmal eine Flasche Sekt geköpft. Und auch auf dem Hof macht die patente Schleswig-Holsteinerin sich gut, packt selbst an, als Emil einen Mitarbeiter anruft, der einen Zaun reparieren sollte. „Das finde ich gut, dass sie das selbst macht. Sowas brauche ich hier auf der Farm“, so der im Zeichen des Stier geborene Single-Landwirt.

„Bauer sucht Frau International“: Aus drei mach zwei auf La Palma

Bei Hobbybauer und Gärtner Heiko (46) auf La Palma haben sich viele Single-Männer gemeldet. Die Liebespost geht der tierliebe Auswanderer mit seiner guten Freundin Jutta durch. „Ich wünsche mir für ihn einen treuen, zuverlässigen Partner. Er braucht jemanden, der anpackt und auf jeden Fall einen tierlieben Mann“, so die Auswanderin. Heiko selbst beschreibt seinen Traummann so: „Er sollte auf jeden Fall einen schönen Charakter haben und wenn ich in schwierige Situationen komme, sollte er zu 100 Prozent hinter mir stehen und er sollte mir das Gefühl geben, er vertraut mir und steht immer hinter mir.“ Zu einem persönlichen Kennenlernen lädt Heiko gleich drei Anwärter ein: Thomas, Sebastian und Basti. Am Ende entscheidet er sich für Modefotograf Basti und Zoo-Fachverkäufer Sebastian. Bei Basti gefällt ihm der Look und mit Sebastian teilt Heiko sehr viele Gemeinsamkeiten: beide lieben Tiere und Natur.

„Bauer sucht Frau International“: zwei fesche Lederhosen-Singles in Kärnten

Ponyzüchterin Katrin aus Kärnten ist „jetzt 34 und wirklich an einem Punkt, wo ein Mann her soll“. Wichtig sei der stolzen Kärntnerin, dass ihr Zukünftiger auch gerne Lederhosen (Tracht) trägt – kein Scherz! Das hatte die 34-Jährige sich bereits in ihrem Vorstellvideo von ihren Anwärtern gewünscht. Und so kommt es, dass Patrick und Marc aus Baden-Württemberg und der Schweiz tatsächlich in Lederhosen zu der Österreicherin reisen und ihr Wein und Blumen mitbringen. Auch die Ponyzüchterin hält Geschenke für ihre Herren bereit: selbstgemachte Marmelade und ein selbst geschriebenes Gedicht. Beide Männer bleiben zur Hofwoche.

„Bauer sucht Frau International“: Drei Ladys für Tom in Down Under

Der 60-jährige Tom empfängt gleich drei Damen im Cowboy-Look auf seiner Ranch in Down Under: „Ich wollte schon immer eine Ranch haben. Doch dann habe ich erstmal andere Sachen gemacht wie heiraten und Kinder kriegen. 2003 habe ich mir den Traum von der eigenen Ranch dann endlich erfüllt. Doch jetzt lebe ich seit vier Jahren allein und es muss eine Frau her.“ Wie gut, dass sich da gleich drei Interessentinnen gemeldet haben, um mit dem Auswanderer gen Sonnenuntergang zu galoppieren. Tom: „Mir ist es wichtig, dass meine Zukünftige mit Pferden kann.“ Außerdem sollte sie natürlich „hübsch, sportlich und schlank“ sein.

Mit Heike, Karin und Astrid isst der Cowboy ein paar Stullen und stößt mit Sekt auf die Hof-Woche an. Mit welcher Dame es letztendlich funkt, werden wir in den nächsten Folgen sehen.