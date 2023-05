„Bauer sucht Frau International“ 2023 heute: Sendetermine, Moderation, Kandidaten – die Infos

Lovetainment auf RTL! Kaum zieht der „Bachelor“ ins Finale, rückt der Privatsender aus Köln schon mit einem neuen Liebesformat nach: Seit dem 1. Mai 2023 flimmert wieder „Bauer sucht Frau International“ (BsFI) über die deutschen Bildschirme. Die fünfte Staffel des „Bauer sucht Frau“-Ablegers wird wie immer auf RTL ausgestrahlt, ist aber auch auf RTL+ als Stream verfügbar.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Während die letzte Staffel nur sieben Folgen umfasste, können BsFI-Fans sich in Staffel fünf auf acht Folgen voller Kennenlernen, Flirten und Hofarbeit auf verschiedensten Kontinenten freuen. Die Folgen laufen immer montags und dienstags um 20.15 Uhr auf RTL. Hier kommen die Sendetermine im Überblick:

Beim Streamingdienst RTL+ können Fans schon eine Woche vorher Landluft schnuppern: Am 24. April 2023 ging es hier schon los.

Wie gewohnt übernimmt Inka Bause die Moderation der 5. Staffel und schlüpft für die Landwirte wieder in die Rolle des RTL-Amors. Dabei ist die gebürtige Leipzigerin ein echtes „Bauer-sucht-Frau“-Urgestein: Schon seit 2005 geht sie gemeinsam mit den Landwirten auf die Suche nach der großen Liebe.

Emil (55) aus Namibia ist tierlieb... RTL+ ...und musikalisch. RTL+ Tom betreibt eine Ranch in Down Under, Australien. RTL+ Er macht auch am Paddock eine gute Figur. RTL+ Ein Cowboy wie er im Buche steht. RTL+ Werner aus Südafrika ist streng christlich und hat eine Kuh. RTL+ Karl-Heinz ist Wahlitaliener. RTL+ Betreibt einen Olivenhain und nennt Hühner sein Eigen. RTL+ Johannes lebt mit Pferden in Österreich. RTL+ Der 27-Jährige ist tierlieb und im Zeichen der Fische geboren. RTL+ Auch Ezequiel ist Sternzeichen Fische. RTL+ Er lebt in Argentinien und hat bereits fünf Töchter. RTL+ Heiko lebt für seine Pflanzen. RTL+ Der 46-Jährige ist schwul und sucht einen passenden Mann, der mit ihm auf La Palma (Spanien) leben möchte. RTL+ Auf der kanarischen Insel ist er als "Balkon-Junge" bekannt. RTL+ Fesche Wadln und ordentlich Holz vor der Hüttn: Katrin aus Kärnten (Österreich). RTL+

„Bauer sucht Frau International“ 2023: Was ist in Folge 3 passiert?

In Folge 3 sorgt Olivenbauer Karl-Heinz aus Italien für frischen Wind: Der 67-Jährige hat es den Damen angetan und eine gehörige Anzahl an Liebesbriefen zugeschickt bekommen. „Du hast ungewöhnlich viele Bewerbungen bekommen“, zeigt sich Moderatorin Inka Bause überrascht. Für Heiko auf La Palma steht hingegen bereits eine Entscheidung an. Wer darf auf seinem Hof bleiben – Modefotograf Basti oder Tierpfleger Sebastian? Alle Infos zur dritten Folge von „Bauer sucht Frau International“ 2023 findet ihr hier.

„Bauer sucht Frau International“ 2023: Was ist in Folge 2 passiert?

Während Emil in Namibia nur eine Anwärterin zu sich eingeladen hat, haben andere Bauern die Qual der Wahl und müssen bereits in Folge 2 wieder welche nach Hause schicken. Doch zuvor kommt es beim schwulen Hobbybauern Heiko noch zu einer schlüpfrigen Bemerkung. Hier kommt die Vorschau auf Folge 2.

„Bauer sucht Frau International“ 2023: Was ist in Folge 1 passiert?

Ein erstes Kennenlernen findet in Folge 1 statt: Vier Bauern erhalten ihre Liebespost und im Anschluss dann direkt den Besuch ihrer Auserwählten. Und es wird sofort spannend: Da ist vom Volltreffer bis zum Outing alles dabei. Eine Zusammenfassung der ersten Folge findet ihr hier.

„Bauer sucht Frau International“ 2023: Das sind die neuen Bauern

In der neuen Staffel suchen acht Kandidaten aus sieben Ländern nach dem großen Liebesglück. Neben sieben Landwirten ist auch eine Bäuerin dabei.

„Bauer sucht Frau International“: Das ist Emil aus Namibia

Emil (55) wurde in Südafrika geboren und zog dann für seine Ex-Frau nach Namibia. Heute lebt er von ihr getrennt und sucht erneut nach der großen Liebe. Der Mittfünfziger könnte vielseitiger nicht sein: Er studierte Sozialwissenschaften, arbeitete dann in der IT-Branche und betreibt jetzt eine Rinderfarm in Afrika. Er nennt 1600 Hektar Farmland, 320 Kühe, 400 Schafe und 275 Hektar Mais- und Getreidefeld sein Eigen. Jetzt fehlt ihm nur noch die passende Frau!

Sternzeichen: Stier

„Bauer sucht Frau International“: Das ist Ezequiel aus Argentinien

In Argentinien ist Ezequiel als Bibliothekar und Winzer tätig. Der 41-Jährige ist seit acht Jahren geschieden und Vater von fünf (!) Töchtern. Ezequiel ist nun bereit für eine neue Frau in seinem Leben: „Ich glaube an die Liebe und Familienwerte. Es ist schwer jemanden zu finden, der das teilt.“ In der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau International“ soll es klappen. Der feurige Südamerikaner ist bereits zum zweiten Mal dabei. Der 41-Jährige nennt einen Winzerbetrieb, eine Gästehausvermietung, eine Holzverarbeitungsstätte, einen Hund und eine Katze sein Eigen.

Sternzeichen: Fische

„Bauer sucht Frau International“: Das ist Heiko aus Spanien

Hobbybauer und Gärtner Heiko aus Spanien sucht keine passende Frau, sondern seinen Mr. Right. Auf der Insel La Palma ist Heiko bereits als „Balkon-Junge“ bekannt, weil er seine Terrasse üppig und liebevoll mit Blumen und Pflanzen ausgestattet hat. Auf seiner Finca lebt Heiko allerdings schon lange allein. Den passenden Partner fürs Leben hat er leider noch nicht gefunden. Mit Inka Bauses Hilfe möchte Hobbybauer Heiko nun endlich seinen Traummann kennenlernen: Hochzeit nicht ausgeschlossen! Dem 46-Jährigen gehört eine Pflanzenproduktion und eine Hobby-Kleinviehzucht, außerdem eine rund 2.000 Quadratmeter große Finca. Hier leben auch zwei Hunde, vier Katzen, zwei Gänse, fünf Hühner, 20 Enten und 12 Fische.

Sternzeichen: Waage

„Bauer sucht Frau International“: Das ist Johannes aus Niederösterreich

In Niederösterreich will Pferdewirt Johannes endlich den Mann fürs Leben kennenlernen. Deswegen ist der 26-Jährige in der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau International“ als Kandidat dabei. Seit anderthalb Jahren ist der sportliche Jungbauer nun schon Single. Johannes hat klare Vorstellungen von seinem Traumtypen: „Ehrlich, treu und kontaktfreudig sollte er sein.“ Außerdem mag es der Pferdewirt eher sportlich und schlank: „Wenn man sich anschaut, muss es einfach ‚Bäm!‘ machen.“ Er nennt einen Pferde-Einstellbetrieb, einen Schweinemastbetrieb, eine Gaststube, einen Christbaumhandel, 27 Pferde, ca. 30 Schweine, vier Katzen und einen Hund sein Eigen.

Sternzeichen: Fische

„Bauer sucht Frau international“: Das ist Karl-Heinz aus Italien

Auf die Traumfrau von „Bauer sucht Frau International“-Kandidat Karl-Heinz wartet „das pure la dolce vita“. Der 66-Jährige wohnt und lebt mitten im Stiefel Italiens. Der Olivenbauer betreibt dort sein eigenes Agriturismo. In seiner Freizeit ist Karl-Heinz liebevoller Opa und kümmert sich gerne um seine Enkelkinder. Seit Jahren geht Karl-Heinz allerdings ohne Partnerin durchs Leben. Jetzt will der 66-Jährige, dem nach einem Unfall ein Fuß amputiert werden musste, eine neue Frau finden. Ihm gehören ein Olivenanbau, eine Kleinviehzucht, ein Wollschwein, ca. 20 Hühner, einen Truthahn und mehrere Tauben.

Sternzeichen: Stier

„Bauer sucht Frau International“: Das ist Katrin aus Kärnten

Im österreichischen Kärnten ist Katrin (34) selbstständig mit einer Werbeagentur. Aber Katrins große Leidenschaft sind ihre süßen Shetlandponys. Zum ganz großen Glück fehlt Katrin eigentlich nur noch der passende Mann an ihrer Seite. Sie nennt eine Werbeagentur, eine Pferdezucht, 15 Hektar Grünland, Ackerland und Forst, 20 Zuchtstuten und Hengste und drei Katzen ihr Eigen.

Sternzeichen: Löwe

„Bauer sucht Frau International“: Das ist Tom aus Australien

Tom ist bereits als Teenager mit seinen Eltern und zwei Schwestern nach Australien ausgewandert. Mit seiner eigenen Pferderanch hat er sich einen Lebenstraum in Down Under (nahe Perth) erfüllt – dort lebt er allerdings seit vier Jahren allein. Der 60-Jährige möchte sein Singledasein bei „Bauer sucht Frau International“ beenden. Cowboy Tom sucht eine Frau, die spontan und abenteuerlustig ist. Zu seinem Zuhause gehören eine Pferderanch, fünf Hektar Land, einen Gemüsegarten, sieben Hühner und einen Hund.

Sternzeichen: Krebs

„Bauer sucht Frau International“: Das ist Werner aus Südafrika

Werner (27) ist gläubiger Christ. In Südafrika befindet sich die Farm des Hobbybauern gerade im Aufbau. Bisher hatte Werner noch keine ernsthafte Beziehung. Das soll sich nun ändern. Mit seiner großen Liebe möchte Werner eine Familie gründen. Der gelernte Koch ist momentan noch Hobbybauer aus Leidenschaft, aber hat viele Pläne für seine Farm: „Ich möchte Milchkühe und Hühner halten, selbst Käse und Butter machen und eine Schokoladenproduktion anfangen.“ Werner ist in Südafrika geboren, seine Muttersprache ist Deutsch, denn Teile seiner Familie leben schon in der siebten Generation als Deutschsprachige in Südafrika. Der 27-Jährige liebt es, mit seinen Händen zu arbeiten und kocht für sein Leben gern. Zum Ausgleich treibt der gläubige Christ viel Sport, geht Fußball spielen, zum Tischtennis oder spielt Squash. Er nennt eine Farm mit einer Milchkuh und einem Hund sein Eigen.

Sternzeichen: Zwillinge

„Ralf, der Bauernreporter“: Neues Format läuft nach „Bauer sucht Frau International“

Da das Boulevard-Magazin „Extra“ jetzt immer dienstags läuft, soll nach der Montags-Folge „Bauer sucht Frau International“ ein neues Format gesendet werden: „Ralf, der Bauernreporter“. In der Sendung reist Reporter Ralf Herrmann zu den Single-Bauern und liefert den Fans der Kult-Kuppelshow noch mehr Hintergrundinformationen direkt von den Höfen. Die erste Folge zeigt RTL am 1. Mai um 22.20 Uhr. In den folgenden Wochen soll die Sendung nach „RTL Direkt“ um 22.35 Uhr ausgestrahlt werden.

„Bauer sucht Frau International“ auf RTL: „Wer wird Millionär“ macht Pause

Während die Bauern ihr Liebesglück auf RTL suchen, macht eine beliebte Quiz-Sendung Pause: Normalerweise läuft montags um 20.15 Uhr „Wer wird Millionär“ mit Günter Jauch. Die Rate-Show pausiert vom 1. bis 23. Mai 2023.

„Bauer sucht Frau“ auf RTL: Was wurden aus den Paaren der Staffeln?

Aus der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ sind schon so manche Beziehungen, Ehen und sogar Kinder entstanden. Wer noch zusammen ist, erfahrt ihr hier.