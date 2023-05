„Bauer sucht Frau International“ 2023: Ihm überreicht Heiko den „Schlüssel zur Hintertür“

Vier von acht Bauern haben sich bereits in Folge 1 in ihr großes Liebesabenteuer gestürzt und ihre Hofdamen- und herren kennengelernt: Heiko (46), Emil (56), Katrin (34) und Tom (60). Während Emil in Namibia nur eine Anwärterin zu sich eingeladen hat, haben andere Bauern die Qual der Wahl und müssen bereits in Folge 2 wieder welche nach Hause schicken. Doch zuvor kommt es beim schwulen Hobbybauern Heiko noch zu einer schlüpfrigen Bemerkung. Hier kommt die Vorschau auf Folge 2 (Ausstrahlung am 2. Mai um 20.15 Uhr auf RTL).

Nachdem der Wahl-Insulaner auf La Palma in Folge 1 nach einem Speed-Dating mit seinen drei Auserwählten bereits Kandidat Thomas wegen dessen „großen Mundwerks“ nach Hause geschickt hatte, freut sich Heiko in Folge 2 auf die beiden Namensvetter „Basti“ und Sebastian. Zu Modefotograf Basti scheint der 46-jährige Single sich ganz besonders hingezogen zu fühlen. Der 40-Jährige bekommt nicht nur ein Apartment in unmittelbarer Nähe zu Heikos Zuhause, sondern auch gleich noch die erste Einladung für ein vertrautes Date zu zweit.

Als Heiko seinem Gast dessen Mini-Finca zeigt, kommt es zur schlüpfrigen Message: „Du hast zwei Schlüssel, du hast zwei Türen hier: die Vordertür für den normalen Besuch und die Hintertür für den nächtlichen Besuch.“ Intime Ankündigung oder nur ein kleiner Spaß? Das bleibt wohl Heikos und Bastis Geheimnis. In Folge 2 lernt Heiko Basti und Sebastian beim Frühstücken und Tierefüttern weiter kennen. Bislang muss keiner von beiden La Palma verlassen.

„Bauer sucht Frau International“: Wen schickt Tom nach Hause?

Anders sieht es bei Cowboy Tom in Down Under (Australien) aus. Der Ranch-Betreiber muss sich entscheiden: Heike, Karin oder Astrid? Wer soll für die Hofwoche bleiben? Von wem möchte der 60-Jährige sich schon jetzt verabschieden? Nach ausführlichen Einzelgesprächen mit den tierlieben Kandidatinnen entscheidet er sich für Astrid aus der Nähe von Düsseldorf und Karin aus Hessen. Die patente Schleswig-Holsteinerin Heike muss die Ranch verlassen. Für die gelernte Pferdewirtin platzt der Traum von einem Leben mit Tom in Down Under in Folge 2 somit.

„Bauer sucht Frau International“: Wen schickt Katrin nach Hause?

Auch bei Katrin in Kärnten (Österreich) steht eine Entscheidung an. Wen schickt die Ponyzüchterin nach Hause? Schwabe Patrick oder Schweizer Marc? Nach Gesprächen und Einzeldates – etwa beim Ausmisten oder Füttern, entscheidet die 34-Jährige sich für Marc. „I mog, dass du au mal herumblödelst“, gibt sie offen zu. Patrick nimmt die Entscheidung alles andere als gelassen, haut auf den Tisch, verweigert Katrin zunächst eine Abschiedsumarmung und verlässt wütend den Raum. „Ich will nur noch nach Hause.“ Weiter gibt er offen zu: „Ich wünsche den beiden eine lustige Hofwoche, aber nicht, dass es zu viel funkt, weil vielleicht kann ich ja nochmal die Chance bei Katrin ergreifen.“

„Bauer sucht Frau International“: Funkt es bei Emil und Susan?

Dass Emil und Susan gut auf seinem Hof zusammenarbeiten, ist seit Folge 1 nicht zu übersehen. Doch wie harmonieren die beiden auf romantischer Ebene? Das möchte der 56-Jährige bei einem Picknick an seinem Lieblingsort herausfinden und hakt bei Susan nach. Die 45-Jährige ganz direkt: „Ich glaube, wir könnten auch einen Weg gehen, aber dafür muss man sich natürlich noch besser kennenlernen und dann sehen, wohin uns der Weg führen könnte.“ Im RTL-Gespräch gibt die Schleswig-Holsteinerin noch zum Besten: „Dass wir im Alltag funktionieren, ist ja schon da. Und alles, was im Schlafzimmer passiert, kann man noch lernen.“

Folge 3 läuft am Montag, 8. Mai um 20.15 Uhr auf RTL.