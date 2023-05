„Bauer sucht Frau International“ 2023: Unfall-Drama überschattet Neuzugang

Die fünfte Staffel „Bauer sucht Frau International“ ist in vollem Gange und mit den ersten vier von acht Kandidaten gestartet. In Folge 3 können Zuschauer sich auf den nächsten Landwirt freuen, der seine Hofwoche mit zwei Damen beginnt.

Achtung, Spoiler! Wenn ihr „Bauer sucht Frau International“ lieber im linearen TV sehen wollt, solltet ihr ab hier nicht weiterlesen. Die Sendung wird offiziell erst am Montag, 8. Mai 2023 um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

„Bauer sucht Frau International“: Karl-Heinz aus Italien hat den Unterschenkel amputiert

In Folge 3 bringt Olivenbauer Karl-Heinz aus Italien frischen Wind in die aktuelle Staffel. Der 67-Jährige aus Viterbo hat einige Postkarten (Bewerbungen) bekommen. „Ich habe noch nie einen Liebesbrief bekommen und da ist das jetzt mal ganz schön.“ Auch Moderatorin Inka Bause ist überrascht: „Du hast ungewöhnlich viele Bewerbungen bekommen.“ Ist es der 67-jährige Auswanderer, der gebürtig aus dem Ruhrgebiet stammt, der es den Frauen angetan hat, oder der Traum des Dolce Vita in Bella Italia, der die Kandidatinnen lockt? Das wissen vermutlich nur die Bewerberinnen selbst.

Für den Wahl-Italiener bleibt zu hoffen, dass die Frauen es ernst mit ihm meinen. Denn hinter dem im Zeichen des Stiers geborenen Auswanderer liegen harte Zeiten. Karl-Heinz hatte nämlich einen schweren Unfall. „Die Ärzte konnten meinen Fuß nicht halten und dann habe ich mich vergangenes Jahr dazu entschieden, mir den Unterschenkel amputieren zu lassen.“ Jetzt ist der Olivenbauer auf Rollstuhl und Krücken angewiesen – und könnte tatkräftige Unterstützung auf seinem Hof in Mittelitalien gebrauchen.

Welche seiner vier Auserwählten sich dafür besonders gut eignet, versucht der mehrfache Opa in Einzelgesprächen in einem Restaurant herauszufinden. Kandidatin Claudia versucht zu punkten: „Ich bin gerne in der Natur und spreche schon Italienisch.“ Karl-Heinz: „Das ist von Vorteil, wenn man nach Italien auswandern will.“

Doch auch die blonde Bettina hat es ihm angetan: „Du bist ja sehr schön“, eröffnet er das Gespräch ganz direkt. „Aber kannst du dir vorstellen, auf dem Hof zu arbeiten und Olivenbäume zu beschneiden?“ Bettina: „Ja, auf jeden Fall, das müsste ich aber noch lernen. Da brauche ich vielleicht am Anfang jemanden, der mir zur Hand geht.“ Karl-Heinz resümiert: „Ich sehe sie noch nicht in den Olivenbäumen hängen.“

Claudia und Bettina sind nicht die einzigen, die um das Herz des Wahl-Italieners buhlen. Da wären auch noch die schüchterne Miriam und die siegessichere Cornelia. Letztere sagt vor ihrem ersten Aufeinandertreffen mit Karl-Heinz: „Ich sehe mich klar im Vorteil. Ich trage die Signalfarbe rot und bin quasi nicht zu übersehen.“

Diese Strategie geht für die Viertelitalienerin, die zu einem roten Blazer auch noch eine prunkvolle Herzkette aus geschliffenem Glas um den Hals trägt, leider nicht auf. Letztendlich entscheidet Karl-Heinz sich für Bettina und Claudia, will die Damen aber hintereinander zu sich einladen. „Ich möchte mich jeweils nur auf eine Frau konzentrieren“, so der 67-Jährige.

„Bauer sucht Frau International“: Heiko entscheidet sich für Basti

Auch für Heiko auf La Palma (Spanien) steht am Montag in Folge 3 eine Entscheidung an. „Ich möchte mich nur auf einen Mann konzentrieren“, so der Hobbygärtner. Für wen wird er sich entscheiden – Modefotograf Basti oder Tierpfleger Sebastian?

Nachdem Heiko in Folge 2 bereits Basti den „Schlüssel zur Hintertür“ übergeben hatte, fällt seine Entscheidung in Folge 3 wenig überraschend aus: „Sebastian, ich bedanke mich, dass ich dich kennenlernen durfte. Es tut mir echt leid, aber… Wir haben so viel gemeinsam und es ist echt nett, aber sorry.“ Der Tierpfleger nimmt die Entscheidung gelassen: „Es ist in Ordnung. Es ist dein Herz und deine Entscheidung. Ich wünsche euch viel Glück.“