„Bauer sucht Frau“ 2022: Das sind die neuen Singles – einer ist bisexuell!

RTL-Amor Inka Bause geht wieder auf Sendung, um Bauern im ganzen Land bei der Partnersuche zu helfen. 16 Kandidaten und eine Kandidatin suchen 2022 ihr passendes Pendant. Und: In Landwirt Michael hält bei „Bauer sucht Frau“ erstmals in der gesamten Geschichte der Kuppel-Show ein bisexueller Bauer Ausschau nach Männern und Frauen! Am 10. Oktober 2022 beginnt die neue Staffel mit dem großen Scheunenfest. Anschließend geht’s für die Kandidaten und ihre Auserwählten auf die Hofwoche. Tonight News hat alle Single-Bauern im Überblick und stellt sie euch vor.

„Bauer sucht Frau“ 2022: Das ist Milchbauer Arne aus Niedersachsen

Arne aus Göttingen (Niedersachsen) ist Vollblut-Bauer. Der studierte Agrarwissenschaftler lebt mit seinen Eltern Andreas und Susanne sowie Bruder Timo auf einem eigenen Bauernhof. Die Familie nennt 170 Hektar Grün- und Ackerland, 200 Milchkühe, 160 Rinder und Kälber und eine eigene Molkerei mit Direktvermarktung ihr Eigen. Letzteres hat Bauer Arne sich die letzten Jahre selbst aufgebaut. Schon immer habe der 30-Jährige von einem eigenen Käsehandel geträumt. Jetzt fehlt nur noch die richtige Frau an der Seite des Landwirten. Und die sollte ein natürlicher Typ, begeisterungsfähig, verlässlich und humorvoll sein. Arne: „Sie kann gerne einen anderen Beruf haben, aber wenn sie Lust hätte, sich einzubringen, dass wir die Käserei zusammen weiterentwickeln, das wäre toll.“

Name: Arne

Alter: 31

Größe: 1,86 Meter

Sternzeichen: Stier

„Bauer sucht Frau“ 2022: Das ist Ponyhof-Betreiber Ulf aus Schleswig-Holstein

Für Ulf ist das Leben schon jetzt (fast) ein Ponyhof! Zum ganz großen Glück fehlt dem 31-Jährigen nämlich nur noch eine nette Frau. Der Metallbaumeister ist Bauer im Nebenerwerb und versorgt gemeinsam mit seinen Eltern 35 Ponys und bewirtschaftet 25 Hektar Grünland. Ulf gibt zu: „Ich bin schon der Junior-Chef, aber das letzte Wort hat immer noch meine Mudda.“ Ob das bei den Frauen so gut ankommt? Bleibt zu hoffen, dass der 1,78 Meter große Hof-Betreiber bald nicht mehr nur mit seinen Schettland-Ponys schmusen muss. Ulf: „Allein zu sein ist richtig doof.“

Name: Ulf

Alter 31

Größe: 1,78 Meter

Sternzeichen: Widder

„Bauer sucht Frau“ 2022: Das ist Kandidat Theo aus der Eifel

Viehwirt Theo fegt nicht nur seinen Hof, sondern auch regelmäßig übers Tanzparkett. Der „Bauer sucht Frau“-Kandidat: „Ich bin Schlagerfan und tanze Discofox.“ Fehlt noch die passende Tanzpartnerin, die er mit Hilfe von RTL-Amor Inka Bause in der 18. Staffel der Kult-Kuppel-Show nun finden will. Doch was hat der 58-Jährige aus der Eifel zu bieten? Theo nennt 75 Milchkühe, 40 Jungtiere, 40 Mastbullen, einen Hahn und vier Katzen sein Eigen. Auf dem Hof lebt er gemeinsam mit seiner Mutter. Seine Partnerin stellt er sich „flott und spontan“ vor.

Name: Theo

Alter: 58

Größe: 1,76 Meter

Sternzeichen: Wassermann

„Bauer sucht Frau“ 2022: Das ist Hobbybauer Erik aus Thüringen

Hobbybauer Erik gehört zu den wohl facettenreichsten Bauern der 18. Staffel. Denn der Thüringer betreibt seinen Hof mit 5,5 Hektar Grün- und Ackerland, zwei Kühen, zwei Kälbern, 30 Hasen und 25 Hühnern nur nebenbei! Hauptberuflich ist der 30-Jährige als Rettungssanitäter unterwegs. Und in der Küche scheint der Bauer auch noch geschickt zu sein. Denn Erik liebt es laut eigenem Bekunden, aufwändig zu kochen – am liebsten für eine natürliche, kurvige Frau. Denn so sollte seine Traumpartnerin sein, erzählt er im RTL-Gespräch.

Name: Erik

Alter: 31

Größe: 1,91 Meter

Sternzeichen: Krebs

„Bauer sucht Frau“ 2022: Das ist Schafhalter Tade aus Nordfriesland

Der Nordfriese weiß schon bevor er seine Frau in spe überhaupt kennt, ganz genau, was er will: „Drei Kinder dürfen es gerne werden“, orakelt er im Interview mit RTL Seine Herzensdame sollte zwischen 22 und 30 Jahren alt und natürlich und selbständig sein. Auch sollte sie Lust haben, seinen Familienbetrieb bestehend aus 800 Schafen, 600 Lämmern, zwei Hunden, 25 Mutterkühen und 120 Hektar Grünland mit zu bewirtschaften. Wenn der gelernte Zimmermann nicht gerade arbeitet, zieht es ihn raus in die Natur aufs Stand-Up-Paddle (SUP) oder auf den Fußballplatz.

Name: Tade

Alter: 25

Größe: 1,94 Meter

Sternzeichen: Zwillinge

„Bauer sucht Frau“ 2022: Das ist Ammenkuhhalter Jörg aus Hessen

Bauer Jörg gibt’s nur im Doppelpack. Das betont der Ammenkuhhalter aus Vogelsberg (Hessen) bereits in der Vorstellshow (lief an Ostermontag auf RTL). Denn sein Sohn (9) kommt jedes Wochenende zu ihm zu Besuch. Der Hofbesitzer sucht eine nette Frau zwischen 40 und 50 Jahren, die ihn bekocht. „Ich kann zwar was warm machen, aber der große Koch bin ich nicht.“ Wenn er nicht gerade auf dem Hof arbeitet, geht Jörg gerne wandern oder dekoriert seine Wohnung nach Jahreszeiten um.

Name: Jörg

Alter: 49

Größe: 1,88 Meter

Sternzeichen: Jungfrau

„Bauer sucht Frau“ 2022: Das ist Rinderhalter Michael aus Niedersachsen

Bauer Michael sehnt sich nach einer lockeren, ehrlichen und direkten Dame, die nicht mit ihren Gefühlen hinterm Berg hält. Der Niedersachse: „Ich bin ein Mann, aber auch ich zeige Emotionen.“ Besonders begeistern könnte seine Herzdame in spe ihn mit eigenen Ideen auf dem Hof. Wenn der 51-Jährige sich gerade nicht um seine Angusrinder und Hühner kümmert, fährt er gerne mit der Kutsche ans Wattenmeer – Effi-Briest-Feeling pur! Außerdem geht der im Zeichen des Stieres Geborene gerne in die Sauna. Fehlt nur noch die richtige Frau, die Michael so richtig zum Schwitzen bringt.

Name: Michael

Alter: 52

Größe: 1,90 Meter

Sternzeichen: Stier

„Bauer sucht Frau“ 2022: Das ist Pferdewirtin Loretta aus Nordbaden

Pferdewirtin Loretta ist seit einem halben Jahr Single und will das schleunigst ändern. Die Pferdewirtschaftsmeisterin lebt mit ihren Eltern und ihrer Oma auf einem eigenen Hof in Nordbaden. Die 32-Jährige nennt 20 Hektar Grün- und Ackerland sowie Naturschutzflächen und Moor ihr Eigen. Außerdem sind fünf Pferde, 12 Esel, 200 Schafe, 70 Ziegen, 20 Hühner, zehn Gänse und fünf Hunde in ihrem Besitz. Jetzt fehlt nur noch der richtige Partner an der Seite der 32-Jährigen.

Name: Loretta

Alter: 32

Größe: 1,67 Meter

Sternzeichen: Wassermann

„Bauer sucht Frau“ 2022: Das ist Inka Bauses erster bisexueller Kandidat Michael aus NRW

Nicht nur Frauen lassen Michaels Herz höher schlagen. Denn der 27-jährige Milchbauer aus dem Bergischen Land (NRW) steht auch auf Männer! „Ich suche einen Menschen, mit dem ich ganz viel Spaß haben kann und der mit mir alt werden möchte“, so der Rheinländer. Und damit personifiziert er ein echtes Novum bei „Bauer sucht Frau“. Denn bislang hatten neben heterosexuellen Bauern nur homosexuelle Kandidaten in der Sendung nach ihrem passenden Gegenstück gesucht. Bei Bauer Michael dürfte die Hofwoche dann noch einmal interessanter werden, wenn Männer und Frauen um die Gunst des 1,97 Meter großen Bauern buhlen.

Name: Michael

Alter: 28

Größe: 1,97 Meter

Sternzeichen: Zwillinge

„Bauer sucht Frau“ 2022: Das ist Rindermastwirt Maik aus Nordfriesland

Bei Rindermastwirt Maik wird es höchste Zeit für Erfahrungen mit Frauen. Der Nordfriese hatte bislang nämlich noch nie eine Freundin, ist seit 30 Jahren – also sein ganzes Leben – bereits Single. Bei „Bauer sucht Frau“ will er das nun ändern. Der im Zeichen der Fische geborene Landwirt sucht eine Frau, die „endlich ein bisschen Schwung und Pep auf den Hof bringt“. Gemeinsam mit seinen Eltern betreibt der 30-Jährige einen Rindermastbetrieb mit 45 Hektar Grünland, 80 Rindern und 80 Jungtieren.

Name: Maik

Alter: 30

Größe: 1,99 Meter

Sternzeichen: Fische

„Bauer sucht Frau“ 2022: Das ist Ackerbauer Max aus Rheinland-Pfalz

Gemeinsam mit seinen Eltern und seinen zwei Brüdern betreibt Jungbauer Max einen Bio-Bauernhof in Kusel (Rheinland-Pfalz). Die Familie nennt 250 Hektar Grün- und Ackerland, 140 Rinder, zehn Schafe, zehn Hühner und fünf Ziegen ihr Eigen. Auch der 26-Jährige Max war noch nie vergeben, wünscht sich aber dennoch, mit seiner ersten Freundin auch alt zu werden. Und die soll ihm nun von RTL-Amor Inka Bause serviert werden. Denn „rumdaten“ sei so gar nicht sein Ding.

Name: Max

Alter: 26

Größe: 1,87 Meter

Sternzeichen: Skorpion

„Bauer sucht Frau“ 2022: Das ist Bio-Bauer Martin aus dem Oberallgäu

Für die künftige Herzdame von Bio-Bauer Martin geht es hoch hinaus. Denn der Hof des sympathischen Bayerns liegt in 1000 Metern Höhe. Hier bewirtschaftet der 56-Jährige 67 Hektar Grünland und kümmert sich um 50 Rinder. Vor 22 Jahren hat der Landwirt seinen Betrieb auf Bio umgestellt, um mehr mit der Natur im Einklang zu leben. In seiner Freizeit spielt Martin Flügelhorn in einer Kapelle, fährt Motorrad und Ski. Bei „Bauer sucht Frau“ sucht er nach drei Jahren Single-Dasein die perfekte Partnerin, mit der er über die Pisten heizen kann.

Name: Martin

Alter: 56

Größe: 1,72 Meter

Sternzeichen: Schütze

