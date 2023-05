Staffelstart von „Bauer sucht Frau“ 2023 – die wichtigsten Infos zur RTL-Kuppelshow

Schon zum 19. Mal macht sich Moderatorin Inka Bause in der RTL-Erfolgsshow „Bauer sucht Frau“ gemeinsam mit zwölf Landwirten und drei Bäuerinnen auf die Suche nach dem passenden Gegenstück. Im Herbst 2023 startet die neue Staffel der Kuppelsendung offiziell bei RTL. Den Auftakt der Staffel macht am Pfingstmontag die große Vorstellungsrunde der diesjährigen Landfrauen- und herren.

Den offiziellen Starttermin hat der Sender noch nicht bekanntgegeben. Die 18. Staffel von „Bauer sucht Frau“ startete am 10. Oktober 2022.

In der 19. Staffel gehen gleich drei Bäuerinnen auf die Suche nach der großen Liebe: Pferdehalterin Alexandra, Pferdewirtin Carolin und Geflügelbäuerin Stefanie werden neben zwölf weiteren Bauern am Pfingstmontag von Inka Bause bei „Bauer sucht Frau – Die neuen Bauern“ ab 19.05 Uhr im TV vorgestellt. Die ersten fünf Teilnehmer wurden bereits vor der Ausstrahlung bekanntgegeben:

Das Finale von „Bauer sucht Frau“ 2022 lief am Dienstag, 15. November, um 20.15 Uhr bei RTL. Sobald das Finaldatum der diesjährigen Staffel bekannt ist, ergänzen wir die Information an dieser Stelle.

Wie gewohnt wird auch diese Staffel „Bauer sucht Frau“ auf dem Privatsender RTL ausgestrahlt. Die einzelnen Folgen gab es zudem bisher in der Mediathek der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen – entweder live über ein kostenpflichtiges Abonnement oder kostenlos nach der Ausstrahlung im Fernseher.

Wo kann man sich für „Bauer sucht Frau“ 2023 bewerben?

Nach der Vorstellungsrunde der neuen Bäuerinnen und Bauern am Pfingstmontag seid ihr dran: Wer sich für die neue Staffel „Bauer sucht Frau“ als Kandidat oder Kandidatin bewerben möchte, kann dies online auf der offiziellen RTL-Seite erledigen. Unter „Bewerbungsaufrufe“ finden sich zahlreiche Formate des Senders, darunter auch „Bauer sucht Frau“. Alternativ könnt ihr euch auch per Mail an bauersuchtfrau@rtl.de bewerben. Mit etwas Glück berichten wir womöglich schon bald über euch als Teilnehmer bei „BsF“ 2023.