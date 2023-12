„Bauer sucht Frau“ 2023 feiert heute Halbfinale – alle Infos zur 19. Staffel

Schon zum 19. Mal macht sich Moderatorin Inka Bause in der RTL-Erfolgsshow „Bauer sucht Frau“ gemeinsam mit zehn Landwirten und zwei Bäuerinnen auf die Suche nach dem passenden Gegenstück. Seit dem 20. Novemeber 2023 läuft die neue Staffel der Kuppelsendung. Wir stellen euch alles Wissenswerte zur Sendung und zu den diesjährigen Landfrauen- und herren vor.

In der 19. Staffel gehen gleich zwei Bäuerinnen auf die Suche nach der großen Liebe: Pferdewirtin Carolin und Geflügelbäuerin Stefanie wurden neben zwölf weiteren Bauern am Pfingstmontag von Inka Bause bei „Bauer sucht Frau – Die neuen Bauern“ im TV vorgestellt.

Was ist der Grund hinter dem dreifachen Rückzieher? Der Sender erklärt, dass zwischen der Vorstellung und den Drehs viel Zeit vergehen würde. Zeit, in der sich die Bauern und Bäuerinnen entweder schon verliebt haben könnten oder wegen einem anderen Grund nicht mehr teilnehmen wollen.

Die TV-Quoten von „Bauer sucht Frau“ 2023

Die diesjährige Staffel kann sich laut dem Sender zumindest zahlenmäßig sehen lassen: Die fünfte Folge der TV-Romanze erreichte am Montagabend (4. Dezember 2023) beispielsweise durchschnittlich 3,60 Millionen Zuschauer, welches einen Marktanteil von 13,9 Prozent ausmacht, trotz „Promi Big Brother“-Finale auf Sat1.

Wann läuft das Finale von „Bauer sucht Frau“ 2023?

Das Finale von „Bauer sucht Frau" 2023 wird voraussichtlich am Dienstag, den 19. Dezember, um 20.15 Uhr auf RTL laufen.

Rekord bei „Bauer sucht Frau“ 2023: So viele Bäuerinnen wie noch nie dabei – doch eine verabschiedet sich vorab

Noch vor Sendestart bricht die neue Staffel „Bauer sucht Frau“ ihren eigenen Rekord: In diesem Jahr sind so viele Bäuerinnen wie noch nie dabei, nämlich drei an der Zahl. „Volle Frauenpower! Ich bin begeistert, dass Alexandra, Carolin und Stefanie so mutig waren und sich bei uns beworben haben. Danke! Jetzt freue ich mich sehr, diese tollen Frauen in den kommenden Monaten bei ihrer Suche nach dem Richtigen zu begleiten“, erklärt Moderatorin Inka Bause im RTL-Interview.

Pferdehalterin Alexandra hat sich allerdings noch vor Staffelstart ausgeklinkt. Ob sie ihren passenden Partner schon vorab gefunden hat? Sicher ist: Pferdewirtin Carolin und Geflügelbäuerin Stefanie werden sich neben neun weiteren Bauern auf die große Liebessuche begeben. Ob Amors Pfeil trifft?

Wo wird „Bauer sucht Frau“ 2023 im TV und Stream übertragen?