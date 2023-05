TV & Fernsehen

Düsseldorfer „Bares für Rares“-Händler sitzt auf Berg von gefragten Filmrequisiten

16. Mai 2023

Markus Wildhagen ist einem Millionenpublikum als Antiquitäten-Händler aus der ZDF-Sendung "Bares für Rares" bekannt. Was nicht so viele wissen: Der Düsseldorfer gilt als einer der führenden Requisiten-Verleiher für Filmproduktionen in Europa.