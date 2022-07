Dreamdate-Time! Wer schafft es ins Finale? Die Vorschau auf „Bachelorette“-Folge 7

Nur noch sechs der einst 22 Kandidaten sind bei „Die Bachelorette“ 2022 noch im Rennen. Doch in Folge 7 müssen gleich drei von ihnen gehen. Wer fliegt kurz vor dem Finale raus?

Spoiler-Alarm: Wenn ihr nicht wissen möchtet, was (womöglich) in Folge 7 von „Die Bachelorette“ 2022 passiert, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

„Sechs unglaublich verschiedene Männer – sowohl optisch als auch charakterlich“, stellt Sharon in der Vorschau auf Folge 7 fest. „Männer, bei denen ich mich fallen lassen kann. Aber auch Männer, bei denen ich noch ein Fragezeichen im Kopf hab‘.“

„Die Bachelorette“ 2022 – Folge 7: Die Dreamdates stehen an!

Noch im Rennen sind Alexandros, Emanuell, Jan, Lukas, Steffen und Tom. Doch ein gemeinsamer Brunch in Phuket, wo schon die gepackten Koffer stehen, ist für zwei von ihnen das letzte Daton mit der „Bachelorette“, die zwei von ihnen somit schon zu Beginn der siebten Folge nach Hause schickt.

Für die übrigen vier geht es nach Bangkok, wo jeweils eines der berühmten Dreamdates ansteht. Ob Heli-Rundflug, Bootsfahrt, Houserunning oder Skydiving: Es wird actionreich – und ziemlich romantisch. Sicher dabei ist Lukas, den man in der Vorschau zwar nur von hinten sieht, aber zweifelsfrei identifizieren kann.

„Die Bachelorette“ 2022 – Folge 7: Wer kommt ins Finale?

Doch auch er muss in Folge sieben erneut zittern. Denn: Nach der ersten Entscheidung gibt es wie immer eine „Nacht der Rosen“. Und diesmal ist es die, aus der die Finalisten hervorgehen – und derjenige, der einen Schritt vor dem Finale scheitert. Am Ende der Vorschau sieht man einen Kandidaten im Dunkeln davongehen, der verdächtig nach Emanuell aussieht. Muss der 29-Jährige seinen Traum von einem Leben mit Sharon tatsächlich begraben? Oder trifft es doch einen anderen Mann?

