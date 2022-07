„Ich hab‘ riesengroße Angst!“ Die Vorschau auf das „Bachelorette“-Finale 2022

Das große Finale von „Die Bachelorette“ 2022 steht kurz bevor. Mit Lukas, Jan und Steffen sind noch drei Männer im Rennen um das Herz von Sharon Battiste. Doch wer gewinnt die neunte Staffel?

Spoiler-Alarm: Wenn ihr nicht wissen möchtet, was (womöglich) im Finale (Folge 8) von „Die Bachelorette“ 2022 passiert, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

„Ich freue mich darauf, euch mein Zuhause vorzustellen“, kündigt die „Bachelorette“ nach der „Nacht der Rosen“ in Folge 7 an. „Mein Zuhause kommt nämlich hierher nach Thailand. Also lasst euch überraschen.“

Mit „Zuhause“ gemeint sind Sharons engste Freundinnen sowie ihre Mutter und deren Lebensgefährte. Sie alle nehmen die Reise nach Bangkok auf, um gleich drei potenzielle Partner für „ihre“ Sharon unter die Lupe zu nehmen. „Ich stelle meinen Eltern drei Männer vor“, realisiert die 30-Jährige in der Vorschau auf das Finale, wie surreal dieses Szenario eigentlich ist.

Wer gewinnt „Die Bachelorette“ 2022?

Aber wir sind ja bei „Die Bachelorette“. Und Teil der Show ist es auch, dass Entscheidungen getroffen werden müssen. Und obwohl alle drei längst bereit scheinen, es auch im echten Leben mit Sharon zu versuchen, muss einer der Männer vorzeitig gehen. Auf wen fällt Sharons Wahl?

Noch härter wird die Entscheidung nur kurze Zeit später. Nachdem die beiden Finalisten ein letztes Date mit der „Bachelorette“ verbracht haben, auf dem sie die gemeinsame Zeit Revue haben passieren lassen, kommt es zur Vergabe der allerletzten Rose. Eine überfordernde Situation für Sharon. „Ich kann diesen Moment nicht überspringen, auch wenn ich am liebsten skippen würde. Ich hab‘ riesengroße Angst“, sagt sie, während man sie weinend auf dem Steg sieht, auf dem sie die entscheidende Rose vergeben wird.

Wer gewinnt „Die Bachelorette“ 2022 und damit das Herz von Sharon Battiste?

