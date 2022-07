„Wie kann sie Lukas gehen lassen?“: „Bachelorette“-Fans laufen nach Final-Entscheidung Sturm

Enttäuschung, Wut und Tränen sind fester Bestandteil einer jeden „Bachelorette“-Staffel. Vor allem im Finale kochen die Emotionen hoch – diesmal allerdings vor allem bei Fans der RTL-Show. Der Grund: Viele sind mit Sharons Entscheidung für Jan – und damit gegen Lukas – alles andere als einverstanden.

Zur Einordnung: Im Finale von „Die Bachelorette“ 2022 gibt Sharon Lukas unter Tränen den Laufpass, ringt dabei sichtlich um Fassung. Nutznießer des Ganzen ist Jan, der die letzte Rose und damit die Chance erhält, sich eine gemeinsame Zukunft mit Sharon aufzubauen.

„Die Bachelorette“ 2022: Hat Sharon sich falsch entschieden?

Damit schloss sich für die „Bachelorette“ und den 31 Jahre alten Floristen aus Hannover ein Kreis, war es doch er, der in der ersten Folge als erster aller Kandidaten aus der Limousine stieg und Sharon kennenlernen durfte. Nicht zu vergessen ist auch, dass Jan – allerspätestens, nachdem er den ersten Kuss der Staffel erhalten hatte – als Favorit galt.

Die Entscheidung lag also auf der Hand – oder doch nicht? Nun ja, nicht ganz. Denn obwohl ihn vielleicht nicht jeder gleich von Beginn an auf dem Schirm hatte, mauserte sich auch Lukas im Laufe der neunten Staffel zum Anwärter auf die letzte Rose und verdrehte Sharon ein ums andere Mal den Kopf, was dazu führte, dass sie ihm als erstes ihr Glatzen-Geheimnis offenbarte.

Das Gefühlschaos der „Bachelorette“ wurde immer größer – und fand letztlich ausgerechnet im Finale seinen Höhepunkt. „Hier sind wirklich aufrichtige Gefühle entstanden für zwei Männer. Das zerreißt einen“, beschrieb sie ihre Gefühlslage vor der alles entscheidenden „Nacht der Rosen“. „[…] Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt.“

Wie hin- und hergerissen sie tatsächlich war, zeigte sich, als sie Lukas ihre Wahl mitteilte. Unter Tränen erklärte sie dem Unterlegenen: „Ich fühle sehr stark für dich, aber mein Herz sagt mir, dass ich für einen anderen Mann noch ein bisschen mehr fühle.“ Dass der 28-Jährige mit ganz viel Größe reagierte, machte die Situation für Sharon nicht einfacher, noch Minuten später weinte sie bitterlich.

„Die Bachelorette“ 2022: Fans nach Finale geschockt

Selbst der gefühlloseste aller „Bachelorette“-Zuschauer dürfte zu diesem Zeitpunkt gemerkt haben: Da ist etwas, etwas Besonderes. Sei es die „Seelenverwandtschaft“, die Sharons Mutter beim Kennenlernen spürte, oder einfach „nur“ ein unsichtbares, aber ziemlich dickes Band, das die beiden verbindet.

Und genau an dieser Stelle setzt das Unverständnis der Fans ein. „Seltsamste Entscheidung aller Zeiten. Die Chemie mit Lukas war einzigartig für eigentlich alle Staffeln“, lautet einer von vielen Kommentaren unter einem Instagram-Post auf der „Bachelorette“-Seite. Wie sehr die Zuschauer mitfiebern, zeigt dieser Kommentar: „Nach diesem Finale fühle ich mich wie nach einer Trennung.“

„Die Bachelorette“ 2022: „Comeback“ mit Lukas beim Wiedersehen?

Aber es gibt ach diejenigen, die das Positive sehen. Während die einen dabei vielleicht auch an sich selbst denken („Lukas, der nun wohl begehrteste Junggeselle Deutschlands“), hoffen die anderen auf einen Rückzieher à la Niko Griesert. Wir erinnern uns: 2021 entschied er sich als „Bachelor“ im Finale erst für Mimi Gwozdz, nur um später zur Zweitplatzierten Michèle de Roos zurückzukehren – mit der er bis heute glücklich ist. Vielleicht ja ein gutes Omen für ein „Comeback“!

