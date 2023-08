Zwei Männer für „Die Bachelorette“ 2023: Gewinnt Adrian? Oder siegt Favorit Fynn im Finale?

Schon vor Staffelstart erhärtete sich der Verdacht, in welcher der Kandidaten RTL-„Bachelorette“ Jennifer Saro ihren Traummann gefunden haben könnte. Nach den ersten Folgen war klar, dass diese Liebesgerüchte nicht von ungefähr kommen. Denn ein Kandidat hat’s Saro sichtlich angetan – und er ist der TV-Landschaft kein Unbekannter. Doch mit ihm hat ein weiterer Traummann echte Chancen auf ein Liebesglück mit der „Bachelorette“ 2023.

Sind „Bachelorette“ Jennifer Saro und Fynn Lukas zusammen?

Die Dreharbeiten der aktuellen Staffel sind abgeschlossen, der Gewinner steht also bereits fest. Eigentlich beginnt nun das Versteckspiel der zwei Verliebten, doch RTL hat nicht mit derart aufmerksamen Fans gerechnet. Sie wollen bereits wissen, wer Jennifer Saros Herz erobert haben soll – und dieser ist kein Unbekannter. Es handelt sich um „Love Island“-Kandidat 2021 Fynn Lukas Kunz. Zum einen sollen sich Details von Fynns und Jennifers Stories stark ähneln – sei es die gleiche Raufasertapete oder der selbe Wäscheständer mit dem T-Shirt, das Fynn zuvor getragen hatte. Außerdem sollen die beiden bereits in Berlin gesichtet worden sein.

In Folge 6 kommt es schließlich zum zweiten Kuss der Staffel: „Ich würde gerne wissen, wie es ist, wenn ich dich küsse?“, fragt Fynn. Darauf antwortet Jennifer ganz locker: „Wieso machst du es dann nicht einfach?“ Dabei können weder Fynn noch die 27-jährige Mutter genug voneinander kriegen. „Als wären wir 12-jährige Teenies“, kommentiert der Lünebürger die Knutscherei rückblickend. Auch Jenifer scheint es zu gefallen: „Das war der perfekte erste Kuss für mich.“

Fynn steht im Finale der „Bachelorette“ 2023 und überzeugt nicht nur Jenny von seinen Traummann-Qualitäten. Lest hier mehr über die Indizien in Folge 7, warum Fynn am Ende mit der letzten Rose und als Sieger (mit Jennifer) nach Hause gehen könnte.

„Bachelorette“ 2023 Kandidat: Wer ist Fynn Lukas?

Fynn Lukas Kunz ist 26 Jahre alt und gelernter Verkäufer. Der gebürtige Lüneburger zählt auf seinem Instagram-Account über 100.000 Follower. Als Influencer wirbt er für Fashion und Sport auf seinem Kanal.

Auch seine Teilnahme bei „Die Bachelorette“ reiht sich unter seinen Postings: „Ich bin bei der neuen ‚Bachelorette‘-Staffel dabei“, kündigte Fynn Ende Juni an. Zuschauern erwarte ein „Abenteuer mit Höhen und Tiefen“. Klingt, als würde seine Reise bei der RTL-Kuppelshow wohl ziemlich leidenschaftlich vonstatten gegangen sein.

Unter dem Post wird er bereits mit Glückwünschen zum „Bachelorette“-Gewinn überhäuft.

„Bachelorette“ 2023 Gewinner: Das sagt Jennifer Saro zu den Sieger-Gerüchten

Das Thema wird in den sozialen Medien heiß gekocht: Ist Fynn Lukas wirklich der Gewinner? Und was sagt Jennifer dazu? Bislang gab es keine Kommentare seitens RTL und der „Bacherlorette“. Doch gegenüber dem Express reagierte sie auf die Frage nach Fynn mit dem lockeren Satz: „Hab ich schonmal gehört.“ Damit bleibt viel Raum für weitere Spekulationen.

Fynn Lukas war bei „Love Island“: Das sind seine Ex-Freundinnen

2021 nahm Fynn als Teilnehmer der Reality-TV-Show „Love Island“ teil, bei der er gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Greta Engelfried den zweiten Platz belegte. Seine letzte Beziehung mit Emilia Würsching, die ebenfalls in der Staffel teilnahm, zerbrach im Oktober 2022.

Jesaia war der zweite Favorit von „Bachelorette“ Jennifer Saro

Neben Fynn standen auch die Karten für Dual-Student Jesaia aus Stuttgart nicht schlecht. Der sportliche 27-Jährige beeindruckte Jennifer vor allem mit seinem Zahnpasta-Lächeln und seiner „Art, die beruhigend wirkt“, sagt sie. Er war es schließlich, der das erste Einzeldate in Folge 2 ergatterte. In Folge 3 bekam er dann auch noch den ersten Kuss. Saro dazu: „Mit ihm hatte ich schon eine Verbindung aufgebaut. Mit den anderen hätte ich mir das nicht vorstellen können.“

In Folge 6 kamen allerdings Zweifel seitens der „Bachelorette“ auf: Nach dem Kuss war sich die 27-Jährige nicht ganz so sicher, wie sie über ihn denken soll und ob der Knutscher wirklich richtig war. Doch nach einem Gespräch mit Jesaia schien sich die „Bachelorette“ ihrer Sache wieder sicher zu sein. „Ich weiß, warum da ein Kuss gefallen ist“, sagte sie. „Ich habe gemerkt, dass nur der erste Kuss komisch war.“

Und tatsächlich: Jesaia stand im Halbfinale und hatte damit beste Chancen, Jennifers Herz zu erobern. Doch wie nach Folge 7 feststeht, entscheidet sich Jenny in der Nacht der Rosen gegen ihn. Er muss die Show verlassen.

Zuschauer sehen Adrian als heißen Favoriten für Jennifer Saro

Adrian punktet bei Jennifer vor allem mit seiner Ehrlichkeit: Er gibt offen zu, „keine Lust, Stief-Daddy zu werden.“ Zwar würde er die Bezugsperson für Saros einjährigen Sohn übernehmen, finde aber „Vaterrolle sollte Vaterrolle bleiben.“ Trotzdem darf der Aachener in der vierten Folge mit aufs Gruppendate. Bei einem Spiel müssen sie sich eine Minute lang in die Augen schauen – und es knistert gewaltig: „Ich hätte das definitiv nicht mit jedem gekonnt“, offenbart Jennifer.

Doch damit nicht genug: Adrian soll danach sein liebstes Körperteil von Jennifer küssen. Er wählt ihre Hand – und kassiert dafür einen Wangenkuss von Jennifer Saro. „Ich mag dich“, flüstert sie ihm zu. Im Interview schwärmt sie: „Adrian hat mir das Gefühl gegeben, dass es hier möglich ist, sich zu verlieben.“

In Folge 6 kommt es allerdings zum Dämpfer: Adrian gesteht seine Eifersucht gegenüber Jenny. „Meine Gefühlsausbrüche, die ich die ganze Zeit habe, sind extremer als erwartet“. Denn er bekam in der Folge zuvor einen Eifersuchtsanfall, nachdem er mitbekam, dass zwischen der „Bachelorette“ und Jesaia ein Kuss gefallen ist. „Ich entschuldige mich für alles, was gesagt wurde.“ Diesen plötzlichen Wandel kann Jennifer nicht ganz abkaufen, dennoch schließt sie Frieden mit Adrian und gibt im Einzelgespräch zu, dass der 27-Jährige sie trotz seiner hitzigen Gefühlslage sehr reize.

Auch Adrian steht im „Bachelorette“-Finale und überzeugt auch in Folge 7 beim Dream-Date und bei Jennys Mama. Wird er etwa am Ende von Jennifer Saro um die letzte Rose gebeten?

Zuschauer sehen Fynn bereits als Gewinner

Bei einer Abstimmung auf dem „Bachelorette“-Instagramkanal wurden die Zuschauer dazu aufgerufen, in einer Abstimmung ihre Favoriten-Rose fürs Finale zu vergeben. Sie sind sich der Sache sicher: Fynn soll laut ihnen das Herz der „Bachelorette“ erobert haen.

Ob sie den richtigen Riecher haben? Das erfahren Fans der Show spätestens im „Bachelorette“-Finale 2023 am Mittwoch, 30. August 2023.

