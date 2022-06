„Die Bachelorette“ 2022: Zwei neue Kandidaten! Das sind die Nachrücker Tom und Dominik

Was in der Vorschau schon angedeutet wurde, wird gegen Ende von „Bachelorette“-Folge 2 tatsächlich Realität. Doch Sharon Battiste bekommt nicht etwa einen, sondern gleich zwei neue Kandidaten vor die Nase gesetzt: Tom B. und Dominik.

Als vor der zweiten „Nacht der Rosen“ plötzlich zwei unbekannte Männer in einem Auto vor die Villa gefahren werden, schaut die „Bachelorette“ ziemlich verdutzt drein. „Habt ihr gedacht, ihr kommt auch mal vorbei, oder wie?“, fragt sie, ehe das „Frischfleisch“ die Situation aufklärt. „Leider sind wir ein bisschen später gekommen als gewollt“, leitet Tom ein. „Bisschen Corona gehabt“, vollendet Dominik. „Aber lieber spät als nie.“

Dass der 28-Jährige diesen Spruch ziemlich ernst meint, wird bereits vorher klar. „Ich bin verliebt“, gibt er schon im Auto vor der Villa zu, als er Sharon das erste Mal erblickt. Optisch wird auch er Sharon wohl im Gedächtnis bleiben. Ob positiv oder negativ, das wissen wir (noch) nicht, aber fest steht: Der Einzelhandelskaufmann aus Langweid am Lech nahe Augsburg ist ein Paradiesvogel: Neben seinem markanten Gesicht fallen gleich seine Schuhe ins Auge. Denn egal ob in Badelatschen oder auf dem Fußballplatz, Dominik trägt stets einen weißen und einen schwarzen. Die Message dahinter: Es sind die gleichen Schuhe, sie haben nur unterschiedliche Farben. Dominiks Statement gegen Alltagsrassismus, mit dem er selbst noch immer konfrontiert wird.

Vielleicht auch in Bezug auf diese Aspekte sagt der Vater eines fünf Jahre alten Sohnes in seinem Vorstellungsvideo: „Entweder man liebt mich oder man hasst mich.“ Wickelt er die „Bachelorette“ mit seiner Art um den Finger?

„Die Bachelorette“ 2022: Tom und Dominik neu dabei

Deutlich offensiver geht Kontrahent Tom das Abenteuer „Bachelorette“ an: „Jetzt hab ich die Quarantäne in Deutschland gemacht, die Quarantäne in Thailand gemacht – und jetzt mach ich mir die Bachelorette klar.“

Dabei helfen sollen ihm seine Kusskünste. „So wie der andere küsst, so ist er auch im Bett“, sagt der 33-Jährige selbstbewusst. Und schiebt noch selbstbewusster hinterher: „Und ich bin ein sehr guter Küsser.“ Eins ist klar: Mit dem Logistiker ist in jedem Fall ein offener, verrückter Typ mit von der Partie, der für jeden Spaß zu haben ist. Obendrein besitzt er noch TV-Erfahrung: Der Hamburger war schon bei „Let’s Love“ und als Verführer bei „Temptation Island V.I.P“ dabei.

