Beef bei den Männern, Sharon überfordert: Das passiert in „Bachelorette“-Folge 6

Der Kampf um die „Bachelorette“ spitzt sich zu: Ausgerechnet in der letzten „Nacht der Rosen“ in Thailand kracht es zwischen drei Kandidaten gewaltig. Sharon bekommt davon nichts mit – hat in Folge 6 aber ohnehin genug mit sich selbst und ihren Gefühlen zu kämpfen. Es fließen sogar Tränen.

Spoiler-Alarm: Wenn ihr nicht wissen möchtet, was in der sechsten Folge von „Die Bachelorette“ 2022 passiert und wer am Ende rausfliegt, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

„Die letzte Woche war für mich definitiv die emotionalste, aber auch schönste Woche“, gibt die „Bachelorette“ gleich zu Beginn von Folge sechs einen Einblick in ihr Innenleben. „Seitdem die Jungs wissen, wie’s unter meiner Perücke aussieht, hab ich das Gefühl, es gibt irgendwie nichts mehr, was ich erzählen muss. […] Ich fühl‘ mich so vollkommen gerade.“ Allerdings gibt es auch hier eine Kehrseite der Medaille: „Ich befinde mich in einer Ausnahmesituation und empfinde für mehrere Männer gleichzeitig.“

Weiteren Aufschluss darüber, mit welchem Mann die 30-Jährige die Show am Ende verlassen will, sollen – natürlich – Dates geben. Nach einem Kajak-Date mit Tom, Steffen, Dominik, Umut und Alexandros darf Letzterer noch ein bisschen länger bleiben – und wie gewollt springt der 27-Jährige über seinen Schatten. Zum Kuss kommt es zwar nicht, aber Sharon honoriert den „Durchbruch“ mit einer Vorab-Rose. Nach dem zweiten Gruppendate kommt Jan in den Genuss von ein wenig Extra-Zeit mit Sharon – und verspricht gegen Ende des Abends: „Ich geh‘ als letztes. Ich verspreche dir: Ich hau als letztes ab.“

„Die Bachelorette“ 2022 – Folge 6: Dominik weint vor Tom

Traditionell dreht sich in jeder Folge alles um die „Nacht der Rosen“. Und diesmal handelt es sich um eine ganz besondere. „Es ist die letzte ‚Nacht der Rosen‘ in dieser Villa“, kündigt Sharon an. Doch nach einer ausgelassenen Poolparty kippt die Stimmung zunehmend.

Den Anfang macht Dominik. Nach zwei Witzen beim Kajak-Date, die nicht gut bei Sharon ankamen, sucht er noch einmal das Gespräch, kommt mit ihr aber nicht auf einen grünen Zweig. Als er Tom, mit dem er in Folge 2 dazugestoßen war, davon erzählt, bricht er in Tränen aus: „Dass ich mir das Leben einfach selber schwer macht, kotzt mich einfach an.“

Die Bachelorette“ 2022 – Folge 6: Lukas und Umut gegen Emanuell

Auch Emanuell macht die sich zuspitzende Situation offensichtlich mehr und mehr zu schaffen. Als Umut genervt reagiert, weil er seine beige Hose mit seinen Schuhen verdreckt, reagiert er völlig über: „Jetzt kommt dein wahres Gesicht raus.“ Umut versucht noch, deeskalierend zu wirken, stößt aber auf geballte Ablehnung: „Bevor ich dir ’ne Bombe geb‘, geh‘ ich lieber weg.“

Später mischt sich auch Lukas ein, wie bereits in der Vorschau af Folge 6 zu sehen gewesen war. Als er allerdings merkt, dass er nicht schlichten kann, verlässt er die Streithähne – begeht dabei aus Sicht von Emanuell aber einen Fehler. „Wenn man mir an den Kopf fasst, ist es für mich sehr erniedrigend“, erklärt der 29-Jährige. Im Anschluss lässt er nicht locker und sucht die Konfrontation mit Lukas. Der reagiert gereizt: „Lass mal weggehen von der Kamera.“ Und schiebt eine Drohung hinterher: „Pass auf, was du machst!“

„Die Bachelorette“ 2022 – Folge 6: Wer fliegt raus?

Auch bei Sharon kochen die Emotionen über. Nach zwei fast identischen Einzelgesprächen mit Jan und Lukas wird sie von ihren Gefühlen übermannt – und sucht kurzerhand das Weite. „Ich befinde mich in einer Ausnahmesituation und empfinde für mehrere Männer gleichzeitig“, sagt sie unter Tränen. „Mich hat’s erwischt.“

„Ich brauchte gerade mal fünf Minuten um durchzuatmen“, erklärt sie den Männern nach ihrer Rückkehr. „Das ist unglaublich, was ich hier tatsächlich gerade erlebe und so spurlos geht das an mir nicht vorbei.“ Trotzdem muss sie am Ende erneut eine Entscheidung treffen: Umut und Dominik reisen zwar auch aus Phuket ab, müssen im Gegensatz zu den verbliebenen sechs Kandidaten allerdings den Heimweg antreten.

