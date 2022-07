Tränen nach Glatzen-Enthüllung? Die Vorschau auf „Bachelorette“-Folge 5

Die Männer werden weniger, die Gefühle mehr. Für Sharon ist es an der Zeit, ihr Glatzen-Geheimnis endlich auch vor den Kandidaten zu lüften. Wie werden die Männer reagieren? Die Vorschau auf Folge 5 zeigt jedenfalls, dass die „Bachelorette“ weint.

Spoiler-Alarm: Wenn ihr nicht wissen möchtet, was (womöglich) in Folge 5 von „Die Bachelorette“ 2022 passiert, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

„Ich bin gespannt, wie die nächsten Tage so aussehen werden. Ich freu mich auch darauf“, sagt Sharon am Ende von Folge 4. „Aber: Ich hab auch Respekt davor.“

„Die Bachelorette“ 2022 – Folge 5: Nächster Kuss mit Steffen

Nach diesen verheißungsvollen Worten startet die neue „Bachelorette“-Woche allerdings verhältnismäßig entspannt: An einem actionreichen Gruppendate am Strand dürfen Emanuell, Alexandros, Steffen, Stas, Jan und Tom teilnehmen. Obwohl Tom in die Offensive geht („Ich seh‘ uns schon in Santos surfen“), ist es – wenn uns nicht alles täuscht – am Ende Steffen, der den Abend mit Sharon verbringen darf.

Bei intensiven Gesprächen und einer spektakulären Feuershow – die parallel auch die restlichen Kandidaten in der Villa geboten bekommen – passiert, was sich zuletzt schon angebahnt hatte: Es kommt zum Kuss. „Dieser Mann hat mir heute den Kopf verdreht“, hört man Sharon sagen. Deutlich weniger begeistert ist Emanuell: „Probier‘ dich aus, ja. Aber jeden?“, fragt er – und fügt hinzu: „Wie viele Küsse denn noch?“

„Die Bachelorette“ 2022 – Folge 5: Zeigt Sharon den Männern ihre Glatze?

Einen weiteren gibt es in dieser Folge definitiv noch, allerdings in anderer Form: Nachdem Sharon Lukas Charles ihr Geheimnis beim zweiten Einzeldate offenbart, reagiert dieser zuckersüß und gibt ihr einen Kuss auf den Kopf.

Es bleibt die Frage: Zeigt Sharon auch den anderen Männern ihre Glatze? „Ich zeig mich heute ohne Perücke“, hört man sie sagen. Und irgendwie liegt es ja auch auf der Hand, schließlich könnte Lukas Charles bei seiner Rückkehr in die Villa davon erzählen. Sollte es tatsächlich so weit kommen: Wie reagieren die restlichen Kandidaten? Und haben die Reaktionen Auswirkungen auf die nächsten Entscheidungen in der „Nacht der Rosen?“

