„Bachelorette“-Folge 3: Erster Kuss – und Glatzen-Enthüllung?

Zahlentechnisch hat sich nach der zweiten „Bachelorette“-Folge nicht viel getan: Auf die zwei Nachrücker Tom und Dominik folgten drei Rauswürfe, sodass noch 16 Kandidaten dabei sind. Schaut man sich die Vorschau auf Folge 3 allerdings an, könnte sich dafür an anderen Stellen einiges bewegen.

Spoiler-Alarm: Wenn ihr nicht wissen möchtet, was (womöglich) in Folge 3 von „Die Bachelorette“ 2022 passiert, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

Los geht die dritte Folge mit einem Gruppendate auf einem XXL-Katamaran. Sicher mit dabei, das kann man der Vorschau entnehmen: Neu-Kandidat Tom, Umut und Alexandros. Es wird getanzt, getrunken und gelacht.

„Die Bachelorette“ 2022: Erster Kuss in Folge 3?

Doch das Highlight wartet am Abend: Mit einem Mann lässt Sharon den Abend bei einem Candlelight-Dinner an Deck ausklingen. Vor dem thailändischen Sonnenuntergang knistert es gewaltig, denn: Die „Bachelorette“ hat eine Vorab-Rose dabei – und es sieht ganz so aus, als würde diese mit einem Kuss übergeben. „Es geht einfach los“, stellt Sharon fest. Doch wer ist der Glückliche, der sie unerwartet „so abtauchen lässt“?

„Bachelorette“-Folge 3: Enthüllt Sharon ihre Glatze?

Ein krasses Kontrastprogramm gibt beim nächsten Gruppendate: Die „Bachelorette“ lädt Emanuell, Lukas Charles, Max, Dominik, Stas und Maurice zum Kindergeburtstag ein – bevor es beim Einzeldate schließlich nochmal richtig romantisch wird: Auf einen Helikopterflug folgt ein Dinner vor atemberaubender Kulisse.

Der Auserwählte ist diesmal Steffen. Und es scheint so, als würde Sharon ihr Glatzen-Geheimnis lüften – oder zumindest kurz davor stehen. „Lange oder kurze Haare – egal“, teilt sie dem 27-Jährigen mit. Danach sitzt sie alleine vor der Kamera: „Ich weiß noch nicht, wie ich’s machen werde. Vielleicht mach ich’s irgendwie so“, sagt sie – und greift unter ihren Haaransatz, um ihre Perücke vom Kopf zu ziehen. Dann endet die Vorschau Folge 3. Für reichlich Spannung ist also gesorgt!

