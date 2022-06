Der erste Kuss – und Sharon lüftet ihr Glatzen-Geheimnis: Das passiert in „Bachelorette“-Folge 3

Die „Bachelorette“ steht noch relativ am Anfang ihrer Reise – und doch steckt sie schon mitten im Gefühlschaos: Während es in Folge 3 besonders bei einem Mann zu starkem Herzklopfen kommt, gibt es bei anderen erste Fragezeichen. Und dann wäre da noch ein Geheimnis, das Sharon offenbart.

Spoiler-Alarm: Wenn ihr nicht wissen möchtet, was in der dritten Folge von „Die Bachelorette“ 2022 passiert und wer am Ende rausfliegt, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

Zunächst geht es aber wie gewohnt weiter: Sieben der übrigen 16 Männer – Jan, Tim, Umut, Hannes, Tom, Philipp und Alex – dürfen mit der „Bachelorette“ auf eine Kajak-Tour, die sie an Meereshöhlen und Lagunen vorbeiführt. Auch von einem Zwist zwischen Umut und Tom lässt sich Sharon jedoch nicht von ihrer Kennenlern-Mission abbringen – und lädt Jan anschließend zu einem Einzeldate ein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Die Bachelorette (@bachelor.rtl)

„Die Bachelorette“ 2022 – Folge 3: Erster Kuss mit Jan

Mit dem Sonnenuntergang im Hintergrund werden die Gespräche intensiver. „Bei Jan ist es so: Wenn ich weiterdenke und mir vorstelle, wie es vielleicht ist, mit ihm zu leben, dann kommen Bilder“, verrät die „Bachelorette“, um dann festzustellen: „Und das ist krass!“ Fast folgerichtig gibt sie dem 31-Jährigen aus Hannover eine Vorab-Rose – und dann passiert, was die Vorschau auf Folge 3 bereits angedeutet hatte: Er bedankt sich mit dem ersten Kuss der Staffel.

In der Männer-Villa wird die Kuss-Nachricht mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Doch zum Glück gibt es für die zuvor zuhause gebliebenen acht Kandidaten schnell die nächste Gelegenheit, einen Schritt auf Sharon zuzumachen: Dominik, Emanuell, Basti, Yannick, Lukas, Maurice, Max und Stas lädt die „Bachelorette“ zu einer Reise in die Kindheit ein. Nachdem es zunächst ausgelassen zugeht, wird es später auch ernst. Nachdem einige Männer private Einblicke gegeben haben, öffnet sich auch Sharon und erzählt vom Tod ihrer besten Freundin. Am Ende bittet sie Lukas Charles, den Abend mit ihr zu verbringen. „Lukas ist definitiv ein Mann, der auf mich Wirkung hat“, erklärt sie ihre Entscheidung. Einen Kuss gibt es hier aber (noch) nicht.

„Bachelorette“ enthüllt ihre Glatze – aber nicht vor den Männern

Das letzte Date der Woche gehört schließlich ganz allein Steffen. Mit dem Helikopter geht es hoch hinaus und anschließend gibt es ein kleines Picknick. Beim Gespräch über Äußerlichkeiten kommt dann auch das Thema Haare zur Sprache. Dass das bei Sharon ein sehr sensibles ist, weiß Steffen zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

„Wenn irgendwann mal die Bombe platzt und ich es den Männern erzähle, wirk‘ ich bestimmt nochmal ein bisschen anders“, sagt sie – und spielt damit auf eine der härtesten Episoden in ihrem Leben an: Über 15 Jahre litt sie unter kreisrundem Haarausfall. „Ich habe jeden Tag im Spiegel eine neue Stelle gesucht, meine Haare gekämmt und mir gedacht: ‚Mist!'“, erinnert sie sich.

Nach unzähligen erfolglosen Arztbesuchen und vergossenen Tränen habe sie ihr Schicksal irgendwann selbst in die Hand genommen. „Ich habe meine besten Freundinnen gefragt und sie darum gebeten, mir den Kopf zu rasieren“, erzählt sie unter Tränen. „Ich wusste, dass das das Beste wird, das ich jemals tun werde. Aber während dieser paar Minuten habe ich mich glaube ich nicht gespürt. Ich war ängstlich. Ich hatte Angst, dass ich mich nie wieder öffnen kann. Nie wieder verlieben. Dass mich nie wieder jemand hübsch findet.“ Anschließend nimmt die „Bachelorette“ all ihren Mut zusammen und präsentiert ihre Glatze erstmals vor der Kamera.

„Die Bachelorette“ 2022 – Folge 3: Wer fliegt raus?

Die große Enthüllung vor den Kandidaten folgt allerdings nicht, in der „Nacht der Rosen“ fokussiert sich Sharon darauf, letzte und vielleicht entscheidende Erkenntnisse zu bekommen. Als nur noch eine Rose übrig ist, entscheidet sich die „Bachelorette“ etwas überraschend für Max, der ihr zuvor auch persönlich von seiner in Folge 2 öffentlich gemachten fehlenden sexuellen Anziehung berichtet hatte. Leer gehen hingegen Maurice, Philipp und Yannick aus.

Mehr zur „Bachelorette“: