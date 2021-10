2021 feiert „Bachelor in Paradise“ nach einem Jahr Pause sein Comeback. Kandidaten, Start, Sendetermine – hier bekommt ihr alle Infos zum RTL-Format.

Seit 2018 gibt es im „Bachelor“-Kosmos drei Formate – neben „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ noch „Bachelor in Paradise“. Hier treffen ehemalige Kandidaten der beiden Shows aufeinander, die noch auf der Suche nach der großen Liebe sind. In diesem Jahr ist sogar eine ehemalige Bachelorette dabei.

Start: Wann beginnt „Bachelor in Paradise 2021“?

Am 24. Oktober ist es soweit: Dann läuft die erste Folge der dritten Staffel von „Bachelor in Paradise“ bei RTL. Um 22.25 Uhr fällt der Startschuss. Bereits am 17. Oktober können aber TVNOW-Kunden losgehen, dann gibt es die erste Folge auf dem Streamingdienst.

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Bachelor in Paradise (@bachelor.rtl)

„Bachelor in Paradise 2021“: Die Kandidaten

Insgesamt 27 Kandidaten hat RTL für die dritte Staffel von „BiP“ verkündet – fair verteilt sind es 13 Frauen und 14 Männer. Unter ihnen befindet sich eine ehemalige Bachelorette, ein Kandidat, der schon bei „Bachelor in Paradise“ zu sehen war, und zwei TV-Neulinge.

Das sind die Frauen bei „Bachelor in Paradise 2021“:

Karina Wagner (25, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2021)

(25, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2021) Denise Hersing (25, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2021)

(25, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2021) Chanelle Wyrsch (25, „Die Bachelorette“ 2020 in der Schweiz)

(25, „Die Bachelorette“ 2020 in der Schweiz) Samira Klampfl (27, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2018)

(27, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2018) Denise Jessica König (28, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2020)

(28, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2020) Roxana Papadie (29, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2018)

(29, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2018) Jacqueline Bikmaz (32, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2021)

(32, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2021) Angie Teubner (29, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2018 und „Der Bachelor“ 2020 (Schweiz)

(29, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2018 und „Der Bachelor“ 2020 (Schweiz) Fabienne Gierke (29, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2017)

(29, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2017) Judith Diaz Caballero (29, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2020)

(29, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2020) Romina Beck (27, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2016)

(27, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2016) Sanja Trokicic (29, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2018 (Schweiz))

(29, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2018 (Schweiz)) Donya Dardmand (30, Ex-„Bachelorette“-Bewerberin)

>> Fotos: Das sind die Kandidaten der dritten Staffel von „Bachelor in Paradise“ <<

Das sind die Männer bei „Bachelor in Paradise 2021“:

Maurice Grube (26, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2020)

(26, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2020) Serkan Yavuz (28, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2019 und „Bachelor in Paradise“ 2019)

(28, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2019 und „Bachelor in Paradise“ 2019) Martin Majchzrak (29, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2017)

(29, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2017) Brian Dwyer (30, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2018)

(30, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2018) Ioannis Amanatidis (31, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2020)

(31, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2020) Moritz Breuninger (32, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2020)

(32, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2020) Gustav Masurek (32, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2021)

(32, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2021) Alex Gérard (32, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2020)

(32, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2020) Anil Kortajarena Yaman (31, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2014)

(31, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2014) Florian Hausdorfer (26, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2019)

(26, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2019) Lorik Bunjaku (24, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2021)

(24, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2021) David Taylor (26, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2019)

(26, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2019) Miro Slavov (30, TV-Neuling)

(30, TV-Neuling) Zico Banach (30, Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2021)

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von RTL Deutschland (@rtl_com)

Wo läuft „Bachelor in Paradise 2021“?

Auch in diesem Jahr wird „Bachelor in Paradise“ bei RTL ausgestrahlt. Wie in den ersten beiden Staffeln wurde im TV jeweils eine Folge pro Woche gezeigt. Darüber hinaus haben eingefleischte Fans die Möglichkeit, das Geschehen auch bei TVNOW zu verfolgen. Beim Streamingdienst ist die aktuelle Folge schon sieben Tage vorher abrufbar.

TV-Termine: Wann läuft „Bachelor in Paradise 2021“?

Insgesamt neun Folgen umfasst die dritte Staffel. Das sind die Sendetermine von „Bachelor in Paradise 2021“:

Folge 1: Sonntag, 24.10.2021 um 22:25 Uhr

Folge 2: Sonntag, 31.10.2021 um 22:25 Uhr

Folge 3: Sonntag, 07.11.2021 um 22:25 Uhr

Folge 4: Sonntag, 14.11.2021 um 22:25 Uhr

Folge 5: Sonntag, 21.11.2021 um 22:25 Uhr

Folge 6: Sonntag, 28.11.2021 um 22:25 Uhr

Folge 7: Sonntag, 05.12.2021 um 22:25 Uhr

Folge 8: Sonntag, 12.12.2021 um 22:25 Uhr

Folge 9: Sonntag, 19.12.2021 um 22:25 Uhr

„Bachelor in Paradise“ 2021 im Stream bei TVNOW

Bereits jetzt sind die ersten 30 Minuten von „Bachelor in Paradise“ 2021 bei TVNOW verfügbar. Die komplette erste Folge wird dann am Sonntag, 17. Oktober um 20.15 Uhr freigeschaltet.

Ist Paul Janke auch bei „Bachelor in Paradise 2021“ dabei?

In der zweiten Staffel agierte Paul Janke als Barkeeper und Ansprechpartner für die Kandidaten. Der Ex-Bachelor griff dabei aber nicht aktiv als Kandidat ins Geschehen ein – war also kein weiterer Konkurrent für die Männer. Auch 2021 ist er wieder in dieser Funktion mit dabei.

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Paul Janke (@jankepaul)

Gab es schon eine Liebesgeschichte bei „Bachelor in Paradise“?

Nach zwei Staffeln „Bachelor in Paradise“ kann man als Zwischenfazit ziehen, dass bisher eher die Unterhaltung – und weniger die große Liebe – im Fokus stand.

Ausgerechnet ein Kandidat, der 2021 wieder dabei ist, sorgte bisher aber für die größten Emotionen. Serkan Yavuz lernte im Rahmen der zweiten Staffel von „BiP“ 2019 Carina Spack kennen und schnell auch lieben. Die beiden kamen zusammen und die Beziehung dauerte rund ein Jahr. Dann aber die traurige Botschaft: Serkan hat im November 2020 die Trennung bestätigt. „Weitermachen“, dachte sich daraufhin wohl Serkan! Er ist 2021 wieder bei „Bachelor in Paradise“ dabei und versucht sein Glück erneut.

>> Hintergrund: Das wurde aus den Paaren von „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ <<