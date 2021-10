13 Frauen und 14 Männer treffen bei „Bachelor in Paradise“ 2021 aufeinander. Unter ihnen sind ein alter Bekannter, eine ehemalige Bachelorette und zwei TV-Neulinge. Wir stellen euch die Kandidaten vor.

1 von 28

Nach einem Jahr Pause gibt es wieder „Bachelor in Paradise“ – schon 2018 und 2019 konnten sich ehemalige Teilnehmer von „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ hier noch einmal beweisen und einen neuen Versuch in Richtung große Liebe starten.

>> „Bachelor in Paradise 2021“: Kandidaten, Start, Sendetermine – alle Infos zur 3. Staffel <<

Ein Rückkehrer bei „Bachelor in Paradise 2021“

Bereits 2019 bei „Bachelor in Paradise“ dabei war Serkan Yavuz dabei, der im selben Jahr bei „Die Bachelorette“ ein Auge auf Gerda Lewis geworfen hatte. Aus den beiden wurde aber nie ein Paar. Apropos Bachelorette: Chanelle Wyrsch hat bei unseren Nachbarn in der Schweiz diese Rolle im Jahr 2020 übernommen. Liebestechnisch lief das aber mit mäßigem Erfolg, weshalb sie es bei „Bachelor in Paradise“ noch einmal versucht.

Allerdings muss sich die 25-Jährige dafür nicht grämen. Nicht viele Paare von „Der Bachelor“ oder „Die Bachelorette“ finden in der RTL-Show die Liebe für die Ewigkeit. Ihr überlegt gerade, wer da so zusammengekommen ist?

>> Hier entlang: Das wurde aus den Paaren von „Die Bachelorette“ und „Der Bachelor“ <<

„Bachelor in Paradise 2021“: Zwei Unbekannte unter den Kandidaten

Neben vielen bekannten Gesichtern sind aber auch zwei gänzlich unbekannte dabei. Für Donya Dardmand und Miro Slavov ist das TV Neuland. Die 30-jährige Donya hatte sich in der Vergangenheit schon einmal als „Bachelorette“ beworben, war aber nicht genommen worden. Miro hingegen hat sein Geld früher als Fußballer verdient – unter anderem spielte er für den Chemnitzer FC in der 3. Liga – und arbeitet inzwischen als Model. Seine Freunde sehen in ihm den perfekten Bachelor.