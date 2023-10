„Bachelor in Paradise“ 2023: Kandidaten, Start, Sendetermine – alle Infos zur 5. Staffel

„Bachelor in Paradise“ geht in die fünfte Runde. Kandidaten, Start, Sendetermine – hier bekommt ihr alle Infos zum RTL-Format.

Seit 2018 gibt es im „Bachelor“-Kosmos drei Formate – neben „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ noch „Bachelor in Paradise“. Hier treffen ehemalige Kandidaten der beiden Shows aufeinander, die noch auf der Suche nach der großen Liebe sind. In diesem Jahr ist sogar eine ehemalige Bachelorette dabei.

Start: Wann beginnt „Bachelor in Paradise“ 2023?

Am 3. November ist es soweit: Dann läuft die erste Folge der fünften Staffel von „Bachelor in Paradise“ bei RTL +. Die Staffel wird exklusiv auf der Streamingplattform von RTL zu sehen sein. Ab wie viel Uhr die Show verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt, vermutlich aber ab 20.15 Uhr dieses Tages.

„Bachelor in Paradise“ 2023: Die Kandidaten

Einige alte und neuere Bachelor-Hasen ziehen für euch wieder ins Paradies, um öffentlich nach der großen Liebe im Bachelor-Universum zu suchen. Unterhalten werdet ihr (Stand 20. Oktober) von diesen TV-Singles.

Das sind die Frauen bei „Bachelor in Paradise“ 2023:

Melissa („Die Bachelorette“ 2020)

Franziska („Der Bachelor“ 2022)

Pam („Der Bachelor“ 2023)

Tami („Der Bachelor“ 2023)

Leyla („Der Bachelor“ 2023)

Rebecca („Der Bachelor“ 2018)

Michelle („Der Bachelor“ 2018)

>> Fotos: Das sind die Kandidaten der fünften Staffel „Bachelor in Paradise“ <<

Das sind die Männer bei „Bachelor in Paradise“ 2023:

Adrian („Die Bachelorette“ 2023)

Steffen („Die Bachelorette“ 2022)

Kaan („Die Bachelorette“ 2023)

Amir („Die Bachelorette“ 2023 Schweiz)

Daniel („Die Bachelorette“ 2020)

Wo läuft „Bachelor in Paradise“ 2023?

„Bachelor in Paradise“ wird 2023 exklusiv auf RTL+ zum Stream verfügbar sein.

TV-Termine: Wann läuft „Bachelor in Paradise“ 2023?

Die fünfte Staffel umfasst insgesamt acht Folgen. Die erste Folge erscheint am 3. November 2023 auf Tvnow.de. Wann die anderen Folgen verfügbar sein werden, ist nicht bekannt.

Ist Paul Janke auch bei „Bachelor in Paradise“ 2023 dabei?

In der letzten Staffel agierte Paul Janke als Barkeeper und Ansprechpartner für die Kandidaten. Der Ex-Bachelor griff dabei aber nicht aktiv als Kandidat ins Geschehen ein – war also kein weiterer Konkurrent für die Männer. Auch 2023 ist er wieder in dieser Funktion mit dabei.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bachelor in Paradise (@bachelor.rtl)

Gab es schon eine Liebesgeschichte bei „Bachelor in Paradise“?

Nach zwei Staffeln „Bachelor in Paradise“ kann man als Zwischenfazit ziehen, dass bisher eher die Unterhaltung – und weniger die große Liebe – im Fokus stand.

Ausgerechnet ein Kandidat, der 2021 dabei war, sorgte bisher aber für die größten Emotionen. Serkan Yavuz lernte im Rahmen der zweiten Staffel von „BiP“ 2019 Carina Spack kennen und schnell auch lieben. Die beiden kamen zusammen und die Beziehung dauerte rund ein Jahr. Dann aber die traurige Botschaft: Serkan hat im November 2020 die Trennung bestätigt. „Weitermachen“, dachte sich daraufhin wohl Serkan! Er war 2021 wieder bei „Bachelor in Paradise“ dabei und versuchte sein Glück erneut.

>> Hintergrund: Das wurde aus den Paaren von „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ <<