Die zweite Staffel der RTL-Show „Bachelor in Paradise“ ist am Dienstagabend zu Ende gegangen. Dutzende ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten durften ein aufregendes Liebes-Abenteuer erleben. Aber wer ist zusammen und auch nach dem Finale noch ein Paar?

Wer ist ein Paar und noch zusammen?

Woche für Woche galt es die Frage zu beantworten, wer raus und wer weiter ist. In der neunten Folge, dem großen Finale, hieß es dann: Wer ist auch nach der Zeit im „Paradies“ noch zusammen und ein Paar? Wir haben die Antworten für euch.

Folge 9: Im großen Finale der RTL-Show standen wichtige Entscheidungen an. Die Paare, die sich gefunden haben, sollten sich Gedanken darüber machen, ob sie es auch nach der Show im wahren Leben mit einer Beziehung versuchen wollen oder nicht. War das der Fall, gab es für sie vor der finalen Rosen-Entscheidung noch ein Dreamdate, ehe es wieder zurück nach Deutschland ging. Aber in diesen Genuss kam nicht jeder. Sowohl Ernestine Palmert als auch Stefanie Gebhardt entschieden sich gegen ein Dreamdate und damit auch gegen ihre „Paradies-Partner“ Andreas Ongemach und Oggy Baam. Weitaus besser lief es da schon bei Carina Spack und Serkan Yavuz sowie Marco Cerullo und Christina Grass. Beide Paare erklärten im Talk mit Frauke Ludowig, dass sie auch heute noch ein Paar sind. Eine Tatsache, die Michael Bauer und Natalie Stommel trotz Dreamdate nicht von sich behaupten können. Der Grund? „Ich habe einen Tag nach der Rückkehr von ihm eine Nachricht bekommen, dass er sich für die andere Frau entschieden hat“, so Natalie. Rumms! Was dahinter steckt und die ausführliche Zusammenfassung zum Finale findet ihr hier.

Folge 8: In der letzten Folge vor dem großen Finale ging es nochmal rund. Mit Sebastian Mansla schickte RTL einen Fitness-Coach ins Rennen, der bereits ein Techtelmechtel mit Carina Spack hatte. Das gefiel Serkan Yavuz natürlich gar nicht. „Wenn die mit dem auf ein Date geht, bin ich hier raus“, drohte er. Aber: Alles halb so wild. Carina blieb ihrem Serkan treu und schenkte ihm ihre Rose.

Weitaus weniger harmonisch lief es da bei Christian Rauch und Janina-Celina Jahn. Nach einem Kuss, bei dem die Welt noch in Ordnung schien, gingen sie das Ganze viel zu verkopft an und stritten sich wegen Kleinigkeiten. Am Ende war Janina-Celina klar: So wird das nix! Die Blondine trat noch in der Nacht der Rosen freiwillig ab und ließ damit auch Christian ohne Rose sitzen. Ebenfalls keine Schnittblume bekamen Sebastian und Sören Altmann. Der DJ aus Hamburg gab sich redlich Mühe, auf den letzten Metern noch eine Frau für sich zu gewinnen, hatte dabei aber wenig Erfolg. Im Finale stehen somit folgende Paare:

Natalie Stommel & Michael Bauer

Carina Spack & Serkan Yavuz

Christina Grass & Marco Cerullo

Stefanie Gebhardt & Oggy Baam

Ernestine Palmert & Andreas Ongemach

Ihr habt die Folge verpasst? Kein Problem! Hier verraten wir euch, was es mit der Eifersucht Serkans auf sich hatte, warum ein Kuss nicht ohne Folgen blieb und wie Marco wirklich ist.

Folge 7: Ärger im Paradies! Michi Bauer, der seit der ersten Folge eng mit Natalie Stommel ist, sah sich mit Vorwürfen von Neuzugang Amelie Sperlich konfrontiert, die es in sich hatten. Geht es nach der 24-Jährigen, hat Michi nämlich längst eine Freundin und spielt ein falsches Spiel. Aussagen, die Michi aber schlicht als falsch bezeichnete und damit auch erstaunlich gut durchkam. Am Ende war die Sache jedenfalls sowohl für Amelie und Michi gegessen. Nicht mehr mit im Rennen ist derweil Alexander Hindersmann. Der Frauenschwarm entschied sich für einen freiwilligen Abgang, weil es mit Jade Übach auf der Gefühlsebene einfach nicht weitergehe. Das wiederum hatte zur Folge, dass die Flugbegleitern am Ende ohne Rose dastand und das Paradies verlassen musste. Eine Tatsache, die zu vielen Tränen führte. Ebenfalls raus sind Cara Suckert und Amelie Sperlich. Und so haben sich die Männer in der Nacht der Rosen entschieden:

Christian Rauch entschied sich für Janina-Celine Jahn

Marco Cerullo entschied sich für Christina Grass

Serkan Yavuz entschied sich für Carina Spack

Oggy Baam entschied sich für Stefanie Gebhardt

Michael Bauer entschied sich für Natalie Stommel

Andreas Ongemach entschied sich für Ernestine Palmert

Folge 6: Mit Andreas Ongemach und Oggy Baam sind zwei neue Kandidaten ins Camp gezogen, die nicht bei allen direkt für Begeisterung sorgten. Vor allem Serkan Yavuz und Daniel Chytra hatten in der vergangenen Bachelorette-Staffel mit Gerda Lewis so ihre Probleme mit den beiden etwas eigenwilligen Charakteren. In der jüngsten Episode von „Bachelor in Paradise“, die aufgrund des Fußball-Länderspiels zwischen Deutschland und Nordirland erst am 26. November im TV bei RTL ausgestrahlt wurde, hatten Andreas und Oggy allerdings gut lachen. Denn beide bekamen in der Nacht der Rosen eine eben solche überreicht. Andreas von Jade Übach, da ihre erste Wahl in Person von Alexander Hindersmann bereits eine Rose bekommen hatte, Oggy von Stefanie Gebhardt, die beim Einzeldate mit dem Kampfsportler aus Wesel in den Genuss einer Massage kam. Schlecht aus sah es entsprechend für Drohnen-Pilot Daniel. Der Österreicher hatte auf eine Rose von Janina-Celine Jahn spekuliert, doch die entschied sich nach einem Date mit Christian Rauch für den Personal-Trainer. So schnell kann’s eben gehen bei „Bachelor in Paradise“. Daniel ist also raus und so haben sich die Frauen in der Nacht der Rosen entschieden:

Cara Suckert entschied sich für Alexander Hindersmann

Christina Grass entschied sich für Marco Cerullo

Carina Spack entschied sich für Serkan Yavuz

Jade Übach entschied sich für Andreas Ongemach

Natalie Stommel entschied sich für Michael Bauer

Stefanie Gebhardt entschied sich für Oggy Baam

Janina-Celine Jahn entschied sich für Christian Rauch

Folge 5: Mit Stefanie Gebhardt, Kimberley Schulz und Janina Celine Jahn sind gleich drei neue Single-Ladys ins „Paradies“ gezogen. Für Begeisterung bei den übrigen Kandidaten sorgte das allerdings nicht unbedingt. Ganz im Gegenteil! Vor allem das Dasein von Janina Celine brachte Carina Spack, besonders aber Filip Pavlovic ordentlich auf die Palme. Bei Letzterem ging es sogar so weit, dass er kurz vor der Nacht der Rosen völlig die Beherrschung verlor und Janina Celine nicht nur übel beleidigte, sondern auch noch sein Getränk nach ihr schleuderte. Immerhin: Wenig später zeigte er sich einsichtig, entschuldigte sich und zog die Konsequenzen. Filip ging freiwillig!

Ebenfalls nicht mehr mit dabei sind die gerade erst neu hinzugekommene Kimberley, Janine Christin Wallat und Samantha Justus. Sie gingen in der Nacht der Rosen leer aus und mussten gehen. Und so haben sich die anderen Kandidaten entschieden:

Marco Cerullo entschied sich für Christina Grass

Serkan Yavuz entschied sich für Carina Spack

Michael Bauer entschied sich für Natalie Stommel

Alexander Hindersmann entschied sich für Jade

Daniel Chytra entschied sich für Janina Celine Jahn

Christian Rauch entschied sich für Stefanie Gebhardt

Folge 4: Mit Rafi Rachek und Daniel Chytra sind gleich zwei neue Männer ins Paradies gekommen. Doch während Daniel gleich mal ein Date mit Samantha Justus verbringen durfte, war Rafi alles andere als locker oder entspannt. Das hatte allerdings auch einen guten Grund. Denn Rafi teilte seinen Mitstreitern – und somit natürlich auch allen Zuschauern – vor laufender Kamera mit, dass er sich und alle anderen nicht mehr länger belügen wolle. Er habe gemerkt, dass er „nicht auf Frauen, sondern auf Männer stehe“ und entschied sich deshalb, das Dating-Format vorzeitig zu beenden.

Einen Entschluss, den auch Aurelio Savina gefasst hat, wenn auch aus anderen Beweggründen. Denn der selbsternannte „einsame Wolf“ habe feststellen müssen, dass er Samantha nicht bekommen könne, aber auch keine andere Frau wolle. „Das bedeutet, dass ich im Paradies nichts mehr zu suchen habe“, so Aurelio. Statt sich von allen persönlich zu verabschieden, hinterließ er jedoch nur einen emotionalen Abschiedsbrief, der vor allem Christina Grass, Natalie Stommel und Marco Cerullo bittere Tränen weinen ließ.

Durch den freiwilligen Abgang von Rafi und Aurlio musste allerdings auch sonst niemand das „Paradies“ verlassen und es ergaben sich in der Nacht der Rosen folgende Paare:

Natalie Stommel wählte Michael Bauer

Christina Grass wählte Marco Cerullo

Carina Spack wählte Serkan Yavuz

Samantha Justus wählte Daniel Chytra

Janine-Christin Wallat wählte Alexander Hindersmann

Jade Übach wählte Filip Pavlovic

Übrigens: Hier gibt’s die komplette Zusammenfassung der vierten Folge und alle Reaktionen auf die Entscheidungen von Rafi und Aurelio.

Folge 3: In der dritten Folge ging es für Carina Spack, Samantha Justus und Janine Christin Wallat ins „Paradies“. Dort angekommen, sorgte vor allem Carina für reichlich Gesprächsstoff unter den Mädels – und das nicht im positiven Sinne. Hellauf begeistert war indes Aurelio Savina, da mit Samantha eine Frau ins Camp gekommen ist, mit der er sich durchaus mehr vorstellen könne, als nur intim zu werden. Allerdings hatte Sam ein paar Probleme mit seiner Vita in der Erotik- und Porno-Branche. Schlecht sah es auch für Isabell Bernsee und Michelle Schellhaas aus. Sie gingen in der „Nacht der Rosen“ leer aus und mussten gehen. Einen freiwilligen Abgang legte derweil Julia Prokopy hin, die wohl nicht ertragen konnte, dass Alexander Hindersmann Gefallen an Carina gefunden hat. Ob das allerdings auch umgekehrt der Fall ist, lest ihr hier in unserer ausführlichen Zusammenfassung der dritten Folge.

Folge 2: Mit Single-Dauerbrenner Alexander Hindersmann („Die Bachelorette 2018 & 2019“), dem „einsamen Wolf“ Aurelio Savina und Marktleiter Michael Böhm sind in der zweiten Folge gleich drei neue Single-Kandidaten ins „Paradies“ gekommen. Für Michael war das Abenteuer allerdings genauso schnell wieder vorbei, wie es begonnen hat. Noch am Tag seines Einzugs musste er sich in der „Nacht der Rosen“ schon wieder verabschieden. Keine der Frauen wollte ihm eine Schnittblume schenken. Doch nicht nur ihn erwischte es, auch Cornelis und Eddy gingen leer aus – auch, weil mit der Entscheidung von Christina niemand gerechnet hatte. Hier haben wir für euch alle Highlights der zweiten Folge zusammengefasst.

Folge 1: Zum Auftakt der neuen Staffel ging es gleich mal hoch her. So hatten sich Marco Cerullo und Meike Emonts nach einer offenbar gescheiterten Teilzeit-Beziehung inklusive angeblich heimlich aufgenommenem Foto beim Sex noch so einiges zu sagen und auch zwischen Michelle Schellhaas und Michael Bauer gab’s reichlich Gesprächsbedarf. Gar nicht erst lange gefackelt haben hingegen Serkan Yavuz und Jade Übach. Nach nicht mal 30 Minuten Sendezeit hingen sie schon innig – und vermutlich auch nicht mehr ganz nüchtern – knutschend im Pool.

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren Am Ende hatten schließlich die Männer die Qual der Wahl und durften entscheiden, welche Frauen in der ersten Nacht der Rosen leer ausgehen. Und siehe da: Meike und Sarah Gehring sahnten keine Rosen ab. Sie sind raus! Und wer es ausführlicher wissen will: Hier erfahrt ihr alles über die erste Folge.

Welche Kandidaten waren bei Bachelor in Paradise dabei?

Insgesamt gingen 33 Singles an den Start – 17 Frauen und 16 Männer. Wir listen sie euch hier auf und sagen, in welcher Bachelor- oder Bachelorette-Staffel sie bereits teilgenommen haben. Hier geht’s übrigens auch direkt zur Bildergalerie mit den Kandidatinnen und Kandidaten.

Ernestine Palmert (Bachelor 2019)

Jade Übach (Bachelor 2019)

Isabell Bernsee (Bachelor 2019)

Kimberly Schulz (Bachelor 2019)

Stefanie Gebhardt (Bachelor 2019)

Christina Grass (Bachelor 2019)

Serkan Yavuz (Bachelorette 2019)

Andreas Ongemach (Bachelorette 2019)

Oggy Baam (Bachelorette 2019)

Daniel Chytra (Bachelorette 2019)

Sebastian Mansla (Bachelorette 2019)

Alex Hindersmann (Bachelorette 2018 und 2019)

Carina Spack (Bachelor 2018, Bachelor in Paradise 2018)

Michelle Schellhaas (Bachelor 2018)

Janine Christin Wallat (Bachelor 2018)

Meike Emonts (Bachelor 2018)

Janina Celine Jahn (Bachelor 2018)

Amelie Sperlich (Bachelor 2018)

Filip Pavlovic (Bachelorette 2018)

Sören Altmann (Bachelorette 2018)

Rafi Rachek (Bachelorette 2018)

Eddy Mock (Bachelorette 2018)

Christian Rauch (Bachelorette 2014, Bachelor in Paradise 2018)

Michael Böhm (Bachelorette 2017)

Cara Suckert (Bachelor 2017)

Michi Bauer (Bachelorette 2017)

Marco Cerullo (Bachelorette 2017)

Julia Prokopy (Bachelor 2017)

Samantha Justus (Bachelor 2015)

Aurelio Savina (Bachelorette 2014, „Dschungelcamp“ 2015)

Cornelis Steiner (Bachelorette 2014)

Sarah Gering (Bachelor 2013)

Natalie Stommel (Bachelor 2013)

Ein Sonderfall war derweil Paul Janke. Der Ur-Bachelor von 2012 war ebenfalls mit dabei. Allerdings nicht als Single-Kandidat, sondern – und das ist kein Witz – als Barkeeper. „Meine neue Aufgabe wird sein, dass ich für die Singles ein paar Cocktails mixe, vor allem aber auch Ansprechpartner für sie bin. Ich bin der Papa des Camps, gebe Tipps und helfe bei Problemen“, so Janke über seine Rolle.

Worum ging’s bei Bachelor in Paradise?

Natürlich um die Suche nach der großen Liebe. Denn RTL räumte zahlreichen ehemaligen Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten eine zweite oder gar dritte Chance ein, um den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden. Konkret hieß das, dass die Singles in einem schmucken Resort tagtäglich miteinander flirten durften, sich in der „Nacht der Rosen“ aber auch für- oder gegeneinander entscheiden mussten. Denn bei Bachelor in Paradise stürzten sich nicht alle Kandidaten gleichzeitig in das Liebes-Abenteuer. Immer wieder musten Kandidaten, die keine Rose bekamen, die Show verlassen und dafür stießen dann auch immer wieder neue Kandidatin hinzu. Für Abwechslung war also gesorgt.

Aber: Insgeheim ging es RTL natürlich vor allem um gute Unterhaltung. Streit, Eifersucht aber auch prickelnde Erotik waren absolut erwünscht. Und auch die teilnehmenden Kandidaten dürften ein Interesse daran gehabt haben, die Zahl ihrer Instagram-Abonnenten in die Höhe zu schrauben. Als so genannter Influencer lässt sich heute mitunter jedenfalls ganz gut leben.

War Bachelor in Paradise auch online im Stream sehen?

Ja! RTL strahlte die jeweils aktuelle Folge von Bachelor in Paradise auch parallel zur TV-Ausstrahlung im Live-Stream bei TVNOW aus. Wer wollte, konnte die Folgen jedoch auch schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung in der Mediathek der RTL-Gruppe sehen. Dort könnt ihr euch die Episoden auch noch nach der TV-Ausstrahlung in der Wiederholung anschauen.

Wer moderierte Bachelor in Paradise?

In der ersten Staffel führte Florian Ambrosius noch als Moderator durch die Dating-Show, in diesem Jahr verzichtete RTL jedoch auf einen Moderator oder eine Moderatorin. Mit Camp-Papa und Dating-Experte Paul Janke gab es ja schließlich schon einen Mann, der das Geschehen adäquat einordnen konnte.

Wann ist Bachelor in Paradise 2019 gestartet?

Die erste von insgesamt neun Folgen der zweiten Staffel von Bachelor in Paradise ist am Dienstag, den 15. Oktober 2019 um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt worden. Das war durchaus etwas überraschend, denn bislang platzierte RTL seine Dating-Shows immer an einem Mittwochabend. Bei Bachelor in Paradise ging es also schon dienstags in die volle Flirt-Offensive.

Welche Paare haben sich bei Bachelor in Paradise gefunden?

In der ersten Staffel waren es gleich drei Paare, die sich am Ende der Staffel eine Rose als Zeichen ihrer Liebe schenkten: Philipp Stehler und Pamela Gil Mata, Sebastian Fobe und Carina Spack sowie Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco. Zusammen ist davon heute aber niemand mehr. Die Beziehung von Philipp und Pam endete in einem öffentlich ausgetragenen Rosenkrieg, Sebastian und Carina haben sich schnell wieder aus den Augen verloren und Evelyn und Domenico trennten sich, nachdem klar wurde, dass De Cicco mit seiner Ex-Freundin ein Baby erwartet. Immerhin: Beide schafften es anschließend noch ins Dschungelcamp – und Evelyn gewann dort sogar die Dschungelkrone. 2020 waren es dann Carina Spack und Serkan Yavuz sowie Christina Grass und Marco Cerullo, die auch nach der RTL-Show noch zusammen waren.