„Wie wild habt ihr rumgeleckt?“: Was passiert in „Bachelor“-Folge 5?

„TEQUILA-TIIIIIIIIME“, schreien die zwölf übriggebliebenen Kandidatinnen von „Der Bachelor“ 2022 in der Vorschau auf Folge 5. Doch die gute Stimmung währt nicht allzu lange.

Spoiler-Alarm: Wenn ihr nicht wissen möchtet, was (womöglich) in Folge 5 von „Der Bachelor“ 2022 passiert, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

„Die wachsen mir alle ans Herz langsam“, stellt Bachelor Dominik Stuckmann fest. Und genau das birgt Probleme. Denn offensichtlich entwickeln auch die Frauen schon Gefühle. Und damit ist nicht nur Jana-Maria gemeint.

In der nächsten Einstellung sieht man Lara neben Dominik sitzen – und wir meinen verheulte Augen erkennen zu können. Dominiks Worte jedenfalls würden dazu passen: „Ich hab mein Herz hier nicht verschenkt“, erklärt er. Längst hat er erkannt, dass er sich in einer ziemlich komplizierten Situation befindet: „Du probierst das eine Feuer zu löschen und rennst in das nächste Feuer rein.“ Das Leben als Bachelor ist eben nicht immer ein Zuckerschlecken.

>> „Der Bachelor“ 2022: Wer ist raus? Wer ist weiter? Alle Folgen in der Zusammenfassung <<

„Der Bachelor“ 2022: Kuss zwischen Emily und Dominik?

Manchmal aber auch schon. Und langsam, aber sicher kristallisiert sich heraus, dass Dominik einer der Bachelor ist, der nichts unversucht lassen möchte. Als er gemeinsam mit Emily am Strand liegt und sich ein Feuerwerk anschaut, kommt es wohl zum Kuss. Das Bild wechselt zwar vor dem entscheidenden Moment, allerdings sieht es ganz danach aus, als würde Emily die dritte Kandidatin, die in den Genuss seiner Künste kommt.

>> Darum ist Emily schon jetzt die Oberzicke der neuen „Bachelor“-Staffel <<

Ein weiteres Indiz dafür: Franziska gibt an, „sehr enttäuscht“ zu sein, nachdem ein Ausschnitt aus der Ladys-Villa gezeigt wird, in dem Christina Aurora im Beisein der anderen Frauen fragt: „Wie wild habt ihr rumgeleckt?“ Nach dem zu urteilen, was man bisher gesehen hat, kann die Adressatin eigentlich nur Emily sein. Die Stimmung scheint am Boden – und längst fallen auch Kraftausdrücke. „Die verarscht uns jetzt, oder?“, fragt Nele auf dem Zimmer, während Anna neben ihr sitzt. Noch vulgärer wird es bei Christina Aurora, die im Beisein von Emily das Wort „F****“ in den Mund nimmt. Na, das kann ja heiter werden!

>> „Der Bachelor“ 2022: Sendetermine, Kandidatinnen, Drehort – alle Infos zur 12. Staffel <<