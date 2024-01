„Die Bachelors“ 2024: Wer ist raus? Gleich 9 Kandidatinnen verabschieden sich in Folge 1

2024 gehen „Die Bachelors“ in die 14. Staffel. Hier fassen wir für euch jede einzelne Folge zusammen und beantworten natürlich die Frage aller Fragen: Wer ist raus? Und wer gewinnt am Ende die letzte Rose?

Alle Infos zur 14. Staffel, zu den Sendeterminen, Kandidatinnen und zu den „Bachelors“ selbst haben wir euch hier zusammengefasst. Ihr habt Lust auf tiefere Einblicke in das Leben eines Rosenkavaliers? Findet hier die schönsten Fotos von Dennis Gries und hier alles, was ihr zu Sebastian Klaus wissen solltet.

„Die Bachelors“ 2024 – Folge 1: Wer ist raus?

Emotionen pur erwarten euch bei der ersten Folge der 14. Staffel: Während Dennis sich augenscheinlich bereits auf den ersten Blick in eine Kandidatin verliebt hat, kassiert Sebastian seinen ersten Korb in Folge 1. Kandidatin Mina will doch lieber um die Gunst ihres Exfreundes buhlen anstatt um das Herz des Rosenkavaliers. Sie verlässt die Show freiwillig.

Ausgeschieden in Folge 1:

Stephanie

Ina

Lisa W.

Anna W.

Anna L.

Jenny

Gina

Mina (ging freiwillig)

Vivien

„Die Bachelors“-Kandidatinnen 2024 im Überblick

Anna L. (27), Friseurin aus Eggolsheim – raus in Folge 1

Anna W. (30), Heilpädagogin aus Hamm – raus in Folge 1

Annika (30), Tourguide aus Wien

Bianca (23), Kinderpflegerin aus Nürnberg

Brenda (26), Auszubildende im Öffentlichen Dienst aus Wien

Eva (27), Architektur-Masterstudentin aus Köln

Fabienne (32), Nachhaltigkeitsmanagerin aus München

Freya (25), Consultant aus Berlin

Gina (31), Fitnesstrainerin aus Köln – raus in Folge 1

Ina (28), HR-Business Partner aus Erdmannshausen – raus in Folge 1

Jenny (24), Studentin für Kommunikation und Eventmanagement aus Elmenorst – raus in Folge 1

Jessica (26), Bankangestellte aus Berlin

Katharina (28), Senior Consultant aus Düsseldorf

Kim (30), Content Creator aus Potsdam

Kim-Yva (29), Inhaberin eines Schmuckladens und Personaltrainerin aus Marbella

Larissa (30), Versicherungskauffrau aus Siegburg

Laura B. (27), Automobilkauffrau aus Ochtrup

Laura D. (28), Reiseberaterin aus Bietigheim-Bissingen

Laura S. (23), Model und Yogalehrerin aus Köln

Lavinia (31), Zahnmedizinische Angestellte aus Dortmund

Leonie (28), Brautstylistin aus Köln

Lisa G. (28), gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau aus Berlin

Lisa W. (35), Verkäuferin aus Achern – raus in Folge 1

Lissy (29), Lehrerin aus Metzingen

Mina (26), Medizinische Fachangestellte aus Köln – raus in Folge 1

Nadia (26), Content Managerin aus Wuppertal

Rebecca (27), Content Creatorin und Social Media Managerin aus Berlin

Selin (26), Marketing Managerin aus Bad Laasphe

Stephanie (28), Studentin für Zeitbasierte Medienkunst aus Linz (Österreich) – raus in Folge 1

Vivien (29), selbstständige Kosmetikerin aus Düsseldorf – raus in Folge 1

