Gewinnerin bei „Der Bachelor“ 2023 heute: Ist David Jackson auch nach dem Finale mit ihr zusammen?

Noch vor Staffelstart stellte der Sender RTL den diesjährigen Bachelor in einem Videoclip vor. Darin verriet er auch, was er nach drei Jahren Singledasein von seiner Zukünftigen erwartet: „Ich suche jemanden, der bereit ist für eine Beziehung, für Liebe und um gemeinsam durchs Leben zu gehen, gemeinsam zu lernen und zu wachsen“. Genauer beschreibt er auch die Eigenschaften seiner Traumfrau: „Ehrlichkeit, Offenheit, Empathie, Einfühlungsvermögen. Dass man zuhört, um verstehen zu wollen. Das sind so Dinge, die ich in mir trage.“

„Der Bachelor“ 2023: Herkunft, Beruf und Alter von David Jackson

David Jackson ist ein halb-Amerikaner und in Stuttgart zu Hause. Der 32-Jährige arbeitet hier als erfolgreicher Content Creator. Auf Instagram zählt der Influencer über 200.000 Follower und kooperiert häufig mit angesagten Fashion- und Sportbrands. Dem ein oder anderen dürfte den durchtrainierten Body bereits bekannt vorkommen, denn im vergangenen Jahr zierte er gleich zweifach das Cover des Männermagazins „Men’s Health“.

Gewinnerin beim „Bachelor“ 2023: Ist Angelina David Jacksons Favoritin?

Bachelor David Jackson steht vor der Qual der Wahl – doch für viele Zuschauer ist die Favoritin des Rosenkavaliers bereits eindeutig: Die sinnlichen Blicke zwischen Kandidatin Angelina Utzeri (28) und David Jackson sind nicht zu übersehen. Da wundert es kaum, dass sie die Ehre zugeteilt bekommen hat, das erste Einzeldate der Staffel anzutreten. „Utze“ scheint auch unter ihren Mitkontrahenten die stärkste Konkurrenz zu sein: „Der ist in dich verliebt, wir können einpacken“, flüstert eine ihrer Mitstreiterinnen ihr während der Nacht der Rosen in der sechsten Folge zu.

Nicht nur das: In der achten Folge spricht David Jackson über das Kinderkriegen mit ihr. Eine Woche schwärmen die beiden im Interview sogar von gegenseitigen Gefühlen. „Ja, ich würde schon sagen, dass das nicht mehr nur ein ‚Kribbeln‘ ist, sondern schon Verknallt sein“, so David Jackson. Kein Wunder, dass Angelina weiterhin als Favoriten gilt.

Bei den Home-Dates in Folge 11 besucht David Jackson Angelinas Familie in einem Restaurant in ihrer Heimatstadt Albstadt. Nach dem gemeinsamen Essen kommen die beiden sich bei Angelina zu Hause näher und sie gesteht ihm: „Ich hab‘ dich gern.“ – „Ja?“, fragt der Bachelor schüchtern, „das hast du mir so noch nie gesagt.“ Der Bachelor resümiert: „Ja, das gefällt mir. Ich könnte mir vorstellen, hier öfter Zeit zu verbringen.“

Die beiden würden also ein solides Pärchen hermachen – wäre da nicht ein kleines aber feines Detail, dass Angelina ihrem David verschwiegen hat. Sie hat bereits beim RTL-Dating-Format „Take Me Out“ teilgenommen. Damit nicht genug, denn dort hat sie bereits ihren vermeintlichen Traummann gefunden. Dass Angelina ihm dieses Geheimnis noch vorbehält, dürfte dem Rosenkavalier gar nicht gefallen.

Angebliche Favoritin beim „Bachelor“ 2023: Chiara bekommt im Halbfinale keine Rose

Chiara hätte für den Bachelor das Zeug für eine Beziehung gehabt, doch geht es um ihre Mitstreiterinnen, spielt sie ein böses Spiel: „Ihr Ziel ist es, Bachelorette zu werden“, so Alyssa zu Angelina und Tami. „Das hat sie zu mir gesagt!“, versichert die Konkurrentin. Kandidatin Rebecca hält das Getuschel nicht aus und plaudert alles an den stark umwobenen David Jackson aus. Als dieser Chiara daraufhin zur Rede stellt, will die feurige Italienerin Klarheit schaffen: „Das Thema kam eines Abends bei uns in der Mädels-Villa auf. Es stimmt zwar, dass ich mich für die „Bachelorette“ beworben habe, aber ich bin nicht ohne Grund noch hier. Ich bin hier für dich!“

Im Halbfinale kommt es allerdings erneut zu Unstimmigkeiten. Bei den Home-Dates plaudert ihre eigene Mutter ein verwerfliches Detail aus: „Es war ja schon immer Chiaras Traum, beim Bachelor mitzumachen.“ Als die beiden sich in Zweisamkeit zurückziehen, konfrontiert er sie damit. Chiara räumt ein: „Ich bin halt Fan der Sendung. Ich habe das immer mittwochs auf dem Sofa geguckt und gedacht, dass ich da auch mal gerne mitmachen würde.“ Trotzdem habe sie bereits Gefühle für David entwickelt. Am Ende hörte dieser jedoch auf sein Bauchgefühl und ließ die Reise für Chiara in Folge 11 enden. Weitere Infos und Gerüchte zur neuen Staffel der „Bachelorette“ 2023 findet ihr hier.

Gewinnern bei „Der Bachelor“ 2023: Lisa. M steht im Finale!

Eine weitere hochgehandelte Favoritin war seit erster Stunde Kandidatin Lisa Mieschke. Bereits in der dritten Folge hatte die 32-Jährige die Chance das zweite Treffen mit David auszukosten. Unterdessen macht sich in der Villa der Rosenanwärterinnen Eifersucht breit – vor allem bei denjenigen, die bisher nur sporadisch mit dem Bachelor in Kontakt getreten sind. Rivalin Rebecca stellt im Interview neidisch fest, dass Lisa allen anderen „einen Schritt voraus“ ist.

Beim Einzeldate in Davids Villa turteln die beiden im Pool herum. Es knistert zwischen dem Bachelor und Lisa M. Fast wäre es zu einem Kuss gekommen, doch daraus wurde dann doch eher eine innige Umarmung. „Die Spannung, die bleibt da jetzt zwischen uns“, sagt David den RTL-Zuschauern grinsend. Nach dem gemeinsamen Einzeldate in Davids Villa ist sich der Bachelor sicher: „Wir beide haben wirklich viele Gemeinsamkeiten, die mir total wichtig sind.“ Sein Lächeln verrät einiges.

Bei den Dreamdates in Folge 9 kommt zum Vorschein, wie ernst es um den beiden tatsächlich bereits steht: „Wenn Lisa da ist, bin ich total entspannt. Ich fühle mich wohl bei ihr“, schwärmt David. Lisa: „Wenn wir zusammen sind, vergesse ich alles andere um mich herum.“ Amor hat zugeschlagen! Im Halbfinale treffen sich die beiden bei Lisa M. zu Hause in Potsdam, nachdem sich der Lisas Bruder René und ihre beste Freundin vorgestellt haben. Doch fliegen hier nicht ganz so viele Funken wie mit Angelina. Hier wirkt der Bachelor schon deutlich abgeklärter, als Lisas Bruder ihn verabschiedet: „Hoffentlich bis bald.“ David antwortet dröge: „Die Wahrscheinlichkeit besteht.“

Erster Kuss der Staffel fällt zwischen David Jackson und Lisa Mieschke

Die Rolle als Favoritin erhält Lisa nicht ohne Grund, denn bereits nach dem zweiten Gruppendate in Folge vier darf Lisa bei David bleiben. Die beiden turteln miteinander herum und so kam es schließlich zum ersten Kuss der Staffel! „Das war eigentlich nicht so geplant. Ich wollte nur ganz kurz“, sagt die 32-jährige unmittelbar nach dem Kuss. „Manchmal muss man einfach nicht nach Planung gehen“, beruhigt der Bachelor Lisa – und knutschten planlos einfach noch ein bisschen weiter.

Im RTL-Interview verrät Lisa: Nach zwei Beziehungen und rund einem Jahr Singledasein will sich die Potsdamerin endlich wieder verlieben. Sport, Reisen, Motorrad fahren – wenn der Bachelor ihre Hobbys teilt, stünden die Chancen nicht schlecht.

RTL-Dreharbeiten von „Der Bachelor“ zu Ende: Wer hat die Staffel 2023 gewonnen?

Die Dreharbeiten zur. 13. Staffel „Der Bachelor“ sind bereits beendet. Doch noch ist nicht bekannt, welche Kandidatin das Herz von David Jackson im heißen Mexiko erobert hat. Das hat auch einen Grund, denn weder David noch die Kandidatinnen und Siegerin dürfen vor dem TV-Finale über den Ausgang der Episode sprechen. Welche Kandidatinnen aktuell noch im Rennen sind, erfahrt ihr hier. Im vergangenen Jahr übergab Bachelor David Stuckmann seine letzte Rose an Anna.

Doch wie sieht das mit den anderen Paaren aus, die sich über die RTL-Datingshow gefunden haben? Hier findet ihr alle Siegerpärchen aus 12 Staffeln „Der Bachelor“ – und natürlich – ob die Liebe seither gehalten hat.

Siegerin von „Der Bachelor“ 2o23: Ist David Jackson noch mit der Gewinnerin zusammen?

Das Pärchen muss bis zur Ausstrahlung der letzten Folge stillhalten. Dementsprechend ist aktuell nichts darüber bekannt, ob die beiden Turteltauben noch zusammen sind – oder ob die frische Liebe schon wieder vorbei ist.

„Der Bachelor“ 2023: Wer ist raus? – Diese Kandidatinnen sind schon ausgeschieden

Jeden Mittwochabend fällt „Der Bachelor“ David Jackson seine Entscheidung. Von welchen Kandidatinnen verabschiedet sich der „Bachelor“ in den Folgen? Und welche Lady kann sein Herz am Ende erobern? In unserer Zusammenfassung erfahrt ihr die wichtigsten Infos und bekommt eine Antwort auf die wichtige „Wer ist raus“-Frage.